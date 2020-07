TKO OBMANJUJE JAVNOST? Škorini ljudi tvrde da nije bilo pokušaja kupnje kandidata; ‘To je spin, žele zamutiti vodu’

Miroslav Škoro jučer je u Velikoj Gorici pod HOS-ovim grbom teško optužio konkurente. “Do te mjere se ide daleko da se nekim našim članovima i ljudima s liste već sada nude i određene pozicije i određene beneficije ne bi li učinili ono što znamo da neće učiniti, eto da prijeđu na neku drugu stranu”, rekao je. Nije otkrio ništa konkretnije osim da je riječ o “jednoj od vodećih stranaka u Hrvatskoj” te o “priobalnoj izbornoj jedinici”.

No, kako piše N1, Škorini ljudi u tim listama za pokušaje kupnje kandidata doznali su tek iz medija.

Prvi glas o pokušaju kupovine

Osobe bliske Ruži Tomašić, nositeljice liste u X. izbornoj jedinici, kažu da im je jučerašnja Škorina izjava prvi glas da se nekome s liste Domovinskog pokreta na jugu Hrvatske nudilo bilo što, a slično je rekao i Hrvoje Zekanović u IX. izbornoj jedinici.

“Ja jamčim za svoje ljude, a HDZ i SDP se služe svojim metodama”, kaže.

Na pitanje što je onda posrijedi, obmanjuje li Škoro javnost, kaže da je to spin najvjerojatnije HDZ-a kako bi se u Domovinskom pokretu zamutila voda.

“Čekamo da vidimo što će biti sljedeća velika afera kojom će nas napasti, jer tako to ide kad je voda u ušima. Ide se tako daleko da se ljudima s liste nude neke pozicije kako bi napravili ono što znamo da neće. Jedna od vodećih stranaka nudi pozicije. U priobalnoj izbornoj jedinici, recimo to tako. U dalmatinskoj izbornoj jedinici. Ne bih ulazio u detalje, mislim da nije dobro”, kazao je jučer Škoro i dodao kako ima dokaze za to, ali da ne želi o tome prije izbora.

