TKO ĆE PREUZETI VRUĆI KRUMPIR? Uskoro ćemo saznati tko će naslijediti Dalićku, priča se svela na dva HDZ-ovca

Ćorić je ispao iz igre, a u nju je upao Horvat, no tko će biti novi ministar saznat ćemo tek nešto kasnije.

Nakon jutrošnjeg sastanka u Banskim dvorima, na koji su stigli Darko Horvat i Tomislav Tolušić, sve su glasnija nagađanja da će se promjene unutar Vlade, uzrokovane odlaskom Martine Dalić, vrtjeti upravo oko njih dvojice, i to oko Tolušića kao potpredsjednika Vlade te oko Horvata kao novog ministra gospodarstva.

No, Darinko Kosor, predstavnik jedne od koalicijskih stranaka, rekao je kako on već zna o kome se radi te da će funkciju ministra gospodarstva i potpredsjednika Vlade obnašati ista osoba, kao što je to bio slučaj i do sada.

Ćorić otpao

Ime koje se do sada ipak najčešće spominjalo bilo je ono ministra Tomislava Ćorića koji je, pak, danas utišao takva nagađanja i rekao kako njegovo ime nije među kandidatima te da će se nakon današnje sjednice Predsjedništva stranke i Nacionalnog vijeća znati tko će popuniti poziciju s koje je prošlog tjedna otišla Martina Dalić.

I predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, rekao je kako ćemo sve saznati nakon sjednice danas popodne. ‘Siguran sam da tko god bude novi ministar gospodarstva da će zasukati rukave i dati sve od sebe da tekuće probleme, a njih, u našoj ekonomiji naravno ima, da ih riješi na zadovoljstvo svih nas’, rekao je Jandroković.

Horvat je bio ministar u Karamarkovoj vladi

Na upit je li uzdrmana pozicija predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u HDZ-u, Jandroković je odgovorio kako će Sabor HDZ-a u subotu pokazati zajedništvo i snagu HDZ-a i kako očekuje snažnu potporu Plenkoviću.

Inače, Darko Horvat, bivši je ministar poduzetništva u vladi Tomislava Karamarka.

Plenković: ‘I Horvat i Tolušić su odlična rješenja’

Stigavši u središnjicu HDZ-a nešto iza 15 sati Plenković nije želio iznositi nikakve detalje, već je samo kratko poručio da su “i Horvat i Tolušić odlična rješenja, ali izjave će dati nakon Predsjedništva”, javlja Nova TV.

Horvat: ‘Popila se kava, razgovaralo se…’

Horvat je bio nešto pričljiviji: “Nema još nikakve konačne odluke. Popila se jedna kava, porazgovaralo se, sad ću s kolegama malo prodiskutirati”.

Nije odgovorio tko bi u slučaju da postane ministar gospodarstva bio zadužen za Agrokor – on ili Tolušić, kojeg se spominje kao kandidata za potpredsjednika Vlade.

“Biti član HDZ-a i potpredsjednik jedne takve stranke, a bojati se ući u bilo kakvu polemiku ne bi bilo fer ni korektno. Ako smo se poželjeli baviti politikom, onda su ovo novi izazovi”, poručio je Horvat.