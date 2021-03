TKO JE ŽENA KOJU MILANOVIĆ ŽELI NA ČELU VRHOVNOG SUDA? Uopće nije njegov fan, ali u jednoj stvari su se složili

Zlata Đurđević o ovoj temi ne želi govoriti prije nego što o tome nešto javno ne kaže Milanović

Sve čudniji tijek poprima proces izbora šefa Vrhovnog suda. Najprije je prvi put u povijesti između predsjednika Republike i premijera javno izbio spor u vezi s procedurom izbora predsjednika Vrhovnog suda, a onda je u srijedu Radimir Čačić, koji ni po Ustavu ni Zakonu o sudovima nema nadležnosti za objavu imena kandidata, otkrio da je Milanović odlučio predložiti Zlatu Đurđević. Ona je inače predstojnica Katedre za kazneno-procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Kako piše Novi list, o tome na Pantovčaku šute, no podsjećaju da je Milanović izjavio da će u ožujku premijera Andreja Plenkovića upoznati sa svojim prijedlogom. Međutim, Čačić veli da mu je predsjednik u srijedu odobrio da na koalicijskom sastanku informira premijera i sve predstavnike parlamentarne većine da će njegova kandidatkinja biti Đurđević.

Zlata Đurđević o ovoj temi ne želi govoriti prije nego što o tome nešto javno ne kaže Milanović. Kako god bilo, situacija je neobična pa se može vjerovati da je onako kako govori iskusni političar Čačić.

Hoće li se Đurđević uopće javiti na javni poziv?

Ono što je upitno jest je li Đurđević uopće spremna biti dio ovakvog javnog poziva, čak i kada bi se Milanović s tim složio. K tome, ako je ona uistinu Milanovićev odabir, to implicira da je njezin stav da predsjednik ima pravo izravno promijeniti Ustav te svog kandidata predložiti neovisno o javnom pozivu koji je uređen zakonom, piše Novi list.

HDZ se nada pomoći Ustavnog suda, kojem se Dario Juričan obratio za ocjenom ustavnosti Milanovićevih spornih odredbi Zakona o sudovima. No, Milanović može i uskoro svom kandidatu ili kandidatkinji, ako je to Đurđević, zatražiti mišljenje saborskog Odbora za pravosuđe. To je korak propisan Ustavom.

“Profesoricu Đurđević ću komentirati kada se ona javi na javni poziv. Nju je gospodin Čačić usputno spomenuo na koalicijskom sastanku. Očekujem od Ustavnog suda da u što kraćem roku ocijeni ustavnost Zakona o sudovima, kako bi se potvrdila ili nepotvrdila ta procedura. Zakon to ne predviđa, ali ako bi predsjednik izvijestio DSV da ne prihvaća sadašnje kandidate, onda bi oni mogli ponovno raspisati javni poziv”, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Đurđević smatra da je pravosuđe u Hrvatskoj loše

Namjera predsjednika s imenom kandidata je što više otežati premijeru da ga odbije isključivo zbog nepoštivanja procedure, a s prijedlogom Zlate Đurđević bi uspio. Kako piše Novi list, Plenkoviću bi bilo teško pronaći argumente protiv nje jer se radi o osobi koja uživa skoro nepodijeljeni ugled u stručnoj i općoj javnosti. Ova stručnjakinja hrvatsko pravosuđe ocjenjuje lošim, sa čim se poklapa i stav većine građana Hrvatske.

No, riječ je o ženi koja ne spada u skupinu Milanovićevih obožavatelja te se s njegovim mišljenjem nije slagala dok je bio premijer. No, 2014. složila se s Milanovićem da u slučaju uhidbenog naloga za Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, hrvatski sudovi pogrešno tumače institut Europskog uhidbenog naloga. Lani je Đurđević bila pak na Plenkovićevoj strani kada je Milanović tvrdio da je premijer morao znati da je šef Uprave Janafa, Dragan Kovačević, pod istragom.

Krajem siječnja je Đurđević, skupa s ministrom Malenicom te sucima Ivanom Turudićem i Marinom Mrčelom, gostovala u emisiji “Otvoreno” na HTV-u. U studiju se raspravljalo o hrvatskom pravosuđu pa je u emisiji iznijela svoje stavove o toj temi.

– Vi insinuirate da čovjek koji ima malignu bolest treba biti u zatvoru, usprotivio se Turudić percepciji da bi Horvatinčić morao već služiti zatvorsku kaznu.

– Ne, ja sam samo rekla da taj postupak traje već deset godina, ustvrdila je Zlata Đurđević.

– Znači, bilo bi pravosuđe efikasno da je on otišao u zatvor s malignom bolešću, upitao je Turudić.

– Postupci ne mogu trajati deset godina. To znači da sustav nije dobar, ili se zakoni ne primjenjuju, ili nisu dobri, odgovorila mu je Đurđević.

– Smatrate da bi zakon trebalo promijeniti tako da maligni bolesnici idu u zatvor, inzistirao je Turudić.

– Uopće to nisam rekla. To je percepcija javnosti i taksist koji me ovdje vozio pitao je što je s Horvatinčićem, kazala je Zlata Đurđević.

– Vi stvarate takvu percepciju s ovakvim navodima. To je izvan znanstvenog diskursa, zaključio je Turudić. Inače, Turudić je htio 2017. postati šef Vrhovnog suda.