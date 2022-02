Zagrebački holding je u utorak priopćio kako su odabrali 11 od 12 nepopunjenih mjesta za voditelje podružnica. Donijeli su tako odluku o izboru voditelja podružnica, direktora i člana Uprave povezanih trgovačkih društava temeljem javnih natječaja koji su objavljeni 16. i 23. studenoga 2021. godine.

Od brojnih imena novih voditelja javnosti je možda najviše za oko zapalo ime Igora Rađenovića koji je preuzeo dužnost voditelja podružnice Gradska Groblja. Rađenović je u fokus javnosti došao 2008. godine kada je mafijaškom metodom pretučen na ulazu svoje zgrade. No krenimo iz početka.

Tko je Igor Rađenović?

Igor Rađenović rođen je 1971. u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, a o svom privatnom životu ne želi govoriti u medijima i ne želi se previše eksponirati kako bi sačuvao svoju obitelj što dalje od očiju javnosti. Prvo rukovodeće radno mjesto mu je u Ledu gdje je od 1996. do 2000. radio kao voditelj prodaje. Godine 2000., kao član SDP-a, postaje tajnik Ureda predsjednika Vlade, Ivice Račana, te predstojnik Ureda Vlade RH za unutarnji nadzor.

Dolaskom na vlast Ive Sanadera ponovo se vraća u privatne vode, i to kao direktor prodaje u tvrtki Anamarija Company d.o.o.. Ondje se zadržao sve do sve do 2007. godine kada je postao voditelj Zagrebačkih cesta u Zagrebačkom holdingu, nakon čega su počele prave muke zbog kojih je završio i u crnoj kronici.

Naime, Igor Rađenović pretučen je 16. svibnja 2008. godine pred svojim stanom u novozagrebačkom naselju Travno nakon što je USKOK-u prijavio korupciju koju je uočio dolaskom na mjesto direktora Zagrebačkih cesta. Rađenovića su napadači dočekali pred njegovim stanom u Zagrebu rano ujutro, kad je izlazio iz zgrade i išao na posao. Pretukli su ga brutalno, bez riječi.

Napadači su pronađeni i kažnjeni, ali nalogodavci koji su platili premlaćivanje suzavcem i drvenim palicama nikada nisu identificirani.

Tko je stajao iza premlaćivanja?

Jedan od napadača, Miodrag Šimunac, nakon tri godine iz zatvora je odlučio otkriti imena naručitelja, no njegove tvrdnje nikada nisu dokazane. Šimunac je rekao da iza napada na Rađenovića stoji sam gradonačelnik Milan Bandić, a da je premlaćivanje dogovarao s bivšim direktorom Zagrebačkih cesta i članom HSP-a Stipom Ćorićem, preminulim 2010. Ćorić, tada u koaliciji s Bandićem, je u to vrijeme bio tehnički direktor u istoj tvrtki, a smijenjen je nakon što je izvrijeđao novinarke nazvavši ih prostitutkama.

Ćorić je navodno Šimuncu obećao 3.000 eura i rješavanje nekih poslova za premlaćivanje Rađenovića. Šimunac je kao naručitelje prokazao i bivšeg direktora Zagrebačkog holdinga Slobodana Ljubičića Kikaša te bivšeg šefa HSP-a Antu Đapića, a oni su demantirali optužbe.

Rađenovićeva prijava USKOK-u rezultirala je aferom "sir i vrhnje'". Naime, Rađenović je prijavio da su kooperanti Zagrebačkih cesta financirali predizbornu kampanju stranke Samostalnost i napredak bivšega glasnogovornika Holdinga Nenada Ivankovića, a on je po zagrebačkim tržnicama dijelio sir i vrhnje. Direktor tvrtke Niskogradnja Sesvete Luka Sabljić pokušao je podmititi Rađenovića skupim mobitelom i bocom pića, za što je uvjetno osuđen na pet mjeseci. U svemu su sudjelovali i voditeljica Odjela nabave u Zagrebačkim cestama Nada Hećimović te vlasnik poduzeća Inter Ing. Boris Videc, a dobili su uvjetne kazne od godinu i pol.

Rađenović je nakon napada napustio Gradsku skupštinu, a poslije oporavka, 2010, postao je pomoćnik direktora Zagrebačkog holdinga te predsjednik Upravnog vijeća Gradskih ljekarni Zagreb. No ni na toj funkciji nije prošlo bez potezanja USKOK-a.

Rađenović je optužio Mediku, dotadašnjeg najvećeg dobavljača Gradskih ljekarni, da je dobila uvid u ponude drugih i naknadno poslala bolju ponudu. Medika je tako izgubila posao opskrbe lijekovima zagrebačkoj Gradskoj ljekarni, koji je u pola godine donosio 50 milijuna kuna prometa. Tvrtka je pak prijavila Rađenovića USKOK-u tvrdeći da je prihvatio lošiju ponudu Oktal Pharme. Na jednom od medijskih istupa izjavio je kako ponovo prima prijetnje "kao u vrijeme kada su ga tukli“.

Odlikovan za borbu protiv korupcije

Krajem 2010. predsjednik Republike Ivo Josipović odlikovao ga je za borbu protiv korupcije. Josipović je naglasio da ovim odlikovanjima želi iskazati poštovanje i zahvalnost za njihovu hrabrost u prokazivanju korupcije te u borbi protiv organiziranog kriminala.

"Upravljanje milijunskim gradom je odgovoran posao, a ne režirano trčanje pred kamerama u pratnji brojne svite koja pažljivo bilježi svaku misao i želju gradonačelnika. Mutni se, pak, poslovi dogovaraju iza debelo zatvorenih vrata, primjera je napretek. Bandić je, građevinskim rječnikom, i projektant, i izvođač radova, i nadzorni inženjer. Uvjeren sam da će proći kao Sanader“, rekao je Rađenović u intervjuu za Jutarnji list.

Rađenović je 2011. i 2012. pokušavao iz dugova izvući Zagrebački velesajam, no kao i mnogi prije i poslije njega, nije uspio. Nakon Velesajma odlazi u Sabor gdje je bio i predsjednik Odbora za gospodarstvo. U Saboru je ostao upamćen po tomu što je branio poteze bivšeg ministra financija Slavka Linića, pa tako i onaj o predstečajnim nagodbama. Kada je Linić smijenjen Rađenović mu nije okrenuo leđa te je glasovao protiv toga da ga se izbaci iz SDP-a, ali Zoran Milanović mu to nije previše zamjerio.

Tako je na lokalnim izborima 2013. godine bio je i kandidat za dogradonačelnika Zagreba Rajku Ostojiću. Nakon tih izbora koje je osvojio Milan Bandić, Rađenović je postao zamjenik Borisa Lalovca, Linićeva nasljednika na mjestu ministra financija. Funkcija zamjenika ministra dovela ga je i do vrlo važnih funkcija čelnika Nadzornog odbora Fine te članstva u Upravnom vijeću Centra za restrukturiranje i prodaju.

Branio i Grbina zbog 'Čavoglava'

Nije Rađenović branio samo Linića, nego i svog stranačkog kolegu Peđu Grbina nakon što je snimljen 2014. godine kako u alkoholiziranom stanju pjeva Thompsonove pjesme, uključujući "Čavoglave“. Tvrdio je da su Grbin i on znali pjevati i partizanske pjesme.

"Znamo da je Peđa normalan momak koji voli izaći i zapjevati, ovo je bio malo ekstremniji model zabave što je i sam priznao, ali slažem se da je pokazao pravo ljudsko lice. Pa kolega Grbin i ja smo znali zapjevati zajedno i partizanske pjesme, iako iza zatvorenih vrata. Zamislite da je to bilo u javnosti, siguran sam da bi osuda bila puno veća“, rekao je tada Rađenović.

Nakon isteka saborskog mandata kratko je opet radio u Zagrebačkom holdingu, a u listopadu 2017. godine postaje direktor Sisačkog vodovoda. Ni ondje mu mandat nije protekao bez trzavica.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, na njegovu su adresu 2019. godine stigla su dva prijeteća pisma. Pisma su ubačena u sandučić, pisana su rukom, a u njima su nepotpisane poruke da se makne iz Vodovoda ili će "plivati Kupom“. Rađenović je prijetnju prijavio policiji u Sisku. Navodno je nadzorna kamera snimila djelatnika Vodovoda kako ubacuje pismo s prijetećim porukama u sandučić. Policija je bila u tvrtki i tijekom istrage razgovarala s nekoliko djelatnika Vodovoda, no nikada utvrđeno tko je autor prijetećeg pisma.

Novi izazov i nova raspetljavanja

Rađenović je sada dobio novu funkciju na mjestu direktora zagrebačkih Gradskih groblja. Kao netko tko poznaje situaciju i način rada u Holdingu, pa i samom Gradu, sigurno je i više nego kompetentan za ovu izazovnu funkciju. A da će doista biti izazovna dokazuju i afere koje su izbile tik prije smrti Milana Bandića.

Naime, početkom 2021. uhićen je Patrik Šegota, bivši ravnatelj Gradskih groblja, zajedno s još četiri osobe, a među njima je i Šegotina sestra Tamara. Istražuju se sumnjivi poslovi Šegote s poduzetnikom Nenadom Bukovcem koji je u međuvremenu počinio samoubojstvo. Bukovec je, sumnjaju istražitelji, imao dogovor sa Šegotom da njegove firme dobiju građevinske poslove koje naručuju Gradska groblja kao podružnica Holdinga.

Svojevremeno je Šegota također bio u središtu priče oko namještanja kućica koje su prodavale cvijeće na gradskim grobljima. Kako bilo, Rađenovića vrlo vjerojatno ponovno čekaju kosturi iz ormara i potencijalna nova druženja s USKOK-ovim istražiteljima. Nadamo se, ovoga puta, bez mafijaških obračuna naručivanih s vrha.