TKO JE POSLJEDNJI U SABORU BIO OVAKO NERVOZAN KAO KRSTIČEVIĆ? HDZ-ova potpredsjednica Vlade koja je morala otići

Zbog makete aviona Krstičević je danas imao prilično nervozan ispad

Nakon što mu je SDP-ov Franko Vidović donio maketu aviona aludirajući na propali posao s Izraelskim F-16 Barak avionima, Krstičević je potpuno pobjesnio.

Iz Vidovićevih ruku bacio je maketu na pod te mu ljutito dobacivao. Nešto kasnije, objasnio je svoj nesvakidašji potez novinarima.

“Dođe ti netko bez ikakvog poštivanja, da meni stavi tu maketu… Jel’ se to trebalo dogoditi? Morate razumjeti, ja sam ratnik. Tražim od svojih ljudi najbolje. U ovom procesu Hrvatska je sve učinila, ova Vlada. Mnogi ne žele uspjeh ovoga projekta.

Lako je sad kritizirati sa strane. Vidite što se radi, vidite koja se kampanja vodi? Cijelo vrijeme sam šutio. I ja sam čovjek. Nije legitimno da mi donosi maketu. To je poniženje, to nije sportski. Tako se ne radi s vojnikom. Ja to njemu ne bih nikad napravio”, rekao je Krstičević.

Dalić pobjesnila na Bulja

Zanimljivo, posljednja koja je ovako izgubila živce u Saboru bila je bivša ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade Martina Dalić – što je funkcija koju obavlja i Krstičević.

Situacija je neodoljivo podsjećala na ovu – tada je Miro Bulj raspravljajući o termoelektrani na Perući i četničkim spomenicima, potpredsjednici donio papire o termoelektrani, a ona je žestoko udarila po njima.

Bilo je to u rujnu 2017., a Dalić je zbog Agrokora i afere Hotmail, a Dalić je u svibnju 2018. podnijela ostavku i otišla iz Vlade.