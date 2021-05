TKO JE NAJMLAĐA NAČELNICA (22) KOJA JE TRIJUMFIRALA NA IZBORIMA? Njezin mladi tim potukao je HDZ koji je vladao 12 godina

‘Mi ćemo se svim silama truditi da ispunimo to što smo obećali – da ćemo pokrenuti našu općinu. Mislim da je na nama mladima da preuzmemo odgovornost’, rekla je Lara Samošćanec, najmlađa općinska načelnica u Hrvatskoj

Najmlađa općinska načelnica u Hrvatskoj je 22-godišnja studentica politologije, Lara Samošćanec. Na izborima za načelnika Općine Đelekovec osvojila je 451 glas, dok je njena protukandidatkinja Štefica Sirutka osvojila 150 glasova birača.

“Dokazalo se da su ljudi u Općini Đelekovec na ovim izborima bili spremni na promjenu i da je nakon 12 godina došlo vrijeme da stara stranačka struktura više ne djeluje na području Općine. Birači su u meni i mojem timu prepoznali mladost, svježinu i želju za promjenom i vjerujem da takvo mišljenje dijele svi mještani naše općine, kazala je, dodajući da su izbornim rezultatom svi iz njezinog tima nezavisne liste sretni i ponosni”, rekla je najmlađa gradonačelnica za HRT.

Želja za promjenom

Rekla je da se tim mladih i obrazovanih ljudi okupio u Općini i prije njene kandidature, a vezala ih je želja za promjenom. “Preuzeli su odgovornost kao mladi ljudi, a pozvali su mene zato što su smatrali da se netko ovome poslu mora posvetiti u potpunosti. Oni su svi malo stariji od mene, svi imaju neke poslove, a ja sam im se, kao studentica politologije učinila dobrim kandidatom. To se pokazalo uspješnom formulom”, rekla je.

Na lokalnim izborima nezavisna lista, na čijem je čelu mlada Samošćanec dobila je sedam od ukupno devet općinskih vijećnika. “Samo jedna osoba s naše liste nije ušla u Vijeće. To su sve ljudi s različitim pozadinama, ali svi su mladi i obrazovani. Svatko od njih ima interes i znanje u nekom različitom području i mislim da će nam to jako puno koristiti i u radu Vijeća i u upravljanju Općinom”, rekla je.

Govorila je i o planovima za Općinu, naglasivši da se mnogo toga može napraviti. “Mislim da treba krenuti s iskorištavanjem europskih fondova. Vidimo to i na primjeru okolnih općina, gdje su mladi ljudi načelnici. Pokazalo se da je upravo to najuspješnija formula za dobro njihovih općina. U Đelekovcu imamo potencijala, imamo dobru prometnu povezanost, na 10 km smo od Koprivnice, a ne događa se mnogo toga što bi se trebalo događati. Mladi nam odlaze, to moramo spriječiti”, poručila je.

“Meni je osobno cilj da se odlazak mladih spriječi putem stipendija, potporama za obnovu starih kuća kojih ima jako puno i potporama za kupnju kuća”, rekla je.

“Treba krenuti u izgradnju novog dječjeg vrtića za koji je projekt već u najavi, a na nama je da to u ovom mandatu realiziramo. Aglomeracija se provodi, dakle uvođenje vodovoda i kanalizacije, što je jako bitno jer mi kao relativno razvijena općina to još nemamo u potpunosti provedeno”, rekla je.

Jedna od općina s najvećom stopom BDP-a

Općinski proračun iznosi 4 milijuna kuna, a Općina Đelekovec jedna je od općina s najvišom stopom BDP-a po stanovniku u Hrvatskoj. “To je donekle jedan paradoks, jer vodimo se kao relativno razvijena općina. S obzirom na to da imamo puno zaposlenih nemamo mnogo korisnika socijalne pomoći. Mladi odlaze, ali i dalje imamo poprilično velik broj mladih i obrazovanih ljudi, što je za svaku pohvalu, ali je i otežavajuća okolnost jer ne možemo dobiti neke potpore koje možda druge općine dobivaju, a i proračun nam je jako mali u odnosu na druge i zapravo se financira za redovne aktivnosti. Nemamo puno manevarskog prostora za konkretne veće projekte i zato smatram da mi je prvi potez fokusirati se na iskorištavanje drugih mogućnosti”, rekla je.

Jedna od želja joj je razvoj političke participacije, posebno mladih. “To se na ovim izborima na razini naše općine i dogodilo. Izašlo je mnogo mladih, a i puno starijih ljudi koji dosad nisu izlazili na izbore rekli su mi da su upravo zbog mladih ljudi na našoj listi ovaj put izašli na izbore jer vjeruju u nas i da se nešto može promijeniti. Mi ćemo se svim silama truditi da ispunimo to što smo obećali – da ćemo pokrenuti našu općinu. Mislim da je na nama mladima da preuzmemo odgovornost”, rekla je.