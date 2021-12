Predsjednik Vlade Andrej Plenković ogovarao je danas na pitanja novinara nakon sjednice Vlade gdje je govorio i o ugovorima o nabavci borbenih aviona te izjavi predsjednika Zorana Milanovića o cijeni Rafalea. "200 milijuna eura je maznuto, nestalo je", rekao je ranije Milanović.

Plenković tvrdi da su ugovori povjerljivog karaktera i njihov sadržaj neće biti objavljen. "Izjava predsjednika je bila da je netko maznuo 200 milijuna eura. Radi se o odluci Vlade o nabavci višenamjenskih borbenih aviona, prva rata je već plaćena za Rafaele. Francuska ponuda je od strane struke izabrana kao najpovoljnija i najbolja. Predsjednik nije htio dati predstavnike u povjerenstvo koje se bavilo izborom", rekao je Plenković.

"Kad je već taj proces napravljen, imali smo sastanak Vijeća za obranu prije konačne odluke Vlade i formalno smo ga pitali i nisu se očitovali. Ponuda od 999 milijuna eura bila je za tri ugovora kao paket. To su cijene kad su podnijeli ponudu u siječnju 2020. godine. Ni na jednu od tih cijena koje smo uspoređivali nije bilo PDV-a", objasnio je.

"Taj PDV MORH transferira Ministarstvu financija. Dakle, transferiramo ga sami sebi i on nije toliko bitan", rekao je i dodao da postoji dodatni trošak, trošak za objekte, osoblje i trošak za razdoblje od 2024. do 2026. godine, a koji se tiče operativne uporabe aviona. "Tu su tih maznutih 200 milijuna eura koje je netko iz povjerenstva stavio u džep. Ja, na primjer", rekao je sarkastično Plenković.

'Predsjednikova ljubomorna crta'

Komentirao je i Milanovićevu izjavu o Plenkovićevu posjetu Ukrajini kao "sitnoj sinakuri". "To je valjda neka ljubomorna crta. On je u mrtvom strahu o tome što ću ja u životu raditi. Pogledajte situaciju u kojoj smo sada, deset godina nakon pristupanja EU. U odnosima sa Slovenijom nije bilo podignutog tona. Slovenska vlada je sretna i zadovoljna što je pomogla Hrvatskoj da uđe u Schengen", rekao je Plenković.

"Trivije i šarlatanstvo koje on baca u eter su na njegovu sramotu, meni je njega čak malo i žao. On je inače inteligentan čovjek i ne kužim da on to sam ne shvaća. Ne vidim put kojim je krenuo", dodao je.

Neradna nedjelja i smjena Zekanovića

Što se tiče neradne nedelje, Plenković kaže da će novi Zakon o trgovini ići u proceduru iduće godine. "Ti zakoni su padali na Ustavnom sudu. Bitno je odrediti mjeru koja će proći test razmjernosti da prođe na Ustavnom sudu i radi se na tome. Zakon postoji, radi se na nijansama. Vrag je na detaljima", rekao je.

Plenković se osvrnuo i na smjenu Hrvoja Zekanovića nakon njegova emotivnog govora u Saboru o cijepljenju. Plenković je čestitao Zekanoviću. "Sigurno je svjedočio iskustvu bolesti kod ljudi koji su mu bliski", rekao je.

Plenković tvrdi da je i sam promatrao, zajedno s ministrom Vilijem Berošem, iskustva ljudi koji su završili s teškim koplikacijama od covida-19. "To je teška tema. Ovo što nastoje male stranke, demagozi, brojit će im se ovo. Podsjećat ćemo ih na veliku pandemiju koju relativiziraju", rekao je.