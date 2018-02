TKO SU FABRIS PERUŠKO I IRENA WEBER? Nove čelnike Agrokora čeka težak posao, evo što su radili do sada u svojim karijerama

Peruško je pet godina radio u konzultantskoj tvrtki McKinsey &Co., a Weber je još od lipnja bila Ramljakova savjetnica.

Vlada je na sjednici u utorak za novog izvanrednog povjerenika u Agrokoru predložila Fabrisa Peruška, člana uprave Tiska, a za njegovu zamjenicu Irenu Weber.

NA PRESICI U VLADI PREDSTAVLJEN RAMLJAKOV NASLJEDNIK, PREMIJER PLENKOVIĆ: ‘Zahvaljujem mu na odvažnosti!’

Peruško je diplomirao na Fakultetu za elektrotehniku Sveučilišta u Ljubljani, magistrirao na ljubljanskom Ekonomskom fakultetu, a u nastavku svog školovanja 2007. godine stekao je naziv MBA na Babson College u Bostonu.



Proveo je pet godina kao konzultant u konzultantskoj tvrtki McKinsey &Co., gdje je fokus njegova rada bio na projektima restrukturiranja u različitim industrijama, od bankarstva do FMCG i tehnologije, na području Europe i Rusije. Od 2016. godine do dolaska u Tisak radio je kao samostalni savjetnik uprava nekoliko regionalnih tvrtki.

Irena Weber od lipnja prošle godine bila je savjetnica izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka, zadužena za imovinski portfelj i non-core poslovanje u Agrokoru.

Karijeru je započela u CAIB-u, iz kojeg je otišla nedugo nakon Ante Ramljaka, prvo u brokersku kuću To One, a potom prelazi u Hypo Alpe Adria ulaganje za članicu uprave. Od rujna 2016. do ožujka 2017. bila je članica uprave Kentbanke, a potom je prešla u Agrokor.