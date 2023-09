Zastupnik Mosta, Nino Raspudić, ušao je u politiku prije tri godine iz, kako je tada rekao, sebičnih razloga, radi mirnog sna. A spava li normalno, otkrio je gostujući u Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića na HRT-u.

Da se može vratiti unatrag napravio bi, kaže, opet isto. Prisjetio se perioda lockdowna u vrijeme covida i kako je vlada u tom trenutku odlučila raspisati izbore.

"U trenutku kada sam prepoznao da politički PR stoji iza toga i da će ranije gurnuti izbore kako bi profitirali, uhvatio me egzistencijalni, rekao bi, republikanski nemir, i ušao sam u ovu igru i drago mi je da sam ušao jer sam zadržao miran san", kazao je Raspudić.

Kriminal u vrijeme covida

Kaže da je politiku pratio godinama i da se potvrdilo sve što je slutio o razini kriminala i korupcije.

"Podsjetit ću na prve mjere iz tog stoperskog ludila gdje je Vlada na zatvorenoj sjednici koncem ožujka 2020. odlučila da sva nabava opreme za borbu protiv covida ide pod oznakom tajno i mimo zakona o javnoj nabavi. Malo kasnije će onaj mulac HDZ-ov iz Varaždina kupovati nekakav turski šrot, dijelove za testove koje će slagati studenti u nekom skladištu u Varaždinu i to će se ljudima prodavati. Mali će Lamboruginija kupiti za to. Mi smo uputili zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva koje će istražiti rad i stožera i ostalih nadležnih tijela u korona krizi jer postoje ozbiljne indicije da se u tome svemu dogodio golemi kriminal", kazao je.

Komentirao je i prvo saborsko aktualno prijepodne nakon ljetne stanke. Kaže da bi Gordan Jandroković - da radi svoj posao predsjednika Sabora kako treba - trebao stalno davati opomene premijeru Andreju Plenkoviću.

"On je tu da odgovara na pitanja, on i ministri, a on uopće ne odgovara na pitanja. Tako da se aktualni sat pretvorio u sljedeće: s jedne strane imate naručena pitanja iz redova vladajuće većine, s druge strane pitanja i napadi oporbe, na koja predsjednik Vlade ne odgovara nego ima pripremljene neke papiriće gdje uopće ne odgovori na postavljeno pitanje", kazao je Raspudić.

POGLEDAJTE VIDEO: Raspudić o novom zakonu: 'To nije dobro, to je uvod u policijsku državu':

Plenkovićev 'pakt s vragom'

Kaže da je više puta pokušao raščlaniti premijerov politički put i tko je uopće Andrej Plenković, koji su njegovi politički uspjesi te kako je došao na tu funkciju.

"Ako vrtite film unatrag, vi vidite da je on imao dva ne neuspješna, nego katastrofalna izleta u politiku. Jedan je kada je jako mlad s manje od 30 godina vodio možda najgoru kampanju u povijesti hrvatskih izbora a to je kampanja Mate Granića 2000. Karamarko je vodio Mesićevu. Ispalo je da je za voditi kampanju bolje uzet Karamarka, nego Plenkovića. Onda se kandidirao za zamjenika predsjednika HDZ-a gdje je završio na zadnjem mjestu. I onda kada se sve ono s Karamarkom sasulo, evo ti njega kao padobranom spušten na vrh najjače stranke u Hrvatskoj, bez protukandidata. Kako je to moguće? Moguće je tako da onaj koji ga je postavio ga i kontrolira", smatra Raspudić.

Jedna je varijanta da je sklopio pakt s vragom", nastavlja. "Da iz svojih karijerističkih pobuda rekao 'Može, dat ću vam svoje europsko lice kako vam treba da biste se dalje dočepali vlasti nastavili krasti, a meni je to dobra odskočna daska'. Pakt s vragom. Mi vidimo da on tri mjeseca nakon izbijanja afere HEP nije još smijenio Barbarića, a zna koliku mu političku štetu radi, jer ga ne može smijeniti."

'Da bog' da ne smijene Zekanovića

Rekao je da Mostu odgovara da na svojim pozicijama ostanu i Grlić Radman, Barbarić, Zekanović.

"Da Bog da ga ne smijenio do izbora. Nama je politički - to savršeno. Da i dalje koristi Zekanovića. Ja ne mislim više da je on njihova korisna budala, nego da je štetna budala, vidite komentare ljudi kada ga nahuškaju da napada Most. Ljudi su uz Most - savršeno", komentirao je Raspudić.

Na pitanje, gdje su dokazi da je Plenković lopov, Raspudić kaže:

"Ako si zadužen da čuvaš javni red i mir, onda sprečavaš lopove. A sjediš s lopovima, doručkuješ, večeraš i ručaš, držiš ljestve lopova, prokazanog lopova ne smjenjuješ. Može li postojati nekakva indicija? Ja sam oprezniji, ja to neću reći."

Upitan, bi li Peđa Grbin bio dobar premijer, Raspudić je kratko odgovorio: "Ne!".

O Plenkoviću: 'On je meni dosadan'

"Plenković ima veću glavu kao i ja, to nije loše za ekrane da se vidi, uredan taj stil. On je meni dosadan, djeluje mi kao netko tko je drmio tamo na pravu po debatnim klubovima a nije pročitao nijednu knjigu obvezne literature. Ako slušate njegove govore, kad se s nekim prepucava, nema tu nikakvih sočnih referenci, nema duha, san me hvata kad ga slušam, ne slažem se o njegovoj karizmatičnosti", kaže Raspudić.

Na pitanje može li se dogoditi koalicija HDZ-a i Mosta, kazao je da to nikako nije moguće.

"Može se eventualno dogoditi ako Most dobije puno više od HDZ-a, da HDZ podupre Mostovu većinu", kaže.

Raspudić je dodao kako se u Mostu nadaju da će građani prepoznati njihov trud u protekle tri godine. Idealno bi, kaže, bilo da dobiju većinu. Ako to neće biti moguće te ako se otvori mogućnost koalicije, kaže da je Most stranka koja okuplja biračko tijelo od centra prema desno i da u tim opcijama mogu tražiti partnere.

Benčić kao 'mirna katolička djevojka'

Komentirao je i Sandru Benčić te je kazao kako je problematično što nema konkretan program. Kaže da je to nepoštivanje građana.

"Mi kad izađemo s tom osobom za koju ćemo moći reći da će biti premijer, ako ćemo imati većinu, ta će osoba izaći s nekih desetak politika u svim najvažnijim resorima", kaže te poručuje da već sada, uoči izborne godine, analizira PR narative političara.

"Zadnji intervju Sandre Benčić kad vidiš, ti bi rekao da je to jedna mirna katolička djevojka iz Bedekovčine", kaže Raspudić.

Dodaje da sada, kada se stvorila ta igra da svatko treba isturiti svog kandidata za premijera, narod bira između njih kao da imamo neke predsjedničke izbore, samo na drugi način. To odgovara i HDZ-u i Možemo!, a Mostu je svejedno, dodaje.

Na pitanje kakva bi kohabitacija bila da je on predsjednik Vlade, a predsjednica njegova supruga odgovorio je:

"Konstruktivna. Mi se u nekim stvarima politički slažemo, u nekima ne. Ja sam malo konzervativniji, ali ono što nam je zajedničko je da bi se pogledao u ogledalo svako jutro i pitao: 'Što je interes države i građana, a što moje osobno nagnuće s kim bi se svađao itd.'. Ne bih nikada svoj temperament, ego, povrijeđenost i političke interese stavljao ispred države u cjelini", kaže Raspudić.

'Na granici treba biti vojska'

Raspudić smatra da na granici ponovno treba biti vojska. Kaže da je situacija s migrantima očajna.

"Ljudi koji inače teško žive proživljavaju sada strah, nesigurnost. Imali smo situaciju pucanja, vidimo što se događa na zapadu Europe, mi to ne želimo. Očito je da policija sama ne može čuvati granicu i smatramo da na najproblematičnijim točkama mora stajati vojska", pojašnjava.

"Ako vam netko hoće na silu, odgovorit ćete silom jer granica se brani", odgovara na pitanje je li opravdana primjena sile u takvim situacijama. Na pitanje, nije li to pucanje na nedužne ljude, kaže: "Nedužan čovjek nije koji čini kazneno djelo. Ima granični prijelaz i ako ima pravo - neka zatraži azil".

Gdje bi bio 1941.?

Raspudić je otkrio i da idući tjedan dobiva člansku iskaznicu Mosta te da će ga se predložiti i u Predsjedništvo Mosta. Smatra da to neće dovesti do političkih trzavica unutar stranke.

"Mi smo jedina stranka koja je u svom programu stavila da smo antitotalitaristi, i da baštinimo iz hrvatske političke prošlosti sve ono što je vodilo prema stvaranju demokratske Hrvatske i da osuđujemo totalitarizme, komunizam, fašizam i nacizam", kaže Raspudić.

Na pitanje 'Da ima 20 godina u 1941. na čijoj bi strani bio?' Raspudić je odgovorio:

"Ovisi gdje bi bio. Treba uzeti u obzir povijesni kontekst, svijest ljudi u Drugom svjetskom ratu. HSS je okupljao većinu hrvatskog naroda koji su onda utukli i jedni i drugi i tragično je da se nakon 80 godina vraćamo na to".

'Zdravko Mamić je nerealizirani umjetnik'

Dotaknuo se i Zdravka Mamića. Smatra da njemu glavni motiv nije novac, već potreba za pokazivanjem.

"On je stalno napet i jedini trenutak kad sam ga vidio istinski sretnim i opuštenim je kod Knjaza u emisiji 'Mjenjačnica' kada se zamijenio s balerinom i bio je u baletnoj opravici i plesao i bio je tako sretan i opušten. On u duši vjerojatno ima potrebu za kreativnošću i umjetnošću, a završio je tu gdje je završio. Treba se predati hrvatskim vlastima i to završiti", smatra Raspudić.

Preporučio je gledateljima da pročitaju njegov esej o Mamiću: "kako sam ga proniknuo kao nesretnu osobu jer je on nerealizirani umjetnik koji je završio u lavljem svijetu gdje se dobro snalazio do određene točke, ali prije ili kasnije, svi padnu".

O kolumnističkoj karijeri

Prisjetio se i drugih svojih tekstualnih uradaka, pa tako i teksta u kojem je pisao kako Cosmopolitan i 'ti ženski časopisi' stvaraju romantične slike muškaraca kakvi trebaju biti, a kakva je hrvatska stvarnost muškarca kojeg možeš dobiti.

"Onda su oni rekli da je to nezgodno jer izdaju oboje i onda sam rekao 'Nema dalje pisanja kolumne'", kazao je.

Jedno od pitanja gledatelja bilo je "Da i dalje piše za Večernji list kolumnu, kakav bi naslov kolumne posvetio stranci 'Možemo'?"

"Naslov bi možda glasio kako je pod Tomaševićem jedino zagrebačka ambrozija procvjetala, kazao je Raspudić.