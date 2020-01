TKO JE MILAN KUJUNDŽIĆ? Liječnik koji je radio na baušteli, otišao iz HDZ-a pa se vratio, a voli obilaziti i grob Ante Pavelića

Tijekom svog ministarskog mandata Kujundžić se nije činio kao ministar koji želi reformirati sustav te se u svom mandatu već dva puta našao pred smjenom zbog afera

Glavni akter nove afere s nekretninama iz političkih krugova je Milan Kujundžić, liječnik iz redova HDZ-a i ministar zdravstva. Dok je afera oko njegove obiteljske kuće dobila nastavak, postavlja se pitanje tko je zapravo Milan Kujundžić?

Kujundžić je rođen 1957. godine u mjestu Ivanbegovina kraj Imotskog gdje je završio svoje osnovnoškolsko i gimnazijsko školovanje. Godine 1982. diplomirao je na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, a šest godina kasnije obranio je magisterij. Godine 1989. položio je specijalistički ispit iz Interne medicine. Svoju doktorsku disertaciju Kujundžić je obranio 1992. pa 1993. krenuo na postdoktorsku disertaciju u američku Oklahomu.

Radio i na baušteli u Njemačkoj

Kako piše RTL, Kujundžić je od 1990. do 2004. bio na funkciji glavnog tajnika Hrvatskoj liječničkog sindikata, dok je od 1996. do 2016. bio šef Zavoda za hepatogastroenterologij te je radio u Internoj klinici u KB Dubrava. Osim toga, ministar zdravstva je napisao više desetaka radova koji su objavljeni u svjetskim časopisima. Napisao je i više domaćih i međunarodnih udžbenika te je prevodio s engleskog na hrvatski jezik. U KB Dubrava bio je ravnatelj od 2006. do 2012. No, kako kaže, radio je on i na baušteli.

“U podne sam obranio magisterij, a već u pet sati sjeo sam u autobus za Njemačku kako bih ujutro u šest bio na baušteli u Aachenu”, rekao je kada je nakon obranjenog magisterija iz medicine 1988.

Iza sebe Kujundžić ima i akademsku karijeru jer radi kao redoviti profesor na mostarskom Medicinskom fakultetu te na Farmaceutsko-biokemijskom i Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2004. bio je pomoćnik ministra zdravstva.

Ušao pa izašao iz HDZ-a pa opet ušao, a kandidirao se i na predsjedničkim izborima 2014.

Prema pisanju RTL-a, početkom 90-ih godina Kujundžića je Franjo Tuđman zvao da uđe u Vladu i da bude ministar zdravstva. No, on je to odbio i rekao da je u medicini isključivo iz ljubavi. Kada se gleda Kujundžićeva politička karijera, on je od 1992. član HDZ-a, ali se iščlanio 2013. pa je do 2016. bio predsjednik Hrvatske zore stranke naroda. “Želim ozdraviti bolesni HDZ” bio je Kujundžićev slogan kada se 2012. kandidirao za predsjednika HDZ-a, međutim, u drugom krugu je izgubio od Tomislava Karamarka.

Prije šest godina, dakle 2014. Kujundžić je bio jedan od kandidata za predsjednika RH pa je poručivao kako “ljudima želi vratiti nadu”. Nakon odlaska iz HDZ-a, on se 2016. vraća u stranku te na stranačkoj listi u Splitsko-dubrovačkoj izbornoj jedinici ulazi u Sabor.

Posjetio Pavelićev grob i bio na sudu zbog Hebranga

Tijekom svog ministarskog mandata Kujundžić se nije činio kao ministar koji želi reformirati sustav te se u svom mandatu već dva puta našao pred smjenom zbog afera. No, tanka parlamentarna većina išla mu je u korist pa je svaki put preživio. Kujundžić je čak posjetio i grob Ante Pavelića u Madridu 2003. te je tada rekao da je to učinio “čisto turistički i iznatiželje”.

Inače, Kujundžić je vodio dugogodišnji spor s Andrijom Hebrangom zbog odlazaka u inozemstvo. Hebrang ga je optužio da je lažni branitelj i da si pripisao 268 dana staža, ali da ratnog fronta nije ni vidio. Ono što se sada čeka jest odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zbog Kujundžićeve najnovije afere jer se tek treba utvrditi je li sve napravljeno u skladu sa zakonom, javlja RTL.

