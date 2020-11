TKO POBJEĐUJE NA AMERIČKIM IZBORIMA? Hrvatska analitičarka: ‘Velik broj mladih je izašao na birališta, a oni su skloni promjeni’

‘Njegovo vođenje pandemijom je katastrofa, to se pokazuje da on ne zna vladati krizom’, komentirala je Rakić o Trumpu

U utorak građani SAD-a biraju predsjednika SAD- između aktualnog Donalda Trumpa i demokratskog kandidata Joea Bidena.

Trumpu je išlo solidno dok nije krenula pandemija koronavirusa, gospodarstvo je raslo pa tako i njegova popularnost. U posljednjih par mjeseci Biden je pametno iskoristio krizu i kampanju usmjerio na koronavirus.

Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić za RTL Danas je komentirala što bi se moglo dogoditi u utorak.

SAD je zabilježio rekordan broj glasača. “Trebamo imat na umu da je pandemija, da se ljudi boje, bez obzira što aktualni predsjednik rekao o tome. U Texasu imate čak i drive-in glasanje. Problem će biti oko brojanja. Ovo su tolike brojke da je teško tvrditi tko je tko. Veliki broj mladih birača izlazi na birališta, a oni su skloni promjeni”, kazala je Rakić, prenose Vijesti.hr.

‘Trump je pokazao da ne zna vladati krizom’

Komentirala je Trumpovu kampanju. “Ja se nadam da aktualni predsjednik neće ničim iznenaditi u zadnja dva dana uoči izbora. On je rekao da ako Demokrati pobjede, da on tvrdi da su prevare na izborima. To je prilično opasna situacija. Dakle, dovodite u pitanje samih izbora. U nekim gradovima i državama, koji su bili pod pritiskom prosvjeda, stvaraju se drvene barikade”, tvrdi Rakić.

“Kad se pojavio 2016. godina, kada je osvojio izbore, bio je nešto što nitko nije očekivao na političkoj sceni. Treba se reći da je na početku podignuo ekonomiju, otvorio je radna mjesta na početku. Ali, to je bila i ostavština Baracka Obame. Njegovo vođenje pandemijom je katastrofa, to se pokazuje da on ne zna vladati krizom”, kaže.

Na pitanje hoće li se kod nas išta promijeniti pobijedi li Joe Biden. “Činjenica je da je Biden dobro poznat u američkoj politici. Vanjska politika nikada ne igra ključnu ulogu u kampanji. To su radna mjesta, obrazovanje, zdravstvo”, zaključila je Rakić.