TKO JE UBIO 60 MILIJUNA PČELA U MEĐIMURJU: Stigli su nalazi laboratorijskih uzoraka: ‘Prvi u Hrvatskoj smo imali takav pomor…’

Iako su otrovi pronađeni u tragovima, to ipak nije službeni dokaz da su oni uzrok masovnog pomora

Nakon više od mjesec dana stigli su laboratorijski nalazi uzoraka uginulih pčela iz Međimurja. Iako pčelari sumnjaju na trovanje insekticidima službeni uzrok i dalje je nepoznat, iako je analiza otkrila pesticide u tragovima.

Pčelari, kojima je stradalo više od 1100 košnica, su rezultate dočekali razočarani, unatoč činjenici da će najvjerojatnije biti obeštećeni novcem iz Mjere 5.2. Fonda ruralnog razvoja, javlja HRT. Stradalo je oko 60 milijuna pčela.

OTKRIVEN KRIVAC ZA POMOR 57 MILIJUNA PČELA U MEĐIMURJU: ‘Strašno je gledati kak’ se muče, dan za danom. Sve će uginuti…’

“To su gubici neizračunati, ljudi su ove godine pojačano prskali, bilo je dosta korova, ljudi su pojačali doze, i s time su uništili pčele”, kaže pčelar Antun Hruška.

Veterinarski je inspektor skupljao uzorke, angažirana je policija, državno odvjetništvo, a navodno je nekoliko međimurskih ratara moralo preorati svoje parcele jer su koristili insekticide za svoje poljoprivredne kulture u dozama većima i tri puta od dozvoljenih.

Uzorak uzet prekasno?

Iako su otrovi pronađeni u tragovima, to ipak nije službeni dokaz da su oni uzrok masovnog pomora koje Međimurje ne pamti. Pčelari smatraju kako se uzorak jednostavno uzeo prekasno.

“Mi smo prvi u Hrvatskoj koji smo imali takav pomor i nije se znalo što tko treba raditi. Svi su rekli – to su mala bića, to nije bitno, ali kad je to sve izašlo van – bilo je prekasno”, smatra Željko Trupković, Udruga pčelara Međimurske županije Agacija.

TKO JE KRIV ZA MASOVNI POMOR PČELA U MEĐIMURJU? Uginulo ih je više od 60 milijuna! Ministrica otkrila mogući uzrok katastrofe

Među prvima je pčele analizirala profesorica s Veterinarskog fakulteta Ivana Tlak Gajger koja je zaključila – ovdje nije riječ o bolesti. Da se pojavila zarazna bolest ovih razmjera, kaže, ne bi stala na tom području. No profesorica nije toksikolog pa o prisutnosti mogućih otrova ne želi govoriti.

Procjenjuje se da je riječ o šteti koja prelazi tri milijuna kuna. Mnogi će pčelari morati krenuti iz početka – s novim košnicama, zajednicima. Strahuju da se neće oporaviti godinama.