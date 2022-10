Hrvoje Zekanović nekad žestoki kritičar Plenkovićeve Vlade u posljednje se vrijeme prometnuo u glavni bedem aktualnog premijera. Posljednji smo put to imali prilike vidjeti ovog tjedna na sjednici Antikorupcijskog vijeća

Rasprava je bila zanimljiva, a najžustrije je bilo odmah na startu jer je saborski zastupnik Hrvatske demokršćanske stranke (HDS) Hrvoje Zekanović odlučio ukrasti cijeli "show". Naime, vladajući su bojkotirali Antikorupsijsko vijeće te je premijer Andrej Plenković u isto vrijeme odlučio podnijeti Godišnje izvješće o radu Vlade, a oporba je zatim bojkotirala njega. Tako su se u Saboru u isto vrijeme, u dvije različite dvorane, održale dvije važne sjednice.

Kao glas vladajućih na Antikorupcijskom vijeću odlučio se pojaviti upravo Zekanović koji je prije mjesec dana "izašao iz ormara" i priznao da podržava Plenkovićevu vladu. Zekanović nije osamo mirno sjedio nego je napadao redom oporbu, predsjednika Antikorupcijskog vijeća Nikolu Grmoju, ali i bivšeg člana Uprave Ine Davora Mayera koji je došao objasniti način upravljanja tvrtkom, a kojem je Zekanović poručio da ga je Plenković "nabio iz Ine".

Nakon što nije dopustio Mayeru da mu odgovori i upadao u riječ ostalim zastupnicima i zastupnicama, Grmoja ga je nakon nekoliko upozorenja oduzeo riječ i udaljio iz dvorane te sazvao stranku. No tu je tek počeo cirkus jer su se na hodniku sukobili Miro Bulj i Zekanović te je skoro došlo do tučnjave. Zekanović je predložio da pred Antikorupcijskim vijećem svjedoče dvojica bivših Mostovih ministara Slaven Dobrović i Tomislav Panenić.

"I onda kad čujemo njih, onda ćemo malo čuti Božu Petrova tko ga je to savjetovao i koliko je to platio hrvatskim novcem, da idemo u arbitražu, 2 milijarde kuna, puno novca. A onda ćemo, kao šlag na kraju dovesti i Zorana Milanovića, da bude totalno ludilo, totalni cirkus, a u međuvremenu će vjerojatno dobiti odlikovanje Vladimira Putina", rekao je danas Zekanović novinarima.

Toplo-hladno-topli odnosi s Plenkovićem

"Cijelo vrijeme dok sam ja govorio, postavljao pitanje sukladno Poslovniku, kolega Raspudić mi nije dao mirao, od udaranja mikrofonom po ušima do dobacivanja, na koncu kada je vidio da ga ignoriram, onda je pokušao nešto nazadnjački. Pavijani i babuni su plemenite životinje, njih četvorica su nasrnuli na mene. Oni su izdajnici hrvatskog naroda, to je veleizdaja što oni rade. Ja s predsjednikom Vlade Reublike Hrvatske nemam nikakav dogovor. Niti je on meni nešto nudio, niti sam ja tražio, za razliku od njih koji su kritizirali, a prije par dana su se vozili u limuzinama sa zatamnjenim staklima nudeći mu sve i svašta. To je jako bitno da se zna", rekao je Zekanović.

"Politika vam je jako dinamična i ima puno fluktuacije. Ovisi o puno malih detalja. Ja sam kao i svaki političar ambiciozan i ono što ste primijetili markantan", pravdao se kasnije.

Kako bilo, Zekanović se jučer pokazao kao uporniji u kritici Antikorupcijskog vijeća od bilo kojeg HDZ-ovca. Zašto je tomu tako, javnost, barem službeno, ne zna. No možda odgovor ležu u pitanju tko je Hrvoje Zekanović. Rođen je 1974. godine u Šibeniku, gdje je završio osnovno školu, ali i srednju Medicinsku, smjer laborantski tehničar. Po zanimanju je profesor geografije, a završio je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Kao profesor geografije, desetak je godina radio u šibenskim srednjim školama, a od 2008. pa sve do odlaska u Sabor bio je zaposlen u Javnoj ustanovi za zaštitu prirode Šibensko-kninske županije.

Jedan je od osnivača i prvi predsjednik Društva za očuvanje šibenske baštine "Juraj Dalmatinac". Član je i Vijeća za laike Hrvatske biskupske konferencije, te je osnivač i prvi predsjednik Hrvatskog katoličkog društva biskup Srećko Badurina. U šibenskoj je gimnaziji predavao eksperimentalni program GROZD-ova zdravstvenog odgoja, a tijekom referenduma o braku, koji je inicirala udruga U ime obitelji, bio je koordinator za Šibensko-kninsku županiju.

Politički se profilirao kao član stranke Hrast te je na čelu s predsjednikom te stranke, Ladislavom Ilčićem, ušao u Domoljubnu koaliciju Tomislava Karamarka. Ipak, tada nije uspio ući u Sabor. To mu je uspjelo tek 2016. na listi HDZ-a pod pokroviteljstvom Plenkovića. Zekanović je i tada velikodušno podržavao šefa HDZ-a sve dok se nisu razišli po pitanju uvođenja Istanbulske konvencije kada ga je optužio da uvodi "rodnu ideologiju".

"Dragi Bog nas je stvorio i rođeni smo kao muškarac i žena, a uvodeći mogućnost da se muškarac deklarira kao žena, a žena kao muškarac, stvara se velika pomutnja u društvu. Ljevica se trudi reći da taj rodni dio nije bitan, stalno govore o zaštiti žena, ali upravo je taj dio meritum Konvencije, iako je napisan jako soft. Osim toga, Konvenciju prvi put nisu pisali predstavnici svih država, nego jedna ekspertna međunarodna skupina izabrana od tko zna koga. Mi nismo bili uključeni", govorio je tada Zekanović.

Godine 2019. Zekanovićev Hrast se pridružio stranci Hrvatski suverenisti, te je 2020. ponovno izabran u Sabor, ali ovoga puta na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore. Suverenisti su pak osnovali svoj Klub te postali žestoki kritičari Plenkovićeve vlade. Naravno, najglasniji je bio upravo Zekanović kojeg je najviše "svrbila" koalicija s Miloradom Pupovcem i SDSS-om koju je nazivao "trgovačkom koalicijom". "Ja mu s ovog mjesta poručujem da se ne bojim niti njega niti bilo koga i da ne bježim, za razliko od njegovih istomišljenika koji su 1995. pobjegli u Beograd na traktorima, a on je nažalost ostao ovdje'', govorio je Zekanović.

Neoprostivi govor

Krajem prošle godine Zekanović je izbačen iz Suverenista i pridružio se HDS-u. Njegove, sada već bivše, kolege mu nikako nisu moglo oprostiti govor iz Sabora kada je javnost pozvao na cijepljenje. "Sramite se! Zbog vašeg stava ljudi završavaju na respiratoru", poručio je kolegama s desnice i "zaradio pedalu".

Zbog pitanja cijepljenja s Zekanović sukobio i s kolegama iz Mosta koje je optužio da su "ravnozemljaši", a u jednom sučeljavanju na HRT-u čak je i izvadio mali globus te ga vrtio pred njima. "U Hrvatskoj postoje ljudi koji ne vjeruju u cjepivo. Misle zbog svojih razloga da taj pripravak ne valja, ne znaju da smo u 21. stoljeću. Imamo one koji vjeruju cjepivu, tu sam ja. Imamo treću skupinu, koji znaju da cjepivo pomaže, ali zbog jeftinih političkih bodova to ne žele reći. Ova prva skupina, oni su ravnozemljaši. Sad pitanje Selak Raspudić i Bartulici, jeste li ravnozemljaši ili ova druga skupina?", pitao ih je tada.

Most je kao veliki kritičar Vlade Andreja Plenkovića prirodni neprijatelj Zekanoviću, a česta meta mu je i predsjednik Zoran Milanović kojeg je čak optužio da se drogira. Na saborskoj govornici javno je pozvao predsjednika da se testira i pritom mahao s vrećicom bijelog praha za koju je kasnije tvrdio da je brašno. "Evo nekih simptoma prema kojima se može prepoznati ovisnika o kokainu; često šmrcanje, hiperaktivnost, bezrazložna euforija, proširene zjenice… Narkoman navučen na koku zadržava lucidnost, ima razvijen smisao za prevaru i laž svake vrste. Jučer sam šetao po Pantovčaku, sasvim slučajno, i tamo negdje posred Pantovčaka pronašao sam ovo. Unutra je upravo ono što vi mislite da je", rekao je Zekanović i počeo mahati vrećicom.

Naravno, i SDP se našao na Zekanovićevoj "tapeti" i to kada su predložili zakon o medicinskom prekidu trudnoće, a kojeg je s usporedio s rasnim zakonima Adolfa Hitlera. "Vi ste na strani zla. Sada će pokušati obmanuti javnost i prikazati se kao proliferi, a to nisu", rekao je Zekanović za zastupnike Mosta i demonstrativno napustio sabornicu na samom početku rasprave. Također, prosvjed protiv diskriminacije žena u zdravstvu nazvao je "balom vampira" i "hijenama koje su nanjušile krv".

'Kolegica ili kolega'

Da nije previše galantan dokazuje i njegova rasprava sa saborskom zastupnicom Sandrom Benčić kojoj je poručio da mu je "drago da je poradila na odijevanju, da nije došli u majici na špaline". "To je opetovano vrijeđanje zastupnica na osnovi izgleda i odijevanja", izjavila je Benčić, te izrazila zabrinutost za njegovu "opsjednutost" njenim majicama na špaline, kupaćim kostimima. "Nemojte si laskati niste moj tip", odgovorio je Zekanović zastupnici Benčić te dodao da "ne zna je li kolega ili kolegica, rodno je fluidno".

Voli se Zekanović "zakačiti" i s Grmojom. Tako mu je na nedavnoj sjednici Antikorupcijskog vijeća demokratski kojoj je nazočio USKOK-ov osumnjičenik Dragan Kovačević poručio da bude "demokratski raspoložen". "Nećete me se riješiti", rekao je. Grmoja je na to rekao da je najbolje da ga se HDZ riješi, a Zekanović mu je na to odgovorio: "Najbolje je da te se mater i ćaća riješe."

Dana 14. rujna objavio je danas da je pristupio HDS-u i tako postao dio vladajuće većine. Izjavio je i da će podržavati Vladu Andreja Plenkovića. "Moje politike će uvijek biti iste, desne, konzervativne i kršćanske. Moj svjetonazor i politička pozicija nisu se promijenili, moje su politike jasne. Promijenili su se samo partneri", rekao je Zekanović .

Također je rekao da je zbog ove vlade položaj Hrvata u BiH u fokusu međunarodne zajednice i da je Pelješki most izgrađen i da je vlada zaslužna za milijarde kuna iz Fonda solidarnosti EU. "Osim toga, premijer Plenković je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nedavno rekao da ne može doći u Hrvatsku i to je ono što se meni sviđa", rekao je.

Podsjetio je i da je 2018. godine napustio vladajuću koaliciju zbog Istanbulske konvencije, koja mu se tada činila najvažnija i odlučio je otići u oporbu. Kaže kako bi volio da taj dokument nije usvojen, a da se može vratiti bi se i dalje borio protiv njega. "Sada se promijenio kontekst. Ja sam promijenio retoriku. Kad sam u situaciji da biram između ravnozemljaške oporbe, izabrat ću razum i stabilnost, a to je trenutno vladajuća garnitura. U politici i ljubavi sve je dozvoljeno. Vjerojatno bih ponovio većinu onog što sam napravio", dodao je, ustvrdivši kako njegov da njegov dolazak nije bio potenciran od strane Plenkovića.

Ušao među najnegativnije

Da mu je i Vučić "trn u oku" pokazao je i kada je izašao pred novinare i razmahao se srpskim novinama čije su naslovnice vrištale o "ustaši Plenkoviću". Pritom nije propustio pohvaliti svog novog šefa za kojeg je ustvrdio da je dosta jasno i eksplicitno iznio stajalište na samitu u Pragu jer je bio "iznimno suverenistički, jedini ispravan i pošten u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu".

Ipak, posljednji Zekanovićev politički transfer nije prošao nezapaženo kod birača. Tako se na posljednjem istraživanju javnog mijenja CRO Demoskopa za listopad našao na listi najnegativnijih političara. Na toj listi je završio na respektabilnom petom mjestu, odmah iza premijera, predsjednika i svojih novih kolega Pupovca i Banožića.

Nekretnine, automobili i štednja

Imovinska kartica otkriva kako Zekanović, uz saborsku plaću od 17.660,08 kuna neto, ima i druga primanja. Tako od nastavne djelatnosti prima 1.560 kuna godišnje, a od ostalih prihoda "ubere" još 37.500 kuna godišnje. Oženjen i ima tri kćeri, a sa suprugom, koja je zaposlena u Hrvatskoj pošti i zarađuje 9.300 kuna mjesečno, živi u istoj kući u kojoj živi i njegova majka. Njegova imovinska kartica otkriva i da otplaćuje i kredit od 29.000 eura. Vlasnik je triju manjih nekretnina ukupne površine desetak metara kvadratnih, a suvlasnik je kuće od 168 kvadratnih metara i druge nekretnine površine 70 metara kvadratnih. Sve se nekretnine nalaze u Šibeniku. Vlasnik je i dvaju automobila, Kie Sportage iz 2015. godine i Fiata Punta iz 2001., ukupne vrijednosti 53.000 kuna. Zekanović je i veliki štediša, tako ima ušteđenih 8.000 eura, ali i 155.000 kuna.

No valja napomenuti kako je ovo treća Zekanovićeva suradnja s HDZ-om. Prvi put Zekanović je surađivao s Plenkovićevim HDZ-om kada je 2016. na njihovoj listi ušao u Sabor, a potom su, po završetku lokalnih izbora 2021., godine sklopili prešutnu neformalnu koaliciju u Zekanovićevom rodnom Šibeniku. Ta neformalna koalicija Zekanovićevim je Suverenistima donijela i neke benefite, poput mjesta direktora šibenskog Vodovoda i odvodnje, direktorske pozicije u tvrtki Batižele te radnog mjesta u javnoj ustanovi Sportski objekti. Time ruka njihova vijećnika u Gradskom vijeću ima posebnu težinu.

Zekanović voli oštro "udarati" i često nema milosti prema svojim političkim protivnicima. Stoga mu je zbog toga oportuno biti u oporbi s koje može glasno kritizirati, ali je i svjestan toga da je slađe biti na vlasti. Tako da i dalje možemo očekivati njegove nove političke prelete, barem dok god mu birači to budu tolerirali. Jer kako kaže Zekanović: "Politika vam je jako dinamična i ima puno fluktuacije, a ja sam ambiciozan".