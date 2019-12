TKO SU LJUDI KOJI SU KOLINDI DONIRALI PO 100.000 KUNA: Napadali HDZ, pa dali ozbiljan novac; ‘To su predstavnici starog modela…’

Sve manje tvrtki želi dati donacije za stranke ili političare, a sadašnja dva najveća donatora zapažena su po kritici ‘politike’. Pitali smo ekonomskog analitičara Damira Novotnya kako to komentira

Privremena financijska izvješća na ovim predsjedničkim izborima izdvojila su samo dvije velike tvrtke kao velike donatore, s pravim novčanim uplatama: Radnik d.d., i Širjan d.o.o. Obje tvrtke po sto tisuća kuna i to za kandidatkinju HDZ-a te. Obje tvrtke su podržavale i njezinu bivšu kandidaturu, ali i HDZ – i to je već za obje tvrtke gotovo tradicija. S obzirom da se radi o poduzetnicima, privatnim tvrtkama iza kojih stoje poznati poduzetnici, ova se gesta može razumijevati i kao iskazivanje otvorene podrške načinu na koji HDZ vodi gospodarsku politiku. Kao gesta njihovog zadovoljstva onim što je do sada pokazano.

Mirko Habijanec, najveći pojedinačni dioničar tvrtke Radnik d.d. osim što već dugi niz godina uspješno vodi građevinsku tvrtku iz Križevaca, ujedno je i predsjednik Udruge poslodavaca u graditeljstvu pri HUP-u, a Zvonko Širjan, suvlasnik u obiteljskoj tvrtki, aktivan je u strukovnoj udruzi, u Baby Beef udruzi uzgajivača tovne junadi. Obojica nastupaju i komentiraju stanje u hrvatskom gospodarstvu, a Širjan posebno odnos prema poljoprivredi. Dakle, obojica poduzetnika koji su sada tako otvoreno pokazali svoju podršku kandidatkinji HDZ-a, doista su i javno angažirani, prate odnos politike prema svojim sektorima.

Na žalost, nisu htjeli za Net.hr konkretnije pojasniti zašto iz tvrtki u kojima posluju izdvajaju novac za kandidatkinju HDZ-a, odnosno, je li to iskaz njihovog uvjerenja da je HDZ na dobro putu u rješavanju gospodarskih problema. Ili, jesu li oni osobno iskusili da je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović činila dovoljno za poduzetnike, da je razumjela probleme u gospodarstvu i zalagala se za poteze koji bi olakšavali položaj poduzetnika. Neovisno o tome što obje tvrtke posluju izuzetno uspješno, više ili manje ovisne o poslovanju s državom, odnosno o državnim poticajima, izdvojiti 100 tisuća u ovom trenutku može sigurno biti znak posebne vjere u kandidatkinju odnosno stranku koja je podržava. No, iz svih njihovih ranijih nastupa vidimo da su imali brojne zamjerke prema odnosu aktualne politike prema gospodarstvu.

Habijanec se ljutio na političare zbog zaduživanja

Primjerice, u intervjuu za poslovni tjednik Lider Habijanec je naglasio da je tvrtka Radnik, koja je utemeljena još u socijalizmu uspjela „ jer ni u bivšoj ni u ovoj državi nije bila pod utjecajem politike“. On, čija je tvrtka izdašan donator HDZ-a (plus nešto malo i SDP-a i HNS-a), pa i u vrijeme bjesomučnog državnog zaduživanja, ustvrdio je da globalna kriza nije imala toliko veliki utjecaj na hrvatsko tržište „koliko naša politika koja je napravila veliki javni dug“. Taj se novac, objasnio je Habijanec, potrošio velikim dijelom na neprofitne poslove umjesto na stvaranje novih radnih mjesta.

„Za to su isključivo krivi političari i kad bi se mene pitalo, zabranio bih javno zaduživanje i nove obveze iz proračuna koje nisu ekonomski opravdane, pa i mnoga prava.“, izjavio je Habijanec u intervjuu za Lider u srpnju ove godine. Nakon što je donirao HDZ na izborima za EU parlament i uoči novog doniranja za Kolindu Grabar Kitarović.

Poduzetnik Habijanec čija je tvrtka ukupno do sada za HDZ donirala milijune, u nastupu u emisiji Otvoreno na HRT-u, u travnju 2017., u emisiji na temu subvencioniranja stambenih kredita za mlade, pojasnio je svoju viziju popravljanja demografske slike u Hrvatskoj.

„Prvo je plaća. Ona mora doći na polovicu njemačke plaće. Drugo je kontrola te plaće prema kolektivnim ugovorima. Mi smo jedina država u Europi u kojoj se ne kontroliraju plaće po kolektivnim ugovorima. Treće stvar je rigidni Zakon o radu. Četvrta stvar je školstvo. Naše školstvo je neadekvatno, posebno strukovno za gospodarstvo. Vi da ukinete dosta društvenih škola ništa se ne bi desilo. Mi trebamo proizvodne ljude.“, govorio je Habijanec nadahnuto, i zapravo otvoreno kritizirao rad Vlade.

I svako malo bi izvlačio primjer Njemačke u kojoj je radio dvadesetak godina prije nego što je u privatizaciji preuzeo tvrtku. No, on je istodobno, uz sve te primjedbe, i član HDZ-a i dugogodišnji izdašni donator. Kako je to moguće? S jedne strane kritizira vlast, a s druge donira? “Radnik je građevinska tvrtka, a građevinari su značajno vezani na državu, na velike investicije, a iz Radnika su i dolazili političari (Darko Koren, Branko Hrg) a i imaju u menadžmentu osobe koje se javno deklariraju kao članovi stranke. Oni nisu donirali kao poduzetnici, nego kao osobe bliske politici.”, komentira na prvi pogled podvojenu situaciju s vlasnikom Radnika ekonomski analitičar Damir Novotny.

“I vlasnici Radnika i Širjan kritiziraju, ali to je više ceremonijalna kritika, oni nisu poduzetnici koji su otvoreno zahtijevali suštinske reforme. Za Širjana i mnoge druge iz poljoprivrede se može reći da su bili kritični, i to prema svim vlastima, ali zato jer ovise o vladinim politikama. I ta je kritika bila prije svega u smjeru – zahtjeva. Nikad dosta.”, kaže Novotny.

Širjan tužio državu i oštro po poljoprivrednoj politici

Zvonko Širjan, član Uprave tvrtke koja se bavi uzgojem tovne junadi i izvozi i u Italiju i na Bliski istok, svojedobno je pak protestirao zbog toga što je njihova junad izgubila oznaku „Meso hrvatskih farmi“. Naime, Hrvatska je odavno zapustila stočni fond pa njegova tvrtka i mnoge druge koje se bave tovom junadi uvoze telad.

„Hrvatska je lošom poljoprivrednom politikom i usmjerenošću na pasmine koje su više pogodne za mljekarstvo nego za tov mesnih pasmina napravila grešku i moramo biti svjesni da ćemo i dalje većinu teladi morati uvoziti.“, upozorio je listopadu 2017. u intervjuu za portal Agrobiz Zvonko Širjan. I on se tada pozivao na primjere dobre prakse iz drugih zemalja, Mađarske ili Rumunjske primjerice.

„Hrvatskom stočarstvu je potrebna dugoročna i stabilna poljoprivredna politika koja osim marketinga podrazumijeva i kontinuitet u isplati poticaja, koji ne smiju padati. Isto tako potrebno je mijenjati genetiku stoke križanjem s mesnatim pasminama, a potrebno je i kroz EU fondove kapitalno potaknuti one koji se mogu baviti i razvijati tov junadi.“, komentirao je kritički hrvatsku agrarnu politiku Širjan.

Poznato je da je Širjan bio u grupi velikih poljoprivrednih proizvođača koji su najavili odnosno podnijeli tužbe protiv poništenja odluka o dodijeli sredstava iz EU fondova – iz mjere za ruralni razvoj. Dakle, i u tom slučaju radi se o nezadovoljstvu postupanjem, odnosno, sumnji na nezakonito postupanje u nadležnoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, odnosno u Ministarstvu.

Veliki korisnici državnih poticaja

Širjanove tvrtke su veliki korisnici državnih poticaja ( tvrtke Širjan i Agropromet prošle su godine dobile oko 40 milijuna kuna potpora) no činjenica jest da je i bilježila odlične poslovne rezultate, posebno u izvozu. Ipak, zbog ratnih napetosti na Bliskom istoku, uzdrmane su sigurne linije izvoza i za tvrtku Širjan i za mnoge druge uzgajivače junadi u Hrvatskoj.

Udruga Baby Beef u kojoj je Širjan jedan od ključnih igrača prije dva tjedna bila je i na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede. Oglasili su se apelom, upozorili da su bačeni na koljena zbog „otežanih uvjeta“ trženja tovne junadi i mesa na domaćem i na izvoznim tržištima, te su zatražili „hitne interventne mjere“, ukupno oko 60 milijuna kuna do kraja godine. I u tom apelu spominjalo se nezadovoljstvo političkih odlukama. „Uzroci teškog stanja u hrvatskom stočarstvu loše su odluke kroz dugi niz godina, a jedna od njih su isplaćene umanjene Proizvodno vezane potpore za proizvodnu 2018. godinu od oko 100 kuna po grlu“, navedeno je u apelu Hrvatske poljoprivredne komore unutar koje djeluje i Širjanova Baby Beef udruga.

Unatoč svim nevoljama i nezadovoljstvu, Zvonko Širjan iz ugrožene kase svoje tvrtke – ipak izdvaja 100 tisuća kuna za predsjednicu Grabar Kitarović i njezinu stranku čije poteze zapravo proziva u apelima kada nastupa kao proizvođač. “Oni su, naprosto, predstavnici starog modela, onih tvrtki i poljoprivrednih proizvođača koji još vjeruju da moraju biti vezani uz politiku i otvoreno pokazivati svoju naklonost”, kaže Novotny. Ali takvih je, smatra on, sve manje.

“Kompanije i u Hrvatskoj sve više razumiju da mogu bez politike. Dogodio se svojevrsni sindrom Ivice Todorića – njegov primjer je osvijestio mnogima da oni koji su bliski s politkom mogu vrlo loše završiti. Distanca mnogih poduzetnika i menadžera prema političarima vezana je dijelom i uz ulazak u EU. Cilj je doći do sredstava iz EU fondova, pravila igre su sve transparentnija. Mnogi su osvijestili da nema potrebe da se vezuju uz jednog ministra. Uostalom, i ministri često padaju. Zapravo, poduzetnici i menadžeri sve više sa sve više ponosa naglašavaju da nemaju ništa s politikom. I naprosto niti ne žele biti donatori ili se vezivati uz političare. To je definitivno vidljivo i kod ovih izbora.”, komentira Damir Novotny.