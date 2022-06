Pavle Kalinić je večeras za RTL komentirao sinoćnju nesreću, kada je radnik s bagerom potrgao plinske cijevi u Frankopanskoj ulici u Zagrebu nakon čega je buknuo požar.

"Kad se ide intervencijom u bilo koji dio, postoje mogućnosti, planovi, to sve može biti na aplikaciji, da se vidi gdje se nalaze plinske instalacije, od vode i struje. Prvo je bio problem s vodom, a kad se pojavio bager, uspio je potrgati strujni i plinski vod i zbog iskrenja je došlo zbog eksplozije. To nije propust na onome tko je došao s bagerom, nego na onome tko ga je tu uputio", rekao je Kalinić.

Eutanaziran Ured

Komentirajući intervenciju Plinare, gdje od 2014. nema treće noćne smjene rekao je da bi svaka služba u gradu trebala imati svoju ekipu za intervencije.

"U Hrvatskoj, a posebno u Gradu Zagrebu neznanje je moć, tako da ono malo što smo imali kroz Ured za upravljanje hitnim situacijama u međuvremenu je eutanazirano. Ni jučer nije bilo nikoga iz Ureda za hitne intervencije jer je Ured eutanaziran. Plinara bi to trebala imati, prilika im je da nešto ispravi i da se to napravi. Svi veliki gradovi trebaju imati urede za upravljanje hitnim situacijama, to sad nema ni Zagreb, a tradicija je neznanje je moć", dodao je.

Na pitanje tko je kriv za ovo što se dogodilo, Kalinić je odgovorio da je to Tomislav Tomašević. "Najodgovornija osoba je gradonačelnik, po starome bi bio ured za upravljanje hitnim situacijama, u ovom konkretnom slučaju s obzirom da toga nema kriv je po zapovjednoj odgovornosti gradonačelnik, a ovdje je kriv onaj koji je čovjeka uputio s bagerom i nije ga uputio na to da se uz vod koji je pukao nalazi i plinska i električna instalacija."