Čak pola milijarde eura - toliko će novaca Vlada izdvojiti za novi peti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Osim što će se njime ograničiti cijene električne energije te plina, Vlada najavljuje i smanjenje te zamrzavanje cijena 30 osnovnih artikala u trgovinama.

Marija Selak Raspudić, saborska zastupnica Mosta, smatra kako je upravo Andrej Plenković krivac što je uopće došlo do tolikog povećanja cijena, kao i "njegov svjesno odabran pogrešan tajming uvođenja eura, gdje se u samim pravilnicima koji se odnose na mogućnost uvođenja eura kao kriterij navodi upravo nepostojanje inflacije".

"Jasno je zbog čega je stanje inflacije krajnje nepovoljno za uvođenje valute. Koji god kriterij da je Vlada uzela, uzela je 31. prosinac, a on nije jedini mjerodavan. Bilo je i ranije pozanto da će euro nastupiti, nisu cijene čekale 31. prosinca", objašnjava nam saborska zastupnica.

'Vlada svjesno ignorira stopu inflacije...'

Cijela prošla godina obilježena je najvećom inflacijom, otkriva Selak Raspudić. Trgovci su znali da će doći do uvođenja nove valute pa su se pripremili i podigli cijene koje su 31. prosinca bile "na vrhuncu". Jako je bitno znati, dodaje saborska zastupnica, da Vlada odgovara upravo na njih.

"Vlada pogrešno adresira trenutak na koji će se vratiti s cijenama. To nije trenutak koji odgovara građanima", smatra saborska zastupnica.

Većina je novih mjera, kaže Selak Raspudić, jednokratna. One dugoročno neće moći pomoći građanima da se nose s inflacijom. No, jednokratne mjere, ipak, "pompoznije zvuče", dodaje, jer bi one dugoročne više koštale, a u eurima i ne zvuče toliko visoko kao što zvuči jednokratna pomoć.

"Nije isto 50 eura više mjesečno ili 300 eura jednokratno. A Vladu zanimaju skori izbori, dok građane gledaju kao one koje se može kupiti. Sada nude cijenu za koju misle da će postići izborni učinak", kazala je saborska zastupnica.

Dugoročno povećanje plaća i mirovina - u tome Selak Raspudić vidi rješenje i jedini realan način na koji bi se građanima moglo pomoći u borbi s rastom cijena. No, sve to mora biti usklađeno sa stopom inflacije. Sve ono što se trenutno nudi, objašnjava saborska zastupnica, "pokazuje da Vlada svjesno ignorira stopu inflacije, zbog čega bilo koje povećanje plaća do kojeg može doći, neće popraviti standard građana".

'Šteta je učinjena!'

U tijeku je aktivan rad s ekonomskim stručnjacima koji pokušavaju pronaći odgovor na inflacijsku krizu u koju je Hrvatsku, smatra Selak Raspudić, doveo upravo premijer. A povratka na staro, kaže, nema.

"Nema te mjere, nakon što su svi tržišni akteri povukli svoje poteze - a lanac je dug - nema povratka na staro. Šteta je učinjena. Nema te mjere koju Vlada može povući da se mi vratimo na stanje prije uzvođenja eura. On odgovornost za ovo mora podnijeti, a ne izbrisati kao da se nikada nije dogodilo", objašnjava Marija Selak Raspudić.

Idući će se tjedan, podsjeća saborska zastupnica, u Saboru razgovarati o prijedlozima ekonomskih stručnjaka. Ići će se prema tome da se porezna rastrećerenja usklade sa stopom inflacije.

"Što znači trajno zamrznuti i određenu gramažu? Ne postoji mehanizam. Posljedice Plenkovićevog pogrešnog trenutka za dolijevanje ulja na vatru uvođenjem eura su trajne i nepovratne. Trgovac će monimalno pristati na neke ustupke, ali uvijek će naći svoj interes. Može se igrati s gramažom, čim god želi", objašnjava.

Vlada je mogla primijeniti različite mehanizme, no smanjenje cijena - iz perspektive trgovaca - manja je šteta, nego nešto drugo, otkriva Selak Raspudić. Trgovci su se već ranije na neki način osigurali kako bi nominalno pristali na niže cijene.

"Lov u mutnom kad se jednom omogućio i kada je završen… nećete vi oživjeti mrtvu ribu. Mi sada možemo raditi različite mjere i pokušati kreirati razlilite mjere, ali jednom kad je nešto s 1,70 poraslo na 1,90 dok nitko nije gledao, neuhvatljiv je taj trenutak i na njemu su se svi okoristili", kaže.

'Tko danas to kupuje?'

To nam pokazuje da se u slučaju visoke inflacije nova valuta ne može uvoditi, kaže zastupnica Mosta. Vladine nove mjere za sada su - kratkoročne. A da bi se došlo do dugoročnog rješenja, smatra Selak Raspudić, treba doći do porasta primanja, ali pod uvjetom da ona prate stopu inflacije.

"A što su oni točno ispregovarali s trgovcima…ne bojte se, ništa što će trgovcima dugoročno naštetiti", otkriva.

U drugim zemljama tražila su se rješenja kroz različite akcije - objašnjava Selak Raspudić - trgovci su, naime, trajno trebali dostavljati nabavnu cijenu robe da ne mogu skrivati marže, a na neki način su se uvjetovali i najveći proizvođači. Dakle, postojali su i drugi mehanizmi s kojima se Vlada mogla poslužiti, no ona je "odabrala ovaj i to je trgovcima sigurno najmanja moguća šteta. Andrej Plenković za to mora snositi odgovornost".

"S košaricom i sniženim cijenama treba biti oprezan. Primjerice, snižena je cijena cijelog pileta. Tko danas to kupuje? Kupuju se dijelovi, ljudi danas kupuju manje količine mesa, a one nemaju sniženu cijenu pa treba paziti i obratiti pažnju što se doista smanjilo", upozorava Marija Selak Raspudić za kraj.

