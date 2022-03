Županijski sud u Zagrebu danas je objavio presudu bivšoj SDP-ovoj županici Marini Lovrić Merzel i suoptuženicima za korupciju. Bivša sisačka županija i suoptuženici, proglašeni su krivima, a Lovrić Merzel nepravomoćno je osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina. Odmah sa suda bit će odvedena u Remetinec gdje će čekati odluku Visokog kaznenog suda o žalbama na presudu. Kako su prenijeli mediji, Lovrić Merzel se rasplakala pred sucem.

Na bezuvjetne zatvorske kazne od godinu do godinu i pol u utorak su nepravomoćno osuđeni i njeni suoptuženici. Kada presuda postane pravomoćna, bivšoj županici će biti oduzeto više od 230 tisuća kuna nepripadajuće zarade, stan u Zadru kupljen novcem od mita te još 680.000 kuna i 10.000 eura. Svi nepravomoćno osuđeni moraju zajedno platiti 140.000 kuna sudskih troškova

Lovrić Merzel optužena je da je s vlasnikom tvrtke Lav Auto Popec 2012. i 2013. dogovorila da Županija umjesto gradnje vlastite zgrade hitne pomoći koja bi stajala oko 3,7 milijuna kuna, od Popecove tvrtke kupi njegov prostor u Sisku za 9,8 milijuna kuna, zatim da je tri godine bez stvarnog razloga isplaćivala brojnim savjetnicima otprilike 5000 kuna neto mjesečno te je tako oštetila Županiju za oko šest milijuna kuna.

Na teret joj se stavljalo i da je svojim poznanicima i rođacima za fiktivne poslove isplatila 673.000 kuna, a optužena je i za organiziranje privatnih druženja, peglanje službene kartice te za primanje mita u iznosu od 100.000 eura od Željka Žužića kako bi njegovoj tvrtki prodala tvrtku Ceste Sisak te prikrivanje novca od mita kupnjom apartmana u Diklu, koji je uknjižen na ime njezina nećaka Dalibora Rožankovića.

Račan je Milanovića upozorio na nju

Marina Lovrić Merzel uhićena je 2014. godine, a Express je tada pisao kako je tražila da joj iz zatvora omoguće telefonski poziv Zoranu Milanoviću, no njezinoj molbi nije udovoljeno. O tome kakva je i što radi, navodno je znao i pokojni Ivica Račan koji je Milanovića još 2009. godine upozorio na njezine "mutne poslove" u koje je bila upletena u periodu još od 2005. do 2009. godine.

Prije nego je postala jedna od najistaknutijih hrvatskih političarki, bavila se prodajom turske robe te je imala svoj butik. Dobro upućeni SDP-ovci svojevremeno su tvrdili da je upitna bila i njezina diploma, a pričalo se da joj je diplomski rad napisala bivša stranačka kolegica. Nakon što je uhićena, pozornost su privukli bizarni troškovi koje je nabila u vrijeme kada je bila županica.

Pisalo se tako da je svako jutro kao županica zahtijevala na radnom stolu buket svježeg cvijeća, a na pladnju narezane kriške svježeg ananasa. Čudne i neobične narudžbe imala je i za županiju, pa je tako iscurilo da je naručila "svinjske potrbušine" po cijeni od 121 kunu, hamburgere, kobasice i grah. U stranci je zbog svega dobila nadimak "ženski Bandić".

Lovrić Merzel novcem od županije voljela je plaćati i svoje privatne proslave, o čemu su mediji također puno pisali. Na suđenju u siječnju ove godine, svjedočio je i vlasnik jednoga poljoprivrednoga gospodarstva iz Siska, pisao je Jutarnji list.

On je na sudu rekao da je dva puta godišnje za županicu pekao odojke i janjce iz vlastita uzgoja. "Zamolila me je da joj ispečem odojka, rolanog, za rođendan njezine unuke. Ja sam spekel, ona bi uvijek nekoga poslala. To bi se u pravilu događalo dva puta godišnje, za rođendan ili županice ili njezine unuke", rekao je uzgajivač.

Uzdrmala ju je afera Audi

Da bi se politički popela na najviše stepenice, Marina Lovrić Merzel družila se s visokopozicioniranim političarima. Večernji list pisao je da je sklapala prijateljstva s predsjednicima Stjepanom Mesićem i Ivom Josipovićem, a vjenčani kum na njezinoj svadbi 2009. godine bio joj je bivši ministar financija Slavko Linić. Na tom se vjenčanju okupila cijela poslovna i politička krema Hrvatske, a zanimljivo je da su se u optužnici našli i ti svatovi. Naime, tadašnje prekovremene sate djelatnika Hrvatskih šuma u čijem se ugostiteljskom objektu u šumi Brezovica svadba odvijala, na kraju su platile Hrvatske šume umjesto da su išli na račun onoga čija je svadba bila.

Prva afera koja uzdrmala Marinu Lovrić Merzel datira iz 2013. godine, a poznata je pod imenom afera Audi. Ona je potkraj listopada 2013. godine za 433.000 kuna županije kupila Audi A6, u kojem je automatski mjenjač sa sedam brzina, radio s CD-om, MP3 playerom i deset zvučnika. Nekoliko mjeseci nakon toga Lovrić Merzel je uhićena, a sve se pokrenulo nakon što je Jasmina Jovev izašla u javnost s tvrdnjama kako se lažiralo račune u županiji.

Nakon uhićenja i nakon što je dala ostavku, Lovrić Merzel se 2016. godine zaposlila u osiguranju, a upućeni izvori kažu da bivša županica radi u osiguravajućoj kući Euroherc.