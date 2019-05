TKO JE KRIV ZA DEBAKL HDZ-A? Crni labud, Pamela Anderson, niski tonus, referendumi, mediji i Milijan Brkić. Plenković? Ma kakvi!

Pobrojali smo devet razloga zbog kojih se, prema Plenkoviću i HDZ-ovcima, dogodio izborni poraz

“Možda se dogodilo nešto što ne znamo da ne znamo, nešto atipično. Kada nađemo odgovor na pitanje što ne znamo da ne znamo, to će postati znamo da to znamo, a onda ćemo to povratno ugraditi u nove modele”. Tim je riječima prvi čovjek HDZ-ove analitike Robert Kopal objasnio HDZ-ov loš rezultat na izborima i osvojenih četiri mandata, jednako kao i SDP.

“Vi znate na koliko sam izbora radio. Koristimo dosta napredne metode u koje ne spada samo klasično anketiranje, nego i socijalna psihologija, bihevioralna ekonomija, matematika, fizika i tako dalje. Imamo razne modele i poprilično smo dobri u tome”, samouvjereno je ustvrdio Kopal.

U nastavku donosimo stvari koje HDZ krivi za loš rezultat na izborima. U ovom trenutku nije nam poznato jesu li do njih došli naprednom analizom i analitikom.

1. Crni labud

Glavni analitičar HDZ-a za poraz je okrivio pojavu zvanu “crni labud”. Radi se o pojmu analitičara tržišta i rizika Nassima Nicholasa Taleba o nepredvidljivom događaju koji ima ozbiljne posljedice poput financijske krize 2008. Crni labud bi, primjerice, bila situacija da je HDZ ostao ispod praga. Jedan mandat manje od očekivanih pet, slažu se analitičari, teško je pripisati ovom fenomenu.

2. Niski tonus

“Trebali smo malo taj tonus, u sportskom smislu govoreći, dignuti malo više i onda bi dobili”, izjavio je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

3. Napadi na HDZ

Premijer je kazao kako je HDZ kod jednog dijela biračkog tijela pretrpio određenu političku štetu jer je jedan veliki dio stranaka imao jedan i isključivi cilj – napadati HDZ, rad Vlade i kandidate. No, to je politika, a ovo je bila jedna utakmica, prvenstvo se nastavlja, kazao je Plenković.

4. Milijan Brkić

Na pitanje za komentar o izjavama Milijana Brkića koji je navodno kritizirao vodstvo stranke na zatvorenim sjednicama, Plenković je rekao da ga nije vidio u ovoj kampanji te da on nije ništa doprinio. “Svatko se u HDZ-ovo kampanji mogao angažirati i trebao je. Oni koji će sada ex post dovesti u pitanje listu nisu zucnuli kad se ona sastavljala. Tvrde da lista nije jednoglasna, a to nije točno”, rekao je Plenković.

5. Pamela Anderson

“Tko smije sumnjati kad Pamela to ispali” Koriste osobu koja i ne zna gdje je Hrvatska za pronositelja i širitelja specijalnog rata protiv Hrvatske”, napisao je šef splitskog HDZ-a Petar Škorić na svom Facebooku o holivudskoj glumici i političkoj aktivistkinji Pameli Andreson. Ona je, naime, prije izbora podržala platformu Možemo, a u intervjuu za Novosti je, između ostalog, kazala da bi se Hrvatska trebala osloboditi nacionalističke prošlosti.

6. Faza percepcije

“Na tehničku izvedbu nemam zamjerku. Imate proeuropski orijentiranu Vladu, premijera koji je bio europski zastupnik, u zadnja četiri tjedna ovdje je bio bavarski premijer, Angela Merkel, spitzenkandidata Webera, glavnog pregovarača za brexit – kome su došli? Bitne su te realnosti, a kod prevođenja na glasove već živimo u fazi percepcije. U ovom trenutku to nismo dovoljno dobro kapitalizirali”, rekao je Plenković.

7. Ljudi koji to ne percipiraju

“Ako je neka Vlada, a naša je, digla s devet na 68% ugovorenost, a to se ne prevede u potporu, onda imamo neki problem. Onda to nije nešto što ljudi percipiraju. Ne percipiraju zračne luke, ne percipiraju ceste, željeznice, vodno komunalne infrastrukturne aglomeracijske projekte, LNG terminal, ne percipiraju da je minimalna plaća veća, da je prosječna plaća veća, da smo Hrvatsku nakon šest i pol godina vratili u investicijski kreditni rejting, da smo dvije godine za redom ostvarili proračunski višak”, kaže Plenković.

8. Referendumske inicijative

Premijer smatra kako su različite referendumske incijative “malo prenijele” svoje glasove dijelu desnih političkih opcija na temama koje su, ocijenio je, predimenzionirane.

9. Mediji

Nakon izbora Plenković se je prozvao i medije. “Sve što je pozitivno, u vašem prostoru traje kratko, dok sve negativno traje danima, a ako treba i mjesecima”, kazao je Plenković.

*Tko je nije kriv? Plenković

Premda je osobno sastavljao liste s ljudima koji su mu apsolutno lojalni te na kojima nema niti jednog disidenta političkog teškaša koji bi HDZ-u vjerojatno donio određen broj preferencijalnih glasova poput Mire Kovača, Plenković se ne smatra odgovornim. Na pitanje razmišlja li o ostavci, premijer odgovara protupitanje: “Da ja koji sam pobijedio dovodim u pitanje pobjedu”.