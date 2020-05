TKO JE POGRIJEŠIO U ZAMJENI IDENTITETA PACIJENTICA? Zdravstvena inspekcija ide u KBC Split, Beroš objasnio koja im je zadaća

Na pitanje koliko je bio zadovoljan Meštrovićevim radom, Beroš je odgovorio kako je tijekom njihove komunikacije proteklih nekoliko mjeseci bio stručan, profesionalan i odgovoran, no činjenica je da se sada ponavljaju greške i propusti u KBC- u Split

Z​dravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva jutros je krenula u Split kako bi utvrdila tko je pogriješio u zamjeni identiteta pacijentica iz dvaju domova za starije, koje su se liječile u KBC-u Split, zbog čega je u ponedjeljak navečer ostavku dao ravnatelj KBC-a Julije Meštrović.

To je Hini potvrdio ministar Vili Beroš, koji​ je kazao kako će inspekcija analizirati medicinske zapise i povijesti bolesti. Rekao je kako mu se ravnatelj Meštrović obratio sa zahtjevom za razrješenje, no o tome ne odlučuje on već Upravno vijeće KBC- a Split.

​”Vjerujem da će Upravno vijeće KBC- a pričekati nalaz unutarnjeg nadzora i nalaz zdravstvene inspekcije, nakon toga​ pogledati sve utvrđene okolnosti, te sagledati je li se radilo o nečijoj pogrešci, previdu, nemaru ili se pak radilo o propustu u organizaciji rada. Ovisno o nalazu ćemo odlučiti o razrješenju ravnatelja KBC-a”, rekao je Beroš dodavši da Meštrović nije podnio neopozivu ostavku već samo zahtjev za razrješenjem.

Na pitanje koliko je bio zadovoljan Meštrovićevim radom odgovorio je kako je tijekom njihove komunikacije proteklih nekoliko mjeseci bio stručan, profesionalan i odgovoran, no činjenica je da se sada ponavljaju greške i propusti u KBC- u Split. Ne vjeruje da je riječ o njegovim propustima, ali to je apsolutno nedopustivo.

Jedna od pacijentica pozitivna na Covid

​”Vidjet ćemo, moramo krenuti od utvrđivanja činjenica, krenuti od toga što je krenulo krivo u čitavom slučaju. Ovo se u nekoliko tjedana ponovilo drugi put. Potpuno je jasno da moramo reagirati i da oni koji su pogriješili moraju odgovarati”, poručio je Beroš.​

​Zamjena identiteta pacijentica dogodila se još u travnju, kada su djelatnici KBC-a prilikom zaprimanja u bolnicu zamijenil​i​ identitet dviju starijih i dementnih osoba iz dva privatna doma za starije i nemoćne osobe u Segetu i Dicmu.

Jedna od njih bila je pozitivna na koronavirus i u ponedjeljak ​je ​vraćena u dom, no kada su je tamo doveli utvrđeno je da to nije njihova korisnica. Druga štićenica je sredinom travnja preminula te je pokopana u Grudama, a ​u ponedjeljak​ se otkrilo da je pokopana pod drugim identitetom.​

Meštrović ​je nakon toga ​o​ svemu obavijestio ministra ​Beroša, ​pokrenuo unutarnji nadzor i podnio ostavku o kojoj će odlučivati Upravno vijeće KBC- a Split.​ Z​dravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva ​započinje ​​unutarnji nadzor u bolnici.

​To nije bio jedini slučaj zamjene identiteta u KBC-u jer su djelatnici bolnice početkom svibnja ​zamijenili dvije žene istog prezimena ​tako što ​su prvu koja nije bolovala od koronavirusa smjestili u COVID bolnicu na Križinama, dok su zaraženu štićenicu vratili u Dom za starije i nemoćne osobe. Zahvaljujući sreći ipak nije došlo do širenja zaraze.

