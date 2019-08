TKO JE LIK KOJI JE STAVIO EKSPLOZIV U AUTO ZAGREPČANINA? ‘Ponekad mi je djecu nakon treninga vodio kući. Mogao ih je oteti!’

‘Uhvatili su pijuna, a tek kad budu i nalogodavci iza rešetaka, onda ću mirno spavati’

Vedrana B. (30) , zvanog Veki, policija je kazneno prijavila za prijetnje i nedozvoljeno držanje oružja (pištolj marke Walther) koje mu je pronađeno prilikom pretresa domova i auta na području Zagreba i Crikvenice, piše Jutarnji list. Riječ je o čovjeku kojeg se sumnjiči da je podmetnuo 2,5 kilograma eksploziva u prtljažnik BMW-a tvrtke “Ivić cars” na Samoborskoj cesti u Samoboru. Podsjetimo, vlasnik tvrtke je Ivica Ivić (37), višestrukog prvaka u kickboksu koji je ispričao da je prije dvije godine njegov brat smrtno stradao u sačekuši.

Kod osumnjičenog pronađena i manja količina kokaina i marihuane. Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda osumnjičenom je odredio jednomjesečni pritvor kako ne bi utjecao na svjedoke i ponovio djelo.

ZAGREPČANIN KOJEMU SU U BMW-U OSTAVILI 2,5 KG EKSPLOZIVA: ‘Strahujem za sebe i obitelj. Prije dvije godine ubijen mi je brat’

Ušetao kod mehaničara i eksploziv stavio u nezaključani automobil

Vedrana B. policija tereti da je tijekom srpnja htio izazvati uznemirenost i strah kod Ivića i njegove obitelji pa je dok je kickbokserov BMW bio na popravku kod mehaničara, došetao u dvorište automehaničarske radnje u vlasništvu T.M. U dvorištvu je locirao Ivićev automobil jer je na njemu oznaka tvrtke. Nezaključani automobil je otvorio i u prtljažnik ispod tapecirane podloge podmetnuo 2,5 kilograma plastičnog eksploziva, sumnja policija.

Jutarnji list doznaje da osumnjičeni poriče povezanost s ovim događajem i podmetanjem eksploziva. Tužiteljstvu i policiji je objašnjavao da nikada ne bi napao prijatelja Ivicu Ivića jer se znaju cijeli život.

Ivić: ‘Uhvatili su pijuna’

“Nije mi jasno odakle ja u cijeloj toj priči o dinamitu. Nemam s tim veze”, pravdao se Vedran B. On je uvjeren da nema njegovih tragova na toj “plastičnoj bombi” kao i da ih nema ni drugdje. Za pištolj je rekao da ga nosi za samoobranu. Ivić doduše sumnja da je na cijelu ideju došao sam Vedran B. već da iza svega stoji ekipa koja je prije dvije godine naručila ubojstvo njegova brata Stipana na Španskom. Isti ljudi su pretukli njegovog rođaka Ivana Tolića, a i slali su mu prijeteće sms-ove te mu ostavili metak na vjetrobranskom staklu.

“Ne znam što bih rekao nakon svega. Vedrana znam dugo. Njegov sin je dolazio kod mene na treninge i nikada mu nisam naplatio ni kune, a ponekad je on moju djecu nakon treninga vodio kući. Sad kad vrtim film, pa mogao je moju djecu oteti. Zadnji put sam ga sreo prije dva mjeseca u Crikvenici. Odsjeo sam s obitelji par dana u hotelu i sreli smo se na plaži. Inače, Vedran me negdje 2015. upoznao s tim mehaničarom kod kojeg je eksploziv podmetnut u auto i koji me nazvao nakon što je bio na policiji te tvrdi da ništa ne zna jer je bio na godišnjem. Ja ne mogu u nikog uprijeti prstom, ali kako je moguće da netko samo tako hoda po tuđem salonu i ulazi u aute bez da to gazda vidi? Uhvatili su pijuna, a tek kad budu i nalogodavci iza rešetaka, onda ću mirno spavati”, komentirao je kickbokser.

NAŠLI LIKA KOJI JE ZAGREPČANINU PODMETNUO 2,5 KG EKSPLOZIVA U AUTO: Ima 31 godinu. Kod sebe je imao i pištolj

Protiv Vedrana B. se već vodi postupak zbog pucanja u 46-godišnjaka

Na zagrebačkom Općinskom sudu već se vodi postupak protiv Vedrana B. i to zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda 46-godišnjem Dragutinu P. Njega je Vedran 13. siječnja 2018. iz vatrenog oružja ranio u nogu na zagrebačkoj Sigečici. U tom slučaju je od samog početka vladao ulični “zakon šutnje”.

Ranjeni muškarac kriminalistima nije rekao tko je počiniter jer je to smatrao njihovom međusobnom stvari. No, do počinitelja su došli zbog uz pomoć detaljne istrage, svjedoka te zahvaljujući snimkama nadzornih kamera koje su snimile automobil kojim je počinitelj pobjegao.