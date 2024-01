Tko si može danas priuštiti novi stan? Malo njih. No, ipak svaka roba ima svoga kupca, pa tako i oni najatraktivniji stanovi s vrtoglavim cijenama.

Cijene nekretnina na splitskom području divljaju pa se za metar četvorni novogradnje u boljem kvartu traži i do 5000 eura. Stanovi na splitskom Žnjanu 2 nemaju pogled na more, još nisu dovršeni, a prodani su i prije početka gradnje. "Na ovoj lokaciji prije točno godinu dana prodajna cijena po metru kvadratnom je bila 3300 do 3800 eura i ti su stanovi odmah prodani", kaže Anita Mrčela, agentica za nekretnine, javlja HRT.

U istome dijelu Splita sada se traži i četiri i pol, pa i pet tisuća eura. "Nisu sve cijene koje su oglašene realne cijene, ni približno. Znači, cijenu od pet, deset tisuća eura je moguće postići, ali samo na ekskluzivnim lokacijama, a to su lokacije prvi red uz more, koje su rijetke", naglašava Mrčela.

Što će biti s cijenama?

Jedna od njih je i ova na Duilovu. Luksuzne stanove ovdje su kupili Zlatko Dalić i Mate Rimac. Visoke cijene drže Meje i Bačvice, novi stanovi i na manje atraktivnim Mejašima prodaju se za 5000 eura po četvornom metru! "To kupuju razne kategorije ljudi. Imamo mlade koji najčešće kupuju uz pomoć roditelja, imamo pomorce koji tradicionalno uvijek imaju dobra primanja", rekla je Anita Lozo, vlasnica agencije za nekretnine.

Građani s prosječnim primanjima stan u Splitu više si ne mogu priuštiti. "Očekujemo da će se cijene zadržati na kvalitetnim lokacijama, a na ostalim lokacijama, rubnim lokacijama, zatim rabljeni stanovi, da će cijene početi padati. To će zasad biti blagi pad, ali ipak će biti pad", istaknula je Jasminka Biliškov, vlasnica agencije za nekretnine.

