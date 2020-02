TKO STOJI IZA JURIČANA, ČOVJEKA KOJI JE UZDRMAO BANDIĆA? Poznata odvjetnica, čuveni performer, kći HDZ-ovog gradonačelnika…

Dok je šira javnost tijekom kampanje za predsjedničke izbore dobro upoznala Darija Juričana, o njegovim ‘pozadincima’ ne zna se puno, a u tom šarolikom društvu ima umjetnika, pravnika, aktivista i sveučilišnih profesora

Nitko do sada nije učinio toliko ranjivim zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića kao Dario Juričan. Mladi filmaš, koji ismijava političare nezaustavljivim parodijama, pomno skrivanim informacijama i “pilama naopako”, postao je osoba s velikim javnim utjecajem. Svaki dan iznova izuva iz cipela zagrebačkog gradonačelnika, razvaljuje ga kompromitirajućim dokumentima i kida mu živce da sad već i Bandićevi suradnici priznaju kako im je šef očajan, piše Slobodna Dalmacija.

Šaroliko društvo Juričanovih ‘pozadinaca’

No, dok je o Juričanu, redatelju zapaženih dokumentaraca ‘Gazda’ (o Ivici Todoriću) i ‘Gazda: Početak’ (o Miroslavu Kutli) tijekom kampanje za predsjedničke izbore javnost gotovo sve saznala, o ljudima s kojima osmišljava i provodi svoje političko djelovanje ne zna se puno. Pišući o Juričanovim “pozadincima”, Slobodna Dalmacija ističe da u tom šarolikom društvu ima umjetnika, pravnika, aktivista i sveučilišnih profesora.

Dio te ekipe je i poznati konceptualni umjetnik i jedan od najpoznatijih hrvatskih performera Siniša Labrović, potom Robert Faber iz platforme “Zagreb je naš” te zagrebačka odvjetnica Ljiljana Maravić-Pirš, koja je zastupala građane Vrbana kada se ustanovilo da iz slavina u dvjema zgradama u tom zagrebačkom naselju teče opasna voda.

‘Imam osjećaj da neće stati na ovome’

U Juričanovu timu je i Maja Grubišin, pravnica i kći nekadašnjeg HDZ-ovog gradonačelnika Splita Onesina Cvitana. Ona je, piše Slobodna Dalmacija, prevalila čudan politički put od liberalne stranke Pametno, preko konzervativnog Mosta pa do anarhista Juričana. Usto je bila i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa za vrijeme mandata Mostovog ministra Ante Šprlje, a bila je i stručna suradnica zadužena za zakonodavni okvir Mostovih zakona.

“Ozbiljne teme i projekte možeš ostvarivati na mnogobrojne načine. ‘Želim biti Milan Bandić predsjednik RH’ najkontroverzniji je projekt u kojem sam sudjelovala, ali ga i odrađivala s najviše zadovoljstva. Ogroman rad Darija i istraživačkog tima. Godine istraživanja, i na kraju maestralna ideja o kretanju u kampanju za predsjedničke izbore. Pravna bitka u pozadini traje, i imam osjećaj da neće stati na ovome”, kazala je Grubišin u vrijeme Juričanove predizborne kampanje.

‘Dario je sam više izgurao nego DORH i opozcija’

Čuvenog umjetnika-performera, Sinjanina Sinišu Labrovića, smeta što ljudi Juričana smatraju neozbiljnim.

“Ma kakvi neozbiljan. Strašno me ljuti kad čujem takve komentare ljudi koji ne shvaćaju koliko je odvažno sve ovo što on radi. Dovesti stvari do apsurda jedina je opcija za pametne i moralne. Nedostatak je samo to što mi kao društvo nemamo dovoljno političke kulture da takav pristup shvatimo ozbiljno. Pogledajte koliki su prije njega ukazivali na kriminal i korupciju, pa što su napravili? Ništa! Više je Dario sam izgurao, nego DORH i cijela opozicija zajedno. Ljudi izlaze na ulice, bune se”, kazao je Labrović za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je kako ekipa oko Juričana “nema 50 godina vremena za organizirati stranke, ogranke i partijske ćelije”.

“Želio bih da Dario na parlamentarnim i lokalnim izborima svakako pokuša nešto napraviti, da okupi što širu platformu ljudi koji žele da im djeca imaju dostojanstveniju sadašnjoj i budućnost”, zaključio je Labrović.

