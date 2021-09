Policija i USKOK rano jutros krenuli su u veliku akciju uhićenja na području Međimurja, u kojoj je uhićeno više osoba. Među uhićenima, neslužbeno doznaje Jutarnji list, je i međimursku župan Matija Posavec, a istragom je navodno obuhvaćen i SDP-ov saborski zastupnik Stjepan Kovač, bivši gradonačelnik Čakovca.

Jutarnji list piše da se navodno radi o sumnjama u počinjenje niza kaznenih djela, od zlouporaba položaja i trgovanja utjecajem pa do primanja mita. 24sata neslužbeno doznaje od izvora bliskih istrazi da je uhićen zbog sumnje da je primio mito u iznosu od 10.000 kuna za zapošljavanje, a navodno je taj čin snimljen.

Zvijezda HNS-a

Matija Posavec rođen je u Čakovcu 5. listopada 1980. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Čakovcu, a na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu stječe akademski naziv magistar inženjer prometa. Završio je stručno usavršavanje za odnose s javnošću i politički marketing. Za župana Međimurske županije izabran je 2013. godine.

Javnost je Matiju Posavca upoznala kao mladog HNS-ovca, koji je trebao naslijediti Ivana Vrdoljaka na čelu šefa stranke. Posavca je HNS počeo brendirati na izborima za Europski parlament, gdje je bio nositelj liste.

Nakon toga, svi su ga vidjeli na čelu stranke kao nasljednika Vrdoljaka, no praktički riješena stvar je pukla kada mu je vrhuška jako zamjerila gostovanje kod Aleksandra Stankovića i njegovu javnu ispriku članovima i simpatizerima zbog toga što je HNS u Saboru podržao HDZ te im tako omogućio većinu.

Posavec je tim činom zapravo pobrao velike simpatije birača centra, koji tu koaliciju nikada nisu oprostili HNS-u te su im zbog toga velikim djelom okrenuli leđa, a on je sam nakon tjedana drame na kraju izašao iz stranke.

Bio je listi Restart koalicije

Na parlamentarnim izborima 2020. godine Matija Posavec izlazi na izbore kao nezavisni na listi Restart koalicije. Tadašnji šef SDP-a, Davor Bernardić, uložio je puno napora da ovog političkog kapitalca iz III. izborne jedinice stavi na svoju listu. Na izborima je osvojio impresivan broj preferencijalnih glasova, njih čak 16.379, čime je '"prešišao" sve SDP-ove zastupnike na toj listi. Stjepan Kovač, koji je, kako pišu mediji, također pod istragom, na tim je izborima osvojio tek 1. 038 preferencijalnih glasova.

Svoj saborski mandat međimurski župan nije aktivirao, a u Saboru ga mijenja zastupnica Boška Ban Vlahek.

Svojevremeno su političkim kuloarima kružile priče da bi se Matija Posavec u Hrvatskom saboru mogao prikloniti vladajućoj većini, odnosno Andreju Plenkoviću, no on je sam u razgovoru za portal Net.hr to demantirao. "Ma to su gluposti", rekao je tada. No, nisu baš svi bili uvjereni u tom. Međimurski je župan, vješt kombinator, često dovođen u razne kombinacije s HDZ-om.

"To su bile špekulacije koje su se pokazale da nisu točne. Ja imam zamjenu u saborskom mandatu, ta osoba je članica SDP-a, ona je u njihovom klubu i nikada do sada ona nije radila nikakve egzibicije koje bi uopće dovele u sumnju da bi do toga došlo", kazao je.

Pomeo konkurenciju na izborima

Na svibanjskim lokalnim izborima, Posavec je doslovno pomeo konkurenciju. Pobijedio je u prvom krugu, osvojivši 64,51 posto glasova, a za njegov je reizbor glasalo 26. 546 Međimuraca. Osim što je osvojio još jedan mandat na mjestu župana, njegova je lista sjajno prošla i u županijskoj skupštini, gdje su osvojili 23 od 37 mjesta.

Posavec je nakon razvoda s HNS-om i dobrih izbornih rezultata imao velikih ambicija oko svoje stranke koja je osnovana u ožujku 2021. godine, a s kojom je računao osvojiti politički centar na sjeveru zemlje – što je nekada bio HNS, to je trebala biti njegova stranka.