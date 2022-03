Iako se on svim silama trudi da u hrvatskoj ostane upamćen kao proeuropski premijer, čija će ostavština biti jačanje pozicije Hrvatske u Europskoj uniji kao i uvođenje Hrvatske u Eurozonu, premijer Andrej Plenković ne može pobjeći od činjenice da će ostati upamćen i kao netko tko je ministre mijenjao 'kao čarape'. U šest godina njegove vladavine, Plenković je smijenio i promijenio velik broj svojih suradnika, a nova runda rošada u Vladi trebala bi se dogoditi uskoro.

Prema izjavama koje je u utorak dao šef kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, premijer se zbog silnih afera koje su nagomilali njegovi suradnici odlučio za rekonstrukciju Vlade, a kadrovske promjene trebale bi biti riješene do Uskrsa. Šuška se da bi Plenković mogao promijeniti četiri do sedam ministara (ili ministrica), a za sada je navodno sigurno da bez svojih funkcija ostaju Josip Aladrović i Boris Milošević, koji se nalaze pod povećalom istražnih organa. Govori se i da bi se Plenković mogao zahvaliti i ministrici Nataši Tramišak, ali i ministru Tomislavu Ćoriću, a već ranije se govorilo da su ozbiljno poljuljane pozicije ministrice Marije Vučković te ministra Vilija Beroša. Upitna je i funkcija ministra obrane Marija Banožića, čija se ostavka traži jer oporba smatra da Banožić nije adekvatna osoba za tu funkciju, a na pik ga je uzeo i predsjednik Milanović koji s njim nikako da nađe zajednički jezik. Tko je odsvoju dionicu odradio, vidje

Prestali smo brojati koliko ljudi je do sada premijer Plenković promijenio u Vladi, koga je premještao iz jednog ministarstva u drugo te tko je došao na čiju poziciju nakon prijašnjih rekonstrukcija. No, neki od Plenkovićevih ljudi ipak se ne bi trebali bojati za svoje fotelje, iako oni svi odreda ponavljaju da su "njihovi mandati uvijek na raspolaganju". Riječ je o četiri ministra i jednoj ministrici koji su se do sada dokazali šefu i teško da će se ovih ključnih ljudi odreći u novim preslagivanjima.

Davor Božinović

"Molim tajnicu da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra", rekao je premijer Andrej Plenković 2017. godine nakon sjednice Vlade gdje su odlučivali o prijedlogu oporbe za izglasavanje nepovjerenja ministru financija, a na kojoj su Mostovi ministri Dobrović, Orepić i Šprlje glasali protiv aktualnog ministra. Na upražnjeno mjesto ministra unutarnjih poslova umjesto Vlahe Orepića, Plenković je tada postavio Davor Božinović, koji od 2019. godine obnaša i funkciju potpredsjednika Vlade. U HDZ-u obnaša funkciju Međunarodnog tajnika stranke, a u redove HDZ-a učlanio se 2011. godine, i to navodno na nagovor bivše premijerke Jadranke Kosor.

Javnost je ga je imala prilike pobliže upoznati u jeku pandemije koronavirusa, kada je postao 'ključni čovjek' za sve, odnosno Načelnik Stožera civilne zaštite RH. Iza ovog poprilično samozatajnog ministra je bogata diplomatska karijera, a u Ministarstvu vanjskih poslova radio je od 1994. godine. Božinovića je 2004. godine tadašnji predsjednik Stipe Mesić imenovao predstojnikom Ureda predsjednika Republike Hrvatske, a već sljedeće godine postao je veleposlanik u Misiji Republike Hrvatske pri NATO-u.

Iako ga se u javnosti percipira kao ozbiljnog i staloženog, ministar Božinović privatno je navodno jako duhovita osoba. O privatnom životu govori jako rijetko, no jedne se teme uvijek rado dotiče - svoje unučice Kiare. Svojevremeno je za Gloriju rekao da je "rođenjem unučice zaokružio svrhu svog postojanja".

Zdravko Marić

Iako svi na njega gledaju kao na osobu od Plenkovićevog povjerenja, što on zasigurno i jest, ministar financija Zdravko Marić zapravo službeno nije član vladajućeg HDZ-a. Do sada se u nekoliko navrata našao pod povećalom medija te je bilo pokušaja od strane oporbe da ga se smjeni, no ništa od toga nije ozbiljno uzdrmalo njegovu ministarsku fotelju. Od 2019. godine i on obnaša funkciju potpredsjednika Vlade.

Ministar Marić veliki je ljubitelj sporta, a kao hobije navodi tenis, trčanje, košarku i odbojku. Da je u top formi i da je sport velik dio njegovog života, pokazao je kada se cijepio protiv koronavirusa. Uska bijela majica koju je Marić tada imao na sebi istaknula je njegovo isklesano tijelo, a mediji su danima pisalo o mišićima ministra Marića. Jednom je prilikom otkrio i da je ime dobio po popularnom pjevaču Zdravku Čoliću.

Zdravko Marić jako je ozbiljan kada na red dođe posao, pa je tako jednom prilikom tijekom sjednice saborskog Odbora za zdravstvo na temu "Hitna potreba reforme zdravstvenog sustava" oprao ministra Vilija Beroša zbog dugova. Marić je tada bio uvjeren da u prostoriji "nema kamera", no ta se sjednica prenosila na YouTube-u. Plenković do sada nikada nije dao naznake da je nezadovoljan radom ministra Marića, pa ne sumnjamo da je i on "siguran" po pitanju najavljene rekonstrukcije.

Tomo Medved

Ministar branitelja Tomo Medved jedan je od najbližih suradnika premijera Andreja Plenkovića, najdugovječniji od svih ministara, a u ministarstvo ga je doveo bivši premijer Tihomir Orešković. Tomo Medved druga je osoba u HDZ-u (zamjenik predsjednika), a obnaša i funkciju potpredsjednika Vlade. Ovaj umirovljeni brigadni general Hrvatske vojske obnaša i funkciju načelnika Stožera CZ za sanaciju šteta od potresa.

Svoj ratni put započeo je 1990. godine, a cijeli ratni put prošao je u odori Prve gardijske brigade Tigrovi. Medved je tri puta ranjen u Domovinskom ratu, pisao je Večernji list. Prvi put, ranjen je već na početku Domovinskog rata, 16. kolovoza 1991. godine, na zapadnoslavonskom ratištu, kada je tijekom borbe pogođen gelerom u pluća. Drugi put u listopadu 1991. godine u Pokupskom zadobio je prostrjelnu ranu nadlaktice, a treći je puta ranjen u lipnju 1992. godine kada ga je u zaleđu Dubrovnika dohvatio geler u blizini kralježnice.

U čin brigadnog generala promaknut je 2009. godine ulaskom Hrvatske u NATO, a 2011. godine umirovljen na vlastiti zahtjev. Sudjelovao je i na velikim braniteljskim prosvjedima, a na to se osvrnuo istog dana kada ga je Orešković predstavio kao novog ministra. Na pitanje je li sudjelovao u braniteljskim prosvjedima na Markovu trgu, odgovorio je potvrdno. "Jesam. Ako se sjećate, jedan se penjao na krov, a ja sam bio onaj koji ga je skidao", kazao je tada Tomo Medved.

Oleg Butković

Četvrti 'Plenkovićev as' kojeg rekonstrukcija najvjerojatnije neće okrznuti je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Butković je u službi u ministarstvu od 2016. godine, a visoko je pozicioniran i u HDZ-u gdje obnaša funkciju potpredsjednika stranke. Završio Pomorski fakultet u Rijeci, gdje je bio jedan od boljih studenata. Nudili su mu čak i poziciju profesora, no njega je ipak više privlačila politika.

Politički uspon započeo je u svom gradu Novom Vinodolskom, gdje je bio gradonačelnik. Rekonstrukciju Vlade Butković je komentirao i nakon uhićenja bivšeg ministra Darka Horvata, a njegova tadašnja izjava postala je hit u medijima. Naime, novinarka ga je tada pitala koji su to resori koje bi on mogao preuzeti o eventualnom preslagivanju Vlade. "Gospođo moja, kud ću ja više preuzeti? Imam resor od 56 velikih tvrtki. Moje intelektualne i političke sposobnosti su srednje razine, ja bih rekao, ne bih mogao više ništa preuzeti", odgovorio joj je na to ministar. Kasnije tog dana medijima nije više davao izjave, jer kako je kazao, tog je dana imao već "jednu pametnu izjavu".

Nije to prvi puta da je ministar postao hit zbog svoje izjave. U travnju 2020. godine, gostujući u studiju RTL-a danas gdje je komentirao koronavirus, umjesto riječi 'stanje' omakla mu se riječ 'sranje'. "Smatram da treba polako pripremati scenarije za činjenicu da će se ovo sranje normalizirati", rekao je tada Butković.

Iako nas često nasmije svojim izjavama, po pitanju posla ministra Butkovića puno hvale. Naime, iz izvora bliskih ministarstvu doznajemo da Butković itekako dobro ravna i upravlja svojim resorom, koji je, kako je i sam kazao, zaista velik te obuhvaća 56 velikih tvrtki. No bez obzira na obujam posla, Butković jako dobro pliva ovim vodama pa se i on ne bi trebao brinuti oko budućih preslagivanja u Vladi.

Nina Obuljen Koržinek

Sigurna bi trebala biti i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Na funkciji je od 2016. godine, a do sada premijeru nije stvorila nikakve neugodnosti pa bi sukladno tome i ona trebala, politički gledano, 'preživjeti' najavljeno preslagivanje u Vladi.

Prije nego što je izabrana za ministricu kulture u Vladi Andreja Plenkovića, radila je kao znanstvena suradnica u Institutu za razvoj i međunarodne odnose, u Odjelu za kulturu i komunikacije. Na tom poslu radila je u razdoblju od 2000. do 2006. godine te ponovo od 2012. pa sve do listopada 2016. godine. Njezino područje bile su medijske i kulturne politike, a posebice je bila vezana za europske integracije. Dobila je visoko odličje francuske vlade "Red viteza umjetnosti i književnosti" za svoj doprinos kulturi.

Ministrica ina Obuljen Koržinek rođena je u Dubrovniku, a njen otac bio je dubrovački gradonačelnik Nikola Ćićo Obuljen koji je vladao u mandatu od 1993. do 1997. godine. Tjednik Nacional svojevremeno je pisao o klijentelističkoj mreži na javnoj televiziji koja je povezana s ministricom. Otkrili su tada kako su s Ninom Obuljen Koržinek povezane neke od ključnih osoba radio-televizijskog sustava, od njenog brata Tonka Obuljena do tadašnjeg v.d. ravnatelja HRT-a Renata Kunića koji je priznao da s ministričinim suprugom često karta belu.