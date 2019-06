TKO JE MARIJA PEJČINOVIĆ BURIĆ? Radila je kao dadilja za jednu od najbogatijih obitelji svijeta, a karijera joj je umalo krenula u sasvim drugom smjeru

Pejčinović Burić otkrila je neke manje poznate i osobnije činjenice o sebi

Od jučer aktualna ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić prima čestitke jer je izabrana za glavnu tajnicu Vijeća Europe te na tu funkciju dolazi u listopadu. U intervjuu s Mislavom Bagom za Novu TV, Pejčinović Burić otkrila je neke manje poznate i osobnije činjenice o sebi. Ono što malo tko zna jest da je ministrica završila gimnaziju s tek 17 godina, ali i da je dva razreda srednje škole završila u jednoj godini. Osim toga, otkrila je da voli jezike – govori španjolski, francuski i engleski. Učila je i nešto njemačkog pa ga razumije i čita.

“Najljepša su sjećanja ona na otvoreni disko u Studentskom centru. U društvu su se slušali Bob Dylan, Pink Floyd, Prljavci, Parni Valjak, Azra, Film…”, rekla je Mislavu Bagi u neformalnom intervjuu. Pejčinović Burić rođena je u Mostaru, no živjela je u Ljubuškom. Tijekom gimnazije igrala je rukomet u rukomentom klubu “Izviđač”. Glasine govore da je bila jedna od najnadarenijih igračica u povijesti spomenutog kluba. Kada je došla u Zagreb nastavila je igrati i to za Trešnjevku i Lokomotivu sve dok nije ozlijedila rame.

Školu je završila ranije i dadiljala je djecu Bernieja i Slavice Ecclestone

Jedan školski kolega nove tajnice Vijeća Europe rekao je za Jutarnji list da je srednju školu završila sa 17 godina, s tim da je u jednoj godini položila dva razreda srednje škole. “Ujutro bi učila za osmi, a poslijepodne za sedmi razred”, kazao je njen školski prijatelj. Nakon srednje odlazi na studij u Zagreb gdje je upala i na Ekonomski fakultet na smjeru vanjske trgovine, ali i na Poljoprivredni fakultet, smjer vrtlarstvo i s oblikovanjem pejzaža. Otkrila je da joj je ipak prvi izbor bio ekonomija.

“Oblikovanje pejzaža kasnije se ispostavilo kao ljubav u sjeni. Upala sam na to iako sam za prijamni učila samo pet dana. Za ekonomiju sam se ipak pripremala gotovo cijelo ljeto. Očito je to bio prvi izbor”, rekla je. Budući da Pejčinović Burić voli jezike, živjela je u europskim gradovima kako bi ih bolje usavršila. Zato je godinu i pol živjela u Parizu, godinu dana u Londonu te neko vrijeme u Španjolskoj. Tijekom života u Londonu radila je kao dadilja i to ni više ni manje nego u kući obitelji Ecclestone, nakon što su ju zaposlili Bernie i Slavica.

“Bila je to slučajna okolnost, sve skupa je trajalo samo nekoliko tjedana. No financijski se isplatilo, a bila je i vrijedna prilika da uđete u dom ljudi koje možda ne biste imali priliku sresti na ulici”, rekla je i dodala da je ljubav prema Hrvatskoj bila jača. Kako kaže, u inozemstvo je otišla učiti jezike, ne i da ostane.

Milanovića smatra haharom

Za vrijeme studentskih dana nije joj cvao ljubavni život i kroz šalu kaže da ju je baka zezala da se nikada neće udati jer stalno gleda u knjige, no, tvrdi, ljubav se dogodila kasnije i još traje. O diplomaciji govori da “daje prostor da se nešto kaže, a da se različito razumije”. Na Bagino pitanje bi li se kandidirala za predsjednicu Hrvatske, odgovorila je da je više za izvršnu vlast i da voli raditi na konkretnijim stvarima.

Kada je riječ o svjetskoj političkoj sceni, Pejčinović Burić najviše voli Angelu Merkel, a kod nas Savku Dabčević Kučar. Sanadera je opisala kao “teatrologa”, Plenkovića kao “diplomata”, a Milanovića je usporedila s “haharom”.