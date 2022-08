Izvanredni rezultati turističke sezone, koja je debelo nadmašila onu iz 2019. po zaradi - iznosi fiskaliziranih računa su, pokazuju prvi podaci, oko 35 posto veći nego rekordne 2019. - mogla bi na jesen i zimu biti razlog novog vala poskupljenja, osobito nekretnina, zemljišta i luksuzne robe, piše Jutarnji list.

Novac zarađen u turističkoj sezoni neće se trošiti dugoročno, kako se običavalo do sada, nego "na brzinu", kažu stručnjaci. Takav način trošenja zarađenog dodatno će potaknuti i skoro uvođenje eura pa će oni s neprijavljenim gostima ili gotovinom koju ne mogu lako opravdati, novac mijenjati za nekretnine. Sve to bi, zbog povećane potražnje, moglo dovesti do novog rasta cijena nekretnina, koji su ove godine već oborile rekorde.

Ili investirati novac u nekretnine ili ga brzo potrošiti

Ekonomist Željko Garača kazao je za Jutarnji list kako nije realno očekivati da se do kraja godine inflacija spusti sa sadašnjih 12,3 posto na projiciranih dva posto. On predviđa da će vlasnici turističkih obrta, tvrtki i poduzeća novac zarađen u ovogodišnjoj turističkoj sezoni početi ubrzano trošiti zbog straha da ne bude "pojeden".

Građani imaju, smatra Garača, dvije opcije da očuvaju vrijednost svoga novca: da investiraju u neki drugi oblik trajne imovine ili da ga potroše. Financijska situacija globalno je takva da smanjuje investicije u financijske instrumente, pa se izbor svodi na kupnju nekretnina. Stoga on prognozira rast cijena nekretnina, ali samo na specifičnim, kvalitetnim lokacijama poput Zagreba, Splita i Dubrovnika.

"Cijene će ići gore - osim službene inflacije, treba imati na umu i indeks proizvođačkih cijena, a podaci iz Njemačke govore da su oni narasli 37 posto, što je povijesni rast od Drugog svjetskog rata. To povećanje još se nije prelilo u konkretne cijene, ali sve govori da će cijene jačati. Građani shvaćaju da za iste iznose mogu dobiti sve manje dobara, i intuitivno se žele "riješiti" ušteđevine kako bi je zaštitili, jer im se ona ne isplati. Cijene nekretnina poskupile su više od inflacije, a koliko god da su poskupjele, to je još uvijek manje nego na atraktivnim lokacijama u ostatku Europe, koja bilježi još veći skok cijena i nekretnina i najma", kazao je Garača.

Kupnja nekretnina kao jedini siguran izbor

Vedrana Likan, direktorica Colliers Internationala, vodeće konzultantske kompanije za investicije i nekretnine, očekuje daljnji pritisak na rast cijena na tržištu nekretnina sigurno do kraja godine, te prvih šest mjeseci sljedeće. Ona ističe da stranci kupuju uglavnom kuće za odmor, dok "naši građani oplemenjuju svoj novac u pravilu u nekretnine u sveučilišnim gradovima, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Rijeci, one koje im primarno ne trebaju za stanovanje nego kao druga nekretnina, za djecu, njihov studij".

"Ljudi se u strahu od gubitka vrijednosti novca, odlučuju za kupnju nekretnina jer im se ona čini jedinim sigurnim i opipljivim izborom", kazala je Likan za Jutarnji list.

Rekordan rast cijena nekretnina

A financijski analitičar Neven Vidaković tvrdi suprotno: da inflacija traje već dvije godine i da se "bum" porasta cijena nekretnina već dogodio. On očekuje pad potražnje i cijena stanova.

"Priča s rastom cijena stanova je već završila, samo ćemo mi toga postati svjesni tek za šest mjeseci", tvrdi Vidaković.

Inače, cijena kvadrata nove nekretnine u Hrvatskoj u prvom je tromjesečju ove godine u odnosu na isti period lani narasla za nevjerojatnih 20 posto, a stručnjaci predviđaju i daljnji rast. U prosjeku se u Hrvatskoj početkom godine četvorni metar stana plaćao oko 2140 eura. Prema Državnom zavodu za statistiku, taj rast od 20 posto u jednoj godini najveći je zabilježeni rast u posljednjem desetljeću.