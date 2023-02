Predsjednik Republike Zoran Milanović ovoga je mjeseca imenovao savjetnika za obranu i tako povećao broj državnih dužnosnika u svom uredu na ukupno 12. Pretekao je time svoju prethodnicu, Kolindu Grabar-Kitarović, iako je obećavao da će imati manji ili jednak broj dužnosnika od nje, piše Jutarnji list.

Kolinda Grabar-Kitarović završila je mandat s 11 dužnosnika u Uredu, a Milanović je, nakon što je izabran, u veljači 2020. poručivao da će imati manji broj dužnosnika ili barem jednak. "Sigurno neće imati više dužnosnika nego prethodnica", uvjeravali su iz Ureda predsjednika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa rasle 188 posto

Uz 12 državnih dužnosnika, koji za svoj rad primaju plaću i nakon mandata imaju pravo na povlasticu šest plus šest, odnosno prvih šest mjeseci punu plaću i drugih šest mjeseci pola plaće, Milanović ima i četiri posebna savjetnika: Marijan Mareković nadležan je za veterane Domovinskog rata, Velibor Mačkić za ekonomiju, Julije Domac za energiju i klimu, Zdravko Zima za kulturu, a Željko Jovanović je povjerenik za sport. Tako se ukupan broj Milanovićevih suradnika penje na 17. Kolinda je također imala pet posebnih savjetnika.

Posebni savjetnici i povjerenik ne primaju plaću, nego naknade. Nije poznato o kojim se iznosima radi jer iz Ureda predsjednika nisu odgovorili na upit Jutarnjeg, a glasnogovornik Nikola Jelić ne odgovara na pozive i poruke.

No iz dokumentacije objavljene na službenoj web stranici Ureda predsjednika vidljivo je da je u prošloj godini došlo do porasta troškova za intelektualne i osobne usluge. U financijskim bilješkama uz izvršenje proračuna Ureda predsjednika, koji je nešto veći od 40 milijuna kuna, piše da je došlo do odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine u iznosu od 713.895 kuna 'zbog povećanja broja posebnih savjetnika Predsjednika RH, usluga agencija za potrebe prevođenja za posjete stranih delegacija, autorskih honorara te usluge pružanja zaštite na radu'.

Ukupno je u 2022. na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa potrošeno 225.234 kuna, dok je godinu ranije taj trošak iznosio tek 78.000 kuna, što je porast od 188%. Ukupno se za troškove zaposlenih godišnje troši oko 21 milijun kuna, odnosno polovica ukupnog proračuna.

Bez glavnog savjetnika

Milanović je odmah nakon inauguracije krajem veljače 2020. donio odluku o Uredu predsjednika, prema kojoj je definirao osam dužnosničkih pozicija: predstojnik Ureda, pročelnik kabineta, savjetnici predsjednika, prvi put i pomoćnici savjetnika, glavni tajnik Ureda, šef protokola, glasnogovornik Ureda i pomoćnik glasnogovornika Ureda.

U travnju iste godine dodaje se još jedna dužnosnička pozicija: pomoćnik pročelnika kabineta i to nakon što je tadašnji pomoćnik glasnogovornika Bartol Šimunić 1. travnja imenovan pročelnikom kabineta, a 7. travnja Goran Grobotek postao je njegov pomoćnik.

Odluka se opet mijenja 2021. i dodaje se deseta dužnosnička pozicija - glavni savjetnik predsjednika, no na nju nije nitko imenovan do današnjega dana.

Plaće na Pantovčaku

S predsjednikom, koji prima neto plaću od 3555 eura, odmah su u Ured došli predstojnik Ureda Orsat Miljenić, koji je tad ujedno bio i savjetnik za vanjsku politiku, a prema imovinskoj kartici njegova je mjesečna neto plaća 2826 eura.

S 21. veljače imenovan je i glasnogovornik Ureda Nikola Jelić, koji prima 2389 eura, a istu plaću ima i predsjednikova savjetnica za ljudska prava i civilno društvo Melita Muić.

Savjetnik predsjednika za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić prima plaću od 2415 eura, dok pročelnik kabineta Bartol Šimunić ima 2004 eura.

Šefica protokola Dragana Podner mjesečno prima 2549 eura, a savjetnica za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković 2469 eura. Pomoćnik pročelnika kabineta Goran Grobotek prima 1877 eura.

U travnju 2021. Milanović je Nevena Pelicarića imenovao savjetnikom za vanjsku politiku, za neto plaću od 2455 eura. U lipnju iste godine imenovana je i pomoćnica savjetnika za ekonomiju Martina Ciglević, koja mjesečno prima 2305 eura.

Dinko Suton dolazi na mjesto glavnog tajnika u travnju prošle godine za plaću od 2395 eura.

S 1. veljače ove godine imenovan je i savjetnik za obranu Ivica Olujić koji je u MORH-u mjesečno primao 2580 eura. Ukupno se za dužnosničke plaće, uz predsjednikovu, mjesečno troši oko 30.000 eura.