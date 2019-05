Nakon što je objavljeno da je Bandićeva stranka od donacija zaradila više od pola milijuna kuna, pročešljali smo najveće donatore

Sedam dana prije izbora za EU parlament liste su objavile prvi izvještaj o troškovima, a posebno je bilo zanimljivo vidjeti koliko su stranke, odnosno liste, privukle konkretnih donatora, građana i tvrtki koji su bili spremni otvoreno pokazati koga podržavaju. HDZ je prijavio nula donacija, SDP 26 tisuća, a najviše donacija prijavila je lista stranke Milana Bandića, impresivnih 518.940 kuna.

Je li moguće da nitko nije htio donirati HDZ-u, ili će se donatori tek pokazati poslije izbora? Također, što je to bilo tako magično u programu Bandićeve stranke da su građani tvrtke odlučili tako neposredno potpomognuti Bandićev nastup na ovim izborima? Naš pokušaj da u razgovoru s donatorima saznamo nešto više o motivima za posezanje u blagajnu vlastite tvrtke ili vlastiti obiteljski budžet da bi se listu koju predvodi šefica Turističke zajednice grada Zagreba i osobna prijateljica Milana Bandića, Martina Bienenfeld, pogurnulo u smjeru dosezanja mandata naišao je na neočekivane teškoće. Razgovarali smo s mnogima, ali oni, začudo, nisu htjeli detaljnije govoriti o tome što ih se posebno dojmilo u predizbornom nastupu zvijezda Bandićeve liste ili – što očekuju od kandidata za koje su bili spremni izdvojiti ozbiljne novčane iznose. Tko im je najdraži kandidat?

Najviše od svih donatora za Bandićevu listu izdvojila je tvrtka Helvetia d.o.o. iz podsljemenskih Šestina, tvrtka koja se bavi ugostiteljstvom, vodi je jedan od uspješnijih barova u Avenue Mallu i bilježi pristojan prihod. Saša i Darko Milić su poduzetnici, vlasnici i suvlasnici u nekoliko različitih tvrtki, ali sudeći prema podacima iz financijskih izvješća tvrtki, definitivno ne “vrte” milijune. Jedan od vlasnika, Darko Milić, zvučao je zatečeno u trenutku našeg telefonskog poziva i upita zašto su odlučili Bandićevoj stranci donirati značajnih 90 tisuća kuna. “Ne bih o tome razgovarao s novinarima. To je moja privatna stvar!”, bio je odrješit Darko Milić i nije nam htio otkriti zašto ga je od svih stranaka i listi stranka Milana Bandića privukla tako snažno da joj je odlučio dati čak 90 tisuća kuna.

Mladić koji je tražio bilo kakav posao donirao 30 tisuća kuna

Poduzetnik Vladimir Hršak, vlasnik tvrtke T.P.M. iz Donje Pušće, koja je Bandićevoj stranci donirala 10 tisuća kuna, nakon našeg telefonskog poziva morao se kratko konzultirati s neimenovanim suradnikom, a onda je odgovorio. “Naša odluka. Simpatiziramo program.” Taman kada smo htjeli pitati tko je s liste ostavio najbolji dojam i kakva su očekivanja od predstavnika stranke kojoj se doniralo u Bruxellesu, Vladimir Hršak je – ljubazno – objasnio da “ne bi više o tome”, i “Hvala, hvala… doviđenja”.

Među privatnim donatorima, s iznosima od 30 tisuća kuna, nalaze se i osobe koje su aktivne u organizaciji stranke. Tu je, primjerice, Nenad Predovan, bivši načelnik u MORH-u, sada tajnik Bandićeve stranke. Na žalost, nismo ga uspjeli dobiti na telefon i saznati koji su bili razlozi da od svojih osobnih primanja izdvoji značajan iznos za pomoć vlasitoj stranci, ali u njegovim ranijim medijskim nastupima nalazimo strastvenu podršku Milanu Bandiću. Primjerice, za Predovana je Bandić “čovjek koji živi Zagreb i kojemu je Zagreb život”.

No, mladog dopredsjednika Foruma mladih Bandićeve stranke, Nikolu Tomurada, dobili smo na telefon. Nakon što je saznao da ga zove novinarka Net.hr-a i saznao što nas zanima, uslijedio je – uzdah. Nije zvučao raspoloženo za razgovor. Zamolio je da ga nazovemo kasnije, a onda, neobično, nije se više javljao. Nije poznato gdje sada mladić Nikola Tomurad radi, ali činijenica je da je prije nekoliko godina tražio bilo kakav angažman jer poslije završene srednje škole za cestovni promet u Zagrebu nije uspijevao naći posao i steći iskustvo.

Danas, samo pet godina nakon završene srednje škole, Nikola Tomurad je u mogućnosti izdvojiti 30 tisuća kuna za stranku u kojoj je angažiran, ali nije nam, na žalost, htio detaljnije objasniti odakle mu 30 tisuća viška i što ga posebno nadahnjuje u programu stranke. Ako je dopredsjednik Foruma mladih Bandić Milan 365 stranke iznenada postao tako uspješan, zašto to ne želi podijeliti s javnošću?

‘Nije to od plaće. Prodao sam nekretnine’

No, najneobičniji donator od svih pojedinačnih donatora svakako je Marijan Kušeković. Gospodin iz Sesveta, prigradskog naselja, donirao je 30 tisuća kuna – a nije niti član stranke. Na naše pitanje zašto se odlučio tako izdašno donirati stranci prvo je kratko odgovorio: “To je moja privatna stvar.” Na upit je li na bilo koji način poslovno vezan za stranku uzvratio je niječno, ali i dodao: “Radim 23 godine u ZET-u!” Iako nismo uspjeli saznati na kojem točno radnom mjestu u ZET-u donator Kušeković radi, on sam je pojasnio situaciju: “Ne, nisam to izdvojio od plaće. Prodao sam neke nekretnine i htio sam pomoći stranci koju cijenim.” Ni on, međutim, nije htio detaljnije razgovarati o temama vezanima za EU parlament i o tome što on očekuje da će oni kojima je iz vlastite obiteljske kase izdvojio respektabilnih 30 tisuća pokrenuti u Bruxellesu.

ZET-ovac Kušeković je za Bandićevu stranku izdvojio više i od mnogih drugih zvučnih imena koje nalazimo na njegovoj listi. Iako se na listi nalazi ime Filipa Radoša – donirao je 25 tisuća kuna – očito se ne radi o poznatom glumcu koji je inače rado pozirao s Milanom Bandićem. Naime, kada smo nazvali glumca Filipa Radoša, on se začudio našem upitu i rekao da on osobno nije donirao Bandićevoj stranci i da ne zna nekog drugog imenjaka tko je to možda učinio.

Ugostitelj, Zlatko Maletić, koji vodi nekoliko poznatih lokala u centru grada, donirao je 20 tisuća kuna. Petar Pripuz, poznati kralj otpada i suoptuženik, zajedno s Milanom Bandićem u aferi Agram, donirao je Bandićevoj stranci simboličnih pet tisuća kuna.

Marijan Kušeković, radnik ZET-a, i Nikola Tomurad, 25-godišnji mladić iz Sesveta, tako su uspjeli poraziti i Petra Pripuza. I pokazati da je lista donatora i u slučaju Bandićeve stranke i uopće, čudna kreacija – koja izaziva na istraživanje financiranja predizborne kampanje više nego što dokazuje njenu transparentnost.