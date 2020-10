TKO JE NARISAO CRTEŽE NA DNU MODROG JEZERA? Imoćani nude odgovor: ‘Nisu to vanzemaljci nego vile i vukodlaci’

Ono što svakako intrigira jest tko je autor ovih umjetničkih djela koji su u noći s nedjelje na ponedjeljak nastale na dnu jezera

U Imotskom se naveliko priča o posjetu NLO-a nakon što su na dnu presušenog Modrog jezera niknuli neobični znakovi. Ti znakovi neodoljivo podsjećaju na znakove koje su ljudi u SAD-u znali viđati u žitu pa su za njih tvrdili da su djelo vanzemljaca, a na tu temu su snimljeni i brojni filmovi.

Ono što svakako intrigira jest tko je autor ovih umjetničkih djela koji su u noći s nedjelje na ponedjeljak nastale na dnu jezera. Moguće da se nikada neće saznati koja se poruka krije na dnu Modrog jezera, a dok jedan dio Imoćana na ovu temu odmahuje rukom, drugi se dobro zabavlja na taj račun.

‘To je djelo vukodlaka i vila’

Na presušenom dnu jezera prije mjesec dana igrao se nogometni susret između stanovnika dvije gradske četvrti znakovita imena – Vukodlaka i Vilenjaka. Kroz zezanciju i smijeh neki su Imoćani za portal 24sata komentirali što oni misle tko stoji iza znakova u Modrom jezeru.

“Ma to vam nije djelo vanzemaljaca, što će nama oni pored naših vukodlaka i vilenjaka. To su vam se vile malo poigrale, dosta im više kose plesti pa su odlučile i one biti malo vanzemaljske”, rekli su stanovnici Imotskog pa dodali: “Mi s Bazane nismo ništa vidjeli ni čuli, a pogled nam seže baš na jezeranske litice. Trebalo bi pitati one koji nemaju drugog posla nego baviti se ovim instalacijama.”

Za nekoliko dana Modro jezero bit će puno vode pa će ova “vanzemaljska” remek-djela biti pokrivena vodom, što znači vjerojatno i zaboravljena.

