TKO JE KRUNOSLAV CAPAK? Razljutio je Plenkovića, dugo vuče ozbiljan fajt s prvom damom i ne želi nam reći tajnu svoje čuvene izjave

Istražili smo pozadinu izjave o glasanju samoizoliranih koja je potresla smisao cijelog Stožera, ali i raniji stručni i politički put ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, docenta Capaka

Krunoslav Capak, epidemiolog koji se kroz Stožer vinuo u status nacionalne zvijezde i koji je najdulje od svih pokušao igrati ulogu “stručnjaka iznad politike”, mogao bi na kraju ere Stožera ostati zabilježen kao onaj koji ga je najviše – raskrinkao.

Možda upravo zato jer je više od ostalih izgledao kao stručnjak kojem se na prvi pogled ne vidi da je HDZ, Capak je često dobivao čast i muku da obrazlaže odluke koje su na prvu jako vukle na politiku, od dopuštanja procesije na Hvaru uoči Uskrsa, do proglašenja neradne nedjelje, a onda je na kraju krajeva, još i objasnio da koronavirus ne može biti problem za što ranije izbore, da, eto, i ljudi iz samoizolacije mogu izaći na izbore s maskom.

Kao da je svaki put izvukao po jednu kockicu iz pažljivo građenog složenca zvanog Stožer, pa bi se građevina zaljuljala, nakrivila, i pokazala se kao nešto sasvim drugo od onog što je stajalo u uputama koje su pisali PR stručnjaci, stranački prvaci i HDZ-ovi savjetnici raznih profila.

Trenutak kada je Davor Božinović, ministar policije i potpredsjednik Vlade, inače jedan od ključnih suradnika Andreja Plenkovića i u svim unutarstranačkim pitanjima, ujedno i predsjednik Nacionalnog stožera civilne zaštite, jednostavno oduzeo riječ Krunoslavu Capaku, ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i jednom od ključnih isturenih likova u Stožeru, i onemogućio ga da odgovori na novinarsko pitanje o izjavi o mogućem glasanju osoba u samoizolaciji, bio je trenutak u kojem je Božinović pokazao Capaku gdje mu je doista mjesto. Sa strane. Da je on u priči u Stožeru neovisno o svom stručnom profilu i poznavanju epidemiologije – ipak samo vrlo sporedan lik.

Krunoslav Capak svojom izjavom o tome da će osobe u samoizolaciji moći izaći na izbore s maskom kao da je detonirao eksplozivnu napravu usred Stožera. Sve odluke, od prve do zadnje, nekako su počele drugačije izgledati.

Poljuljana teza o bioteroristima

Sjećate li se prvih dana koronavirusa u Hrvatskoj? U medijima je uglavnom nastupao suzdržani epidemiolog Bernard Kaić, zatim predstavnica WHO u Hrvatskoj, dr. Antoinette Kaić-Rak, ali onda su oni iznenada “nestali” i ključne odluke i njihovo medijsko tretiranje u potpunosti počinju diktirati odabrani liječnici, stručnjaci koji su ujedno i okupljeni pod kapom Stožera i počinju svakodnevna obraćanja na press konferencijama. Bernard Kaić je, primjerice, zabilježen i po izjavi da bi ljudi iz samoizolacije mogli otići s kvalitetnom zaštitnom opremom do ljekarne.

Dakle, već je rekao ono što je sada rekao i Capak. Ali Kaić je tada, u početku koronakrize, gurnut na marginu, a dr. Alemka Markotić, predstojnica Klinike za infektivne bolesti, zagovornica tvrde linije, osobe zaražene virusom, ali i sve u samoizolaciji proglašava potencijalnim – bioteroristima. Susjedi revno prijavljuju, policija je krstarila i provjeravala, a htjelo se ljude i pratiti uz pomoć mobitela. Tisuće osoba je kažnjeno. U tisućama kuna. Čovjek koji je morao platiti osam tisuća kuna kazne jer je iz samoizolacije, sam samcat, traktorom odvezao gnojivo na polje, odmah se nakon Capakove izjave oglasio objavom na Facebooku da je – izbezumljen.

Capakova izjava je preokrenula cijelu ideju “bioterorizma” naglavce, pokazala onima koji su kažnjeni jer su prekršili samoizolaciju da možda uopće nisu trebali biti kažnjeni, ili su bili kažnjeni prestrogo. Ali nije Capak svojom izjavom samo ubo u procjenu gdje počinje bioterorizam i kako ga kazniti, nego je i cjelokupni Stožer koji se već proteklih nekoliko tjedana bori s procjenama koliko ga je HDZ instrumentalizirao – direktno posjeo u krilo HDZ-a.

Upravo on, koji je najdulje odolijevao u razotkrivanju o svom članstvu u HDZ-u. Vili Beroš je bio perjanica HDZ-a, za Maju Grbu Buljević, šeficu Hitne pomoći, također se znalo da je dugogodišnja članica HDZ-a, ali Alemku Markotić i njega dugo se smatralo pravim predstavnicima struke. A onda se ipak pokazalo da je Alemka Markotić podržala predsjedničku kandidatkinju HDZ-a uoči prošlih izbora, a Krunoslav Capak se doslovno i učlanio u HDZ prije nekoliko godina.

Ulazak u HDZ uoči reizbora za ravnatelja

Dok je Grba Buljević govorila da je ona ponosna članica HDZ-a, Capak je prvo odgovarao da nije važno je li član ikoje stranke, a onda, pritisnut fotodokazima – priznao je, ali izgledao je kao da se srami te činjenice, kao da je i sam dugo nastojao živjeti u uvjerenju da to nije tako važno, da je to više kao nekakvo “tehničko pitanje”. No, teško da se radi o nevažnoj tehnikaliji: saznajemo da se učlanio taman u vrijeme reizbora za mjesto ravnatelja HZJZ-a, da se spekuliralo da je upravo uoči izbora dobio signal da bi to bilo poželjno, da bi to olakšalo proces.

Capakova reakcija je zapravo govorila da on voli živjeti u uvjerenju da je on važniji i značajniji kao stručnjak, da je i izabran za ravnatelja Zavoda dva puta zbog svoje stručnosti i organizacijskih sposobnosti a ne zato jer je – član HDZ-a. Ovo iskustvo je stoga i za njega osobno kao svojevrsno otrežnjenje, suočavanje s činjenicom da je članstvo u HDZ-u ovdje i sada značajno određenje i da nosi i bolne i neugodne obaveze koje je on kao stručnjak sa skrivenim članstvom možda doista i pokušavao izbjeći.

Krunoslav Capak, rođeni Zagrepčanin, završio je Medicinski fakultet u Zagrebu, a odmah nakon staža u Vinogradskoj bolnici zaposlio se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo – i u toj instituciji radi već oko 35 godina. Godine 2004. ušao je u upravljačke strukture, osam godina je bio zamjenik ravnatelja, a sada je već drugi mandat – ravnatelj. Što se tiče stručnog područja djelovanja, specijalizirao se za zdravstvenu ekologiju i radio je na domaćem zakonodavstvu vezanom za sigurnost hrane i usaglašavanju hrvatskih zakona s Europskom unijom. Neki od njegovih kolega iz Zavoda naglašavaju njegove organizacijske sposobnosti i spremnost “da stane na loptu”, da prikoči i proanalizira probleme, ali otvoreno govore da i nije tako tih i suzdržan kakav dojam sada ostavlja na presicama.

Zanimljivo je da je njegovo ravnateljsko doba obilježio i ozbiljan “fajt” sa Sanjom Musić Milanović, suprugom predsjednika Zorana Milanovića, liječnicom koja vodi Odjel tjelesnog zdravlja u HZJZ. Upravo joj je Capak potpisao i opomenu pred otkaz kada su se sukobili oko jednog projekta, no danas nitko ne želi govoriti o detaljima. Uspijevamo saznati tek da je u trenutku kada je suprug dr. Musić, Milanović, izabran za predsjednika bilo nekih internih propitivanja hoće li to sada naškoditi Capakovoj poziciji, no, kažu – oboje se uspješno izbjegavaju.

Dio suradnika s kojima smo razgovarali naglašava da on nikada nije izgledao kao osoba koja bi se osobno htjela gurati u visoku politiku, da ne vjeruju da se on sam “gurnuo” u Stožer i smatraju da je logično da osoba koja vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo bude u Stožeru, odnosno, da je on ušao u prvi tim odabranih zbog funkcije. Ali isto tako priznaju da je činjenica da sada niti jednu ključnu instituciju u Hrvatskoj ne vodi nitko tko nije član HDZ-a.

Neki ipak smatraju da je presudno za Capakov ulazak u najuži tim odabranih bilo to što se znao i družio s Davorom Božinovićem. Sam Capak je u intervjuima rekao da prije ulaska u Stožer nije poznavao nikog drugog – osim Božinovića. Zbog toga ga mnogi ipak smatraju “Božinovićevim čovjekom”.

Je li to stav Stožera ili njegova improvizacija?

Javna je tajna da je Capakovo objašnjenje o glasačima iz samoizolacije “razljutilo Plenkovića”. Da su istog dana pokrenuti svi mogući mehanizmi kriznog komuniciranja, da je svim članovima Stožera naređeno da govore kako oni nemaju ništa s izborima, da je to tema kojom se može baviti samo DIP.

Ali što se zbivalo prije Capakove izjave?

Je li on kada je govorio iznio stav Stožera? Jesu li Božinović, Beroš, Capak i Markotić diskutirali kako će osmisliti glasanje, pa je on samo izgovorio stav Stožera? Ili je Stožeru došla depeša iz politike, pa su oni krenuli osmišljavati, pa je Capak rekao nešto neprecizno i prerano…?

Je li moguće da je iskusni epidemiolog, onaj za kojeg kažu kolege da je poznat po tome što je spreman “stati na loptu”, tako krenuo sam od sebe improvizirati i izgovarati moguće rješenje za izbore?

Činjenica jest da se Capaku više ne dopušta dogovoriti na tu temu. I mi smo mu uputili pisani upit – kako je uopće došlo do njegova nastupa na temu glasanje u samoizolaciji, je li to bio iskaz zajedničkog stava sa Stožera, ili njegova osobna izjava, improvizacija, ali nismo dobili odgovor.

No, bi li on uopće i rekao sada istinu? Nakon što je krenula lavina bijesa, od kažnjenih-samoizoliranih do građana koji su se jednostavno osjetili jako namagarčeni, bi li Capak uopće priznao da je prenio instrukcije s više instance?

Sigurno ne. Ostat će tako visjeti, poput još jednog HDZ-ovog Pedra. Podnijet će žrtvu, naučit će i on od gospođe Grbe Buljević kako treba biti ponosan član HDZ-a, rastat će se pokunjeno od zadnjih snova da može biti stručnjak “iznad politike” i uroniti u sigurnost stranačkog zbrinjavanja. Ako je i zabrljao, za više ciljeve, za stranku, bit će mu i oprošteno i zaboravljeno.

Krunoslav Capak koji je još donedavno maštao o tome da može biti stručnjak sa skrivenom stranačkom iskaznicom, sada na redovna dnevna obraćanja Stožera izlazi jednostavno kao bivši stručnjak i dokazani HDZ-ov političar koji je spreman na sve, ako to zada stranka.