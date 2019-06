TKO O ČEMU, BAČIĆ O SVEMU: Komentirao predsjedničke izbore, Mostovu zaštitu vode, Šeksovu izjavu i izuzeće Novaković

Branko Bačić komentirao je aktualna politička zbivanja, a najdulje se zadržao na temi izuzeća Nataše Novaković iz predmeta o sukobu interesa Andreja Plenkovića

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, danas je u Saboru bio rječit te je za N1 komentirao predstojeće predsjedničke izbore, Mostovu inicijativu ustavne zaštite vode, ali i problem oko izuzeća Nataše Novaković. O izjavi Vladimira Šeksa, kako bi se predsjednici Kolindi Grabar Kitarović “moglo prišiti nešto kompromitirajuće”, rekao je kako nitko u HDZ-u o tome nema saznanja te da bi trebalo o tome upitati Šeksa. Odmah se osvrnuo i na njenu potencijalnu kandidaturu za predsjedničke izbore.

“Tvrdim da će ona, kad se odluči za kandidaturu, imati punu podršku HDZ-a i pobijediti na izborima. Ona je predsjednica države. Po meni, ranija kandidatura bi joj onemogućila obavljanje dužnosti predsjednice, s obzirom da bi joj mnogi zamjerili da zlorabi funkciju predsjednice u svrhu kampanje za buduće izbore. Na njoj je ta odluka. Moj je stav da ćemo je podržati”, rekao je Bačić te se osvrnuo i na moguću kandidaturu bivšeg šefa SDP-a rekavši kako nije “još čuo gospodina Milanovića“.

Most uzeo ideju HSLS-u

Komentirao je i Mostov prijedlog da se voda zaštiti Ustavom kao ljudsko pravo, čime bi se spriječila privatizacija isporuke vode, Bačić je naglasio kako to u Ustavu već postoji i kako to nije ideja Mosta.

“Postojećim člankom Ustava, 54. člankom, utvrđena je obveza Hrvatske da štiti svoja prirodna bogatstva – vode, obalu, otoke, more. U širem smislu, možemo reći da je Ustav time zaštitio pravo na pitku vodu. To nije izvorna inicijativa Mosta, već kopirana inicijativa HSLS-a, koja je upućena saborskim klubovima prije godinu i pol dana. Prema tome, to nije izvorna inicijativa Mosta. S obzirom da su u Ustavu zaštićene vode i prirodnabogatstva, da samo zbog toga idemo u izmjene Ustava – nije dobro. Ako ikada dođe do promjene Ustava u budućnosti, može se, neće biti viška istaknuti zaštitu pitke vode, ali pitka voda je zaštićena Ustavom. Svi koji znamo proceduru izmjene Ustava, što ona podrazumijeva, koliko bi se novih prijedloga istaknulo – mislim da je nepotrebno dok se ne postigne konsenzus u društvu i političkim strankama u kojem pravcu bi trebalo mijenjati Ustav”, konstatirao je Bačić.

Politikanstvo SDP-a

Na pitanje zašto smatra da Visoki upravni sud nije tijelo koje bi trebalo odlučiti o izuzeću Nataše Novaković, rekao je da je to zadaća Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Ponovio je ranije izrečene stavove u sagi koja se već tjednima povlači po medijima.

“Bili ste svjedoci politikanstva SDP-a kada je odlučio Hrvatski sabor uvući u politikanske igre oko neovisnosti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Nama u HDZ-u je bilo najlakše prihvatiti prijedlog SDP-a, snagom vladajuće većine u Odboru za izbor i imenovanja reći da je Nataša Novaković u sukobu interesa kada odlučuje o predmetu Andreja Plenkovića, no nama politikanstvo nije na kraj pameti. Htjeli smo sačuvati neovisnost Povjerenstva i reći da Sabor i njegova radna tijela ne smiju odlučivati o pojedinačnoj pravnoj stvari drugog državnog tijela kao što je Povjerenstvo. Povjerenstvo je kolektivno tijelo i neka izvoli Povjerenstvo odlučiti, ako već sama predsjednica Povjerenstva misli da nije u sukobu interesa, je li njihova predsjednica u sukobu interesa po zahtjevu Andreja Plenkovića ili nije.”

Nanesena šteta premijeru

“Kad to odluči, neka onda nastavi voditi postupak s gospođom Novaković ako su odlučili da nije u sukobu interesa, ili bez nje, ako utvrde da je. Dužnosnik će na kraju postupka odlučiti hoće li svoju zadovoljštinu tražiti, ako ocijeni da nije pravilno postupilo Povjerenstvo, zaštitu od Visokog upravnog suda. Povjerenstvo kao kolektivno tijelo nek odlučuje.

Povjerenstvo je Saboru uputilo zahtjev da odluči tko je nadležan. Nije to posao Sabora. Ako misle da nisu nadležni, griješe u tome. Ako oni i dalje ostanu pri tome, o tome će odlučiti Ustavni sud. Pozivam predsjednicu Povjerenstva i Povjerenstvo da se prihvati posla i radi prema zakonu, a ne provodi predmete kroz medijski prostor Hrvatske. Od zahtjeva premijera Plenkovića za izuzećem se napravila afera kojom je nanesena šteta i predsjedniku Vlade i Vladi. Trebali su na legitimni zahtjev predsjednika Vlade ocijeniti treba li se Novaković izuzeti ili ne i u miru nastaviti predmet. Oni su pogrešno tumačili zakon. No, to je njihovo pravo”, zaključio je Bačić.

