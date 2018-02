TKO NE MORA, BOLJE DA NE IZLAZI: Na područje Europe spušta se polarna zračna masa, temperatura u Zagrebu bit će -19!

Nakon razdoblja obilnog snijega, ojačat će sibirska anticiklona te će se sa sjeveroistoka Europe spustiti polarna kontinentalna zračna masa s osjetno hladnijim zrakom.

Zima će potkraj ovog i početkom idućeg tjedna pokazati zube, a zahvaljujući jačanju sibirske anticiklone temperature će se spustiti u debele minuse. Državni hidrometeorološki zavod objavio je priopćenje u kojem upozorava na intenzivne oborine, snježne mećave i zapuhe te vrlo niske minimalne temperature.

‘Na vrijeme u Hrvatskoj sljedećih će dana djelovati ciklonalno polje s centrom u središnjem Sredozemlju. Na prednjoj strani ciklone pritječe značajna količina vlažnog zraka, dok sa sjeveroistoka, jačanjem sibirske anticiklone, dolazi hladan zrak. Zbog takve sinoptičke situacije, u Hrvatskoj će do petka prevladavati oblačno, u unutrašnjosti uz snijeg, a na Jadranu uglavnom kišu.

Opasnost od mećava i snježnih zapuha

Oborina će povremeno biti intenzivnija – u Dalmaciji obilna kiša i pljuskovi, a u unutrašnjosti umjeren do jak snijeg uz stvaranje novog debljeg snježnog pokrivača. Najviše novog snijega očekuje se u gorskim predjelima gdje će zbog jakog vjetra biti mećave i snježnih zapuha. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Malo snijega nošenog jakim vjetrom može pasti i duž obale te na otocima. Vjetrovito vrijeme uz povremene obilne oborine stvarat će probleme u prometu, ponajprije u gorskim predjelima te podno Velebita.



Debeli minusi

Nakon tog snježnog razdoblja, ojačat će sibirska anticiklona te će se sa sjeveroistoka Europe spustiti polarna kontinentalna zračna masa s osjetno hladnijim zrakom. Stoga se potkraj subote i u noći na nedjelju očekuje znatni pad temperature uz vrijednosti između -10 °C i -5 °C, u gorju moguće i niže. Hladno će biti i na Jadranu uz temperaturu oko 0 °C, a osobito na sjevernom dijelu i mjestimice do -3 °C. Od ponedjeljka pa barem do sredine sljedećeg tjedna bit će još hladnije. U pojedine dane vrijednosti minimalne temperature u unutrašnjosti mogu se spustiti i do -15 °C, a ponegdje u gorju i -20 °C. Dani će biti studeni pa će i najviša dnevna temperatura zraka biti ispod 0 °C. Negativnih vrijednosti jutarnje temperature bit će i na Jadranu, a osjet hladnoće dodatno će pojačati jaka bura. Ponegdje duž obale ni dnevna temperatura neće biti viša od 0 °C.

Problemi na infrastrukturi

Hladni val koji će zahvatiti Hrvatsku, ali i veći dio Europe, može prouzročiti probleme na infrastrukturi te opskrbi energijom. Zbog jakog vjetra i poledice nastavit će se problemi u prometu. Također može doći do štete uslijed smrzavanja već propupalih poljoprivrednih kultura, osobito u Dalmaciji. Upozoravamo da dugotrajna izloženost hladnoći može biti opasna i za zdravlje te život ljudi i životinja’, priopćio je DHMZ.