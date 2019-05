TKO SU BOGATI KINEZI KOJI ĆE GRADITI PELJEŠKI MOST? ‘Ispoštovali su sve dogovoreno, čak i prije roka’

Za gradnju prve faze Pelješkog mosta Hrvatske su ceste dobile tri ponude – kineskog konzorcija, potom talijanskog Astaldija i turske tvrtke IC Ictas te ponuda austrijskog Strabaga.

Kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation izvodit će prvu fazu izgradnje Pelješkog mosta s pristupnim cestama, objavile su u petak Hrvatske ceste. Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja – China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci. Kada se toj cifri doda PDV, cijena će se popesti do 2,6 milijardi kuna.

Inače, za gradnju prve faze Pelješkog mosta Hrvatske su ceste dobile tri ponude – kineskog konzorcija, potom talijanskog Astaldija i turske tvrtke IC Ictas te ponuda austrijskog Strabaga, a ponuda Kineza bila je ekonomski najpovoljnija.

Kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation dio je kineske državne tvrtke China Communications Construction Company, a njihova je primarna djelatnost izgradnja autocesta, mostova, luka, tunela, sustava odvodnje i drugih građevina. Već su radili u Srbiji i Crnoj Gori, a najviše se ponose mostovima Donghai, Hangzhou Bay, Shanghai Yangtze River i Jintang.

Crnogorci imaju prilično pozitivna iskustva s njima.

“Oni su ispoštivali sve što je dogovoreno pa čak i prije roka. Ispregovarali smo angažiranje 30 posto domaće radne snage, opreme i materijala. I to je već odrađeno”, rekla je za Jutarnji državna tajnica u ministarstvu pomorstva i prometa Crne Gore Angelina Živković. No, dodaje i da su tvrdi pregovarači, što bi mogli zabrinuti odgovorne u Hrvatskim cestama jer razgovori oko ugovora tek počinju.

Tvrtka kojoj je ukupna vrijednost oko 665 milijuna dolara na izgradnji Pelješkog mosta angažirat će i neke hrvatske podizvođače. Razgovori su navodno već započeli, a Jutarnji kaže da će jedan od važnijih partnera biti splitski Brodosplit koji će raditi na okrupljivanja čeličnih pilota i čeličnih konstrukcija.