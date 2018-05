Radi se o bivšem pripadniku HV-a iz Zagreba, koji na svojem Facebook profilu ima fotografije sebe u odori te u jakni s natpisom ‘Tigrovi’, a na jednoj je fotografiji dodao i natpis ‘Za Hrvatsku kao Tigar’. Ne iznenađuje da jedna fotografija na njegovom profilu ima i natpis ustaškog pokliča ‘Za dom spremni’.

Policija je uhitila 54-godišnjeg Ivana P.B.-a zbog prijetnji predsjedniku HSS-a Kreši Beljaku.

Beljaka nazvao gnjidom, smećem i lopužom

Naime, on je napisao uvredljiv status na račun Kreše Beljaka nakon njegovog istupa u Saboru u raspravi o prednosti što bi ju trebali imati hrvatski branitelji u natječajima za ravnatelje škola. Nakon što je Beljak najavio da će ga zbog toga tužiti, taj mu je muškarac telefonski i prijetio, rekavši da će ubiti i njega i njegovu obitelj.

POLICIJA UHITILA BIVŠEG PRIPADNIKA HV-a ZBOG PRIJETNJI SMRĆU KREŠI BELJAKU: ‘Ubit ću tebe i tvoju obitelj!’

54-godišnjak je napisao status protiv Beljaka na Facebooku, koji se ubrzo proširio tom društvenom mrežom. Mnogi su ga dijelili, pa je došao i do samog Beljaka. U statusu je Beljaka nazvao gnjidom, smećem i sitnom lopužom te ga optužio da nije trebao ni dobiti braniteljsku iskaznicu, dodavši da Beljak ‘ne zna kako je to biti u rovovima i u krvi do koljena’ te da je on bio u Samoboru i Zagrebu dok su drugi branitelji pravi heroji. Na kraju statusa se i potpisao punim imenom, Ivan Paraga Bandić.

‘Za Hrvatsku kao Tigar’ i ‘Za dom spremni’

Radi se o bivšem pripadniku HV-a iz Zagreba, koji na svojem Facebook profilu ima fotografije sebe u odori te u jakni s natpisom ‘Tigrovi’, a na jednoj je fotografiji dodao i natpis ‘Za Hrvatsku kao Tigar’. Ne iznenađuje da jedna fotografija na njegovom profilu ima i natpis ustaškog pokliča ‘Za dom spremni’.

Na Googleu se pod njegovim imenom pojavljuju i drugi komentari koje je ostavljao na Facebooku, u kojima uglavnom optužuje one koji nisu bili branitelji na prvoj crti.