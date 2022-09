Nove vodene box barijere kod Karlovca pokazale su se totalnim promašajem te se traži krivac. Od vatrogasaca do mještana, svi upiru prstom u krive procjene Hrvatskih voda, prenosi RTL.

Vode je u Brodarcima kraj Karlovca bilo i u dvorištima i u kućama. Popustilo je i 500 metara postavljenih barijera kojima su se štitile kuće. Njihov tvorac se brani.

"Jedno te vrijeme hvale i jedan dan si pukovnik, a sljedeći dan si pokojnik. Ali da su bile napunjene do kraja i da su bile vezane - ja čisto sumnjam da bi se izvrnule", govori idejni tvorac box barijera Frano Pokrajčić.

Netočne informacije

A počeli su ih vatrogasci puniti u subotu ujutro. "Tada smo imali projekcije da će bit vodostaj do 710. Tijekom dana, dok smo postavljali te brane, te projekcije su se počele povećavati na 750, da bi u tijeku noći završili smo na 804", rekao je Miroslav Rade, zapovjednik JVP Grada Karlovca.

Brane nisu predviđene za takve vodostaje, objašnjava zapovjednik karlovačkih vatrogasaca. "U jednom trenutku smo odustali od punjenja tih brana sa vodom iz razloga jer je vodostaj prelio same brane. Informacije koje smo imali pokazale su se netočnima, čak za metar je veća razina vodostaja bila", rekao je Rade.

Iz Hrvatskih voda danas se pozivaju na prognozu od četvrtka. "U četvrtak su prognoze bile u rasponu od +700 do +900, a vodostaj je na kraju bio +804 ako se ne varam. Tako da se ne može reći da su one bile pogrešne, samo je raspon bio veliki i u tom rasponu smo mi morali donositi neke odluke", rekao je Mišo Čičak, voditelj službe zaštite od štetnog djelovanja voda u Hrvatskim vodama.

Priča se ponavlja

"Puno toga se može analizirati. Ono što je činjenica, ta procjena vodostaja je ustvari, meni se čini, početak svih problema bila. Procjena sama po sebi nije bila dobra, tvrdi gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.

A priča se opet ponavlja, barijere nisu predviđene za takve vodostaje. "Tu je puno objašnjenja. Jedno od realnih je ta kiša koja je pala u slivu rijeke Korane. Ali - isto tako je činjenica da smo mi kasnije analizirajući vidjeli da je hidroelektrana Lešće pustila svoj preljev u noći sa subote na nedjelju", rekao je Mandić.

Iz HEP-a pak odgovaraju da su ekstremne oborine napunile akumulacijska jezera Gojak i Lešće, te da je uobičajeno došlo do preljeva viška vode. Prije kiše, kažu, ispraznili su dio obližnjih jezera, ali cijelo su vrijeme radili svi agregati triju hidroelektrana.

"Od početka do kraja trajanja vodenog vala rukovodstvo hidroelektrana sudjelovalo je u radu stožera Civilne zaštite, uz stalni kontakt s predstavnicima Hrvatskih voda", poručuju iz HEP-a. No, tamo kažu "evo stvarno nemam tu informaciju je li bila ispuštena voda tako da to ne mogu komentirati", govori Čičak.

Da je informacija putovala brže, možda su predviđanja mogla biti točnija.