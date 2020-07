TKO JE NOVA HEROINA DESNICE? Karolina Vidović Krišto zgrozila je dio javnosti, a potporu joj daje Markić: ‘Trebamo joj biti zahvalni…’

Osobe bliske Karolini Vidović Krišto očekuju da će i ubuduće zastupnica biti pod paljbom kritika te smatraju da joj kritike neće biti upućene zbog njezinih ideoloških stavova, nego zbog ‘riješenosti da otvoreno progovori o zloupotrebi naroda i institucija koje provodi politička kasta’

Parlamentarni izbori iznjedrili su neka nova lica koja su zasjela u fotelje Hrvatskog sabora. Jedno takvo novo lice je i novopečena saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto, nezavisna kandidatkinja s liste Škorinog Domovinskog pokreta. Nova parlamentarka vjerojatno je osoba koja je u prvim nastupima privukla veliku pozornost.

Čim se Sabor konstituirao, Vidović Krišto krenula je s temama koje je i u kampanji najavljivala za svoje zastupničko djelovanje. Neke od njih su pobačaj i zločini nakon Drugog svjetskog rata. Vidović Krišto svakako će ostati upamćenja po gostovanju u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” kada je svojim izjavama o iskapanjima u Jazovki, što je bilo skroz nevezano za temu emisije, izazvala reakciju političkog analitičara Krešimira Macana koji je zbog nove zastupnice napustio studio te ju nazvao “spodobom”.

Unatoč činjenici što je Vidović Krišto izabrana u Sabor, neki su proteklih dana zaključili da njoj nije mjesto u javnom prostoru.

Protivljenje seksualnom odgoju

Kako piše Večernji list, pod palbu kritika došli su i prijedlozi njezina imenovanja na bitne funkcije u Saboru. Nezavisni kandidat Bojan Glavašević na Twitteru je reagirao na neslužbenu najavu da bi Vidović Krišto mogla završiti na mjestu potpredsjednice Sabora iz kvote Domovinskog pokreta.

“Za imenovanje osobe koja je ugostila relativizatora holokausta i na javnoj TV mrtva-hladna puštala tu propagandu, koja je izjavila da su 85 posto gay osoba pedofili sigurno neću podići ruku. A i sve ostale zastupnice i zastupnici trebale/i bi se pitati što o njima govori ako to učine”, napisao je Glavašević na Twitteru.

U obranu Vidović Krišto stala je Željka Markić, šefica udruge U ime obitelji. Kao i drugi poklonici ideja Vidović Krišto, i Markić navodi da je riječ o dvostrukim mjerilima lijeve i “pseudoliberalne” političke scene u Lijepoj našoj.

“Svatko kome je stalo do demokracije trebao bi biti zahvalan na ustrajnosti gospođe Vidović Krišto, koja iznosi legitimne stavove. Zanimljivo, njezinim kritičarima ne smeta kada, primjerice, Katarina Peović poziva na oduzimanje ušteđevine hrvatskih građana, protivno Ustavu. Na to se nitko ne obazire. U Saboru su izgovarane puno teže izjave, poput one Nenada Stazića iz SDP-a da pobjednici nakon Drugog svjetskog rata nisu završili posao do kraja. Karolina Vidović Krišto izabrana je u Sabor s velikim brojem preferencijalnih glasova. Zbog čega ona ne bi smjela iznositi svoj stav i tko bi uopće trebao odrediti tko što smije, a što ne smije govoriti?”, govori Markić za Večernji list.

Glavašević: ‘Radi se o osobi čije djelovanje odudara od duha Ustava’

Glavašević odgovara da se njegova kritika odnosila samo na situaciju u kojoj se govorilo o imenovanju Vidović Krišto na potpredsjedničku funkciju u Saboru. Ističe da mu ne pada napamet dovoditi u pitanje činjenicu da je Vidović Krišto mandat u Saboru osvojila na izborima.

“Ali, kad je riječ o njezinu imenovanju na važne saborske funkcije, legitimno je glasati protiv jer se radi o osobi čije djelovanje snažno odudara od duha Ustava. Nije riječ ni o kakvom licemjerju, Stazićevu izjavu iz 2017. godine svi smo odmah osudili”, uzvraća Bojan Glavašević.

Glavašević za Večernji kaže da u djelovanje Vidović Krišto prepoznaje Popperov paradoks tolerancije, prema kojem demokratske mehanizme koriste oni koji nemaju tolerancije prema drugima.

Bliske osobe Vidović Krišto: ‘Nitko ju neće moći kupiti’

S druge strane, osobe bliske Karolini Vidović Krišto očekuju da će i ubuduće zastupnica biti pod paljbom kritika. Smatraju da joj kritike neće biti upućene zbog njezinih ideoloških stavova, nego zbog “riješenosti da otvoreno progovori o zloupotrebi naroda i institucija koje provodi politička kasta”. Bliski suradnik Karoline Vidović Krišto tvrdi da je ona “žena čvrstih uvjerenja, smirena i s integritetom”.

Navodi da “nju sigurno nitko neće moći kupiti” te da je sigurno “da će zbog toga trpjeti udarce”. Njezin suradnik u prilog svojoj tezi spominje njezin govor tijekom potvrđivanja nove Vlade Andreja Plenkovića u Saboru u kojem je Vidović Krišto premijera i njegove ministre prozvala za “otvorenu i bestijalnu korupciju”, uz podsjećanje na aferu Vjetroelektrane i Borg.

