TKO JE VESNA VUČEMILOVIĆ, ŠKORINA SESTRA? Spominju je čak i kao buduću ministricu, ali ona zasad razmišlja o nečem drugom

U kampanji za predstojeće parlamentarne izbore na političkoj sceni i u javnosti sveprosutno je jedno dosad neeksponirano ime, ono Vesne Vučemilović, sestre itekako eksponiranog čelnika Domovinskog pokreta Miroslava Škore. Škoro je sestru postavio za nositeljicu liste Domovinskog pokreta u IV. izbornoj jedinici, koja obihvaća Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku županiju. Objasnio je to time da je njegova sestra, koja živi u Našicama, a radi u Virovitici, oličenje je te izborne jedinice, piše RTL.hr.

Doktorica ekonomije i stručnjakinja za marketing

Nije prvi put da imamo na kandidacijskim listama i u politici rodbinski vezan svijet, niti bi bilo prvi put da i u Sabor zasjednu brat i sestra kako će se, sudeći po anketama, vjerojatno dogoditi. Sjetimo se Željka Keruma i sestre mu Nevenke Bečić koji su bili saborski zastupnici. No, dok je Nevenka Bečić bila alfa i omega Kerumova poslovna carstva i istinska ‘stranačka’ glasnogovornica u Saboru, Škorina sestra na političku scenu tupa iz debele bratove sjene. Jer, dok je on pjevao o njoj se nije znalo ništa ili je javnost znala malo. Stoga je na biraču da se osloni na podatke iz biografije, pa makar i one romansirane naravi.

Vučemilović je pet godina mlađa od brata, 52 su joj godine, udana je i majka je dvoje djece. Znanstvenica je, doktorica ekonomije, marketinška stručnjakinja. Predaje na Veleučilištu u Slavonskom Brodu, čemu je prethodilo 26 godina karijere u gospodarskom sektoru. Osnovnu i srednju školu završila je u Osijeku. Marketing na Ekonomskom fakultetu diplomirala je 1990. godine, smjer menadžment.

Dugo radila u tvrtki Mesićevog prijatelja

Poslovnu karijeru započinje u Pivovari Osijek u kojoj radi kao direktorica nabave i komercijalna direktorica. Do razlaza dolazi u vrijeme kada Pivovarom gospodari tajkun Josip Gucić, onaj čije se carstvo kasnije dobrano urušilo. Slijedi angažman u Jadranskoj pivovari, pri čemu nezgodno zvuči da je i ona propala. Vučemilović je zatim na poslu u marketinškoj agenciji Media balance, pa u agenciji CBG Group da bi se na dulji rok skrasila u našičkoj Nexe grupi.

Baš za taj detalj mediji su se lovili za Škorine predsjedničke kampanje, vjerujući kako je to što je Vučemilović radila za Ivana Ergovića, prijatelja Stjepana Mesića, razlog zbog kojeg je bivši predsjednik bio blagonaklon naspram kandidature. Ovaj poslovni angažman je za Vučemilović, a i za njenu kandidaturu, bitniji zbog nečeg drugog. Zbog njega se, naime, skrasila u Našicama, tamo je upoznala i supruga. Od 2011. godine radi kao vanjski suradnik predavač na Veleučilištu u Slavonskom Brodu i na Visokoj školi za menadžment u turizmu u Virovitici.

Moguća buduća minsitrica gospodarstva

U školu je, kako je sama nedavno ispričala novinarima, krenula s nepunih šest godina. U mladosti je, radeći preko student servisa, bila i manekenka, fotomodel za novu modnu kolekciju nekadašnje konfekcijske tvrtke Slavonija iz Osijeka. Radeći u Pivovari osijek, bila je zaslužna za prvi hrvatski radler jer se s tom idejom vratila s jednog studijskog putovanja. Svoga supruga upoznala je na teniskim terenima. Pohvalila se i kako je velika zagovornica radničkih prava.

Brat ju je “gurnuo” da izbornu bitku bije u “njegovoj” koliko i njenoj slavonskoj izbornoj jedinici, taman da protivnici u njenu imenovanju za nositeljicu liste odmah prepoznaju neskriveni nepotizam i Domovinski pokret proglase obiteljskim obrtom, piše RTL.hr No, ima li u tome nepotizma, ovisi i o shvaćanju tog pojma u Hrvatskoj. Bude li, teoretski, Vučemilović ministrica gospodarstva u Vladi Domovinskog pokreta, kad je već zadužena za promišljanje gospodarske politike, tad bi znatno lakše bilo pričati o nepotizmu. Nedavno je, gostujući u RTL-ovoj emisiji Izbori 2020, kazala da zasad razmišlja samo o ulasku u Sabor.

