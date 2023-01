Direktno sa sastanka s premijerom s kojeg je predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio da uvođenje eura nije razlog za povećanje cijena, u studio RTL-a Danas stigao je čelnik Državnog inspektorata Andrija Mikulić

"Danas je drugi dan otkako smo u eurozoni. Razgovarali smo o primjeni eura kao sredstva plaćanja. Razgovarali smo o daljnjim aktivnostima kako bi potrošače zaštitili od neopravdanog povećanja cijena", rekao je. Ipak u nastavku nije konkretno rekao kako će se trgovce kazniti niti po kojoj osnovi.

"Mi se bavimo nadzorom provedbe propisa i obavljanja poslova. Svi koji posluju u RH moraju se pridržavati legislative ili snositi sankcije", rekao je. Dodao je da je nadzor trenutno i u Petrolu i Croduxu, ali da o rezultatima ne želi govoriti dok je nadzor u tijeku.

Što se tiče svih drugih poskupljenja objašnjava kako je to posao niza drugih institucija.

"U Hrvatskoj postoji 12 institucija koje po ovlastima to kontroliraju. HANFA-a kontrolira financije, HNB banke, Državni inspektora svoj dio u području zaštite potrošača obavlja kontrole i kontrole radnog odnosa. Tu su druge institucije koje kontroliraju lijekove. Svako radi u svom djelokrugu i to su vrlo kompleksni procesi koji svakodnevno kontinuirano promptno pratimo."

Na pitanje je li se to moglo izbjeći, s obzirom na to da je Vlada uvjeravala da neće biti poskupljenja, podsjeća na potpore u vrijeme covid krize, i ograničavanje cijenama.

'Kontrolna tijela vidjet će je li nešto po propisima

"Što se tiče zaokruživanja, kontrolna tijela države vidjet će je li nešto u skladu s propisom. Vlada s paketom svih mjera koje je donosila, a podsjetit ću da je u doba COVID-a uvela potpore, sad paket mjera koji je išao za ograničavanja cijena skupine od devet prehrambenih proizvoda, kao i mjere koje se odnose na cijenu energenata. Vlada se cijela dala u zaštitu potrošača i građana, a kako bi gospodarstvu, trgovcima i ugostiteljima, omogućila lakši rad. Sad je došlo vrijeme, i nadam se da će to naši trgovci, ugostitelji, gospodarstvenici prepoznati, da oni također preuzmu dio tereta koji je nastao, a ne da sve svale na kičmu potrošača."

Na jasno pitanje o tome zašto se spuštanje stope PDV-a nije odrazilo u nižim cijenama, ponovo je govorio o Vladinim mjerama.

"Ta bi inflacija, nažalost, bila još veći udar na građane da nije bilo mjera Vlade koja je do sad učinila sve te se i dalje razgovarali o aktivnostima da se neopravdano podizanje cijena spriječi. Kao čovjek koji vodi Državni inspektorat, zajedno s drugim institucijama mi ćemo raditi na tome da se neopravdano povećanje cijena spriječi i da se ne opterećuju potrošači."

'Razvijamo partnerske odnose'

No i dalje nije jasno rekao znači li to da će država nešto poduzeti niti što. "Posljednje tri godine govorim da razvijamo partnerske odnose. Podsjetit ću da sam dolaskom na čelo Inspektorata rekao da ćemo ići u koordinirane nadzore, a ne svaki tjedan inspektor jedan, to je otišlo u povijest. Partnerske odnose razvijamo prema gospodarstvenicima, trgovcima i ugostiteljima. Nadam se da se u ovoj situaciji inflatorne krize, da će i oni osjetiti da dio tereta moraju preuzeti na sebe,", rekao je.

Konkretniji je bio tek kada je govorio o nadzoru proizvoda čija je cijena ograničena. "U 36 slučajeva došlo je do ne nepridržavanja, van ove odluke u tri slučaja je došlo i u dva slučaja vezano za naftne derivate. Sve mjere koje smo imali na raspolaganju smo primijenili i moram reći da je uz upravne bilo i prekršajnih i kaznenih mjera. Išlo se novčanim kaznama od 26.540 do 200.000 kuna za prave osobe". zaključio je.