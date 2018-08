TKO JE HDZ-OVAC KOJI JE POZIRAO SA ZAŠTIĆENOM ŠKOLJKOM, PA OKRIVIO DJECU: Njegovim hobijem konzervativci vjerojatno nisu presretni

Iako široj javnosti prilično nepoznat, ovog koprivničkog HDZ-ovca u Podravini već jako dobro poznaju

Ernest Forjan jednom je fotografijom s odmora izazvao veliku pažnju hrvatske javnosti. HDZ-ov zastupnik u koprivničkom Gradskom vijeću na Facebooku je objavio fotografiju na kojoj pozira s periskom, zaštićenom školjkom za čije je uništavanje propisana kazna od 7000 pa do 30.000 kuna.

“I to je to za ovo ljeto”, napisao je Forjan i izazvao bijes brojnih korisnika spomenute društvene mreže. Tek tada odlučio je obrazložiti ovu bizarnu scenu tvrdeći da je perisku zapravo vraćao u more nakon što su je izvadila djeca.

Slikanje druga velika ljubav

Iako široj javnosti prilično nepoznat, ovog koprivničkog HDZ-ovca u Podravini već jako dobro poznaju. I radi se o prilično osebujnom liku koji je jedno vrijeme čak bio predsjednik gradskog HDZ-a.

A osim politike, Forjan ima još jednu veliku ljubav – slikanje.

“Talent za slikanje prepoznao je moj bivši nastavnik dok sam još bio klinac i usmjerio me prema umjetnosti. Dosad sam se okušao u brojnim tehnikama slikanja, zatim kiparstvu, pa čak i izradi specijalnih efekata za filmove”, hvalio se Forjan svojevremeno u razgovoru za Klikaj.hr. Spomenuti je portal intervju naslovio: “Koprivnički političar Ernest Forjan ima zlatne ruke”.

Otkrio je i da se likovnim radom bavi već 30-ak godina. Njegovi najčešći motivi su konji, ženski aktovi i portreti Isusa.

U počecima je, piše Klikaj.hr, kao pripadnik strip-generacije 80-ih crtao stripove za školske časopise i karikature od kojih se neke nalaze i u prvim izdanjima nekada poznatog Koprivničkog Magnuma. Uz to, crtao je i tatoo motive te logotipe kompanija i tvrtki.

‘Tko se nalazi na slikama aktova?’

Kaže da slika kad nađe dovoljno slobodnog vremena i osjeti potrebu, bez zadanih rokova i ciljeva. “Vrijeme izrade ovisi o formatu slike kao i o samom motivu. U prosjeku mi je za sliku srednje veličine potrebno od trideset do pedeset sati”, objasnio je Forjan i otkrio koja mu pitanja ljudi najčešće postavljaju.

“Tko se nalazi na slikama aktova? A moj odgovor ponekad kod sugovornika izaziva nevjericu”, rekao je Forjan ne otkrivajući što to točno izaziva nevjericu.

“Nikada nisam gledao slikanje kao zaradu, jer slikam samo dok osjetim potrebu i želju za stvaranjem”, tvrdi HDZ-ovac.

U intervjuu za prigroski.hr iz 2016. Forjan je, tada kao predsjednik koprivničkog HDZ-a, objasnio kako se politikom odlučio baviti jer je jednostavno osjetio što je njegov poziv.

Zašto HDZ? Tijekom Domovinskog rata, u koji sam s 18 godina života otišao kao dragovoljac 1991. godine na poziv prvog Hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, osjetio sam pripadnost i zajedništvo među ljudima koji su bili spremni dati svoj život za samostalnu Hrvatsku.”.

Karamarko: ‘Forjan je najbolje rješenje za Koprivnicu’

Rođen je u Koprivnici 1971. godine, a po struci je Specijalist zaštite na radu. Pohvalio se i kako je završio Političku akademiju zaklade hrvatskog državnog zavjeta, čiji je zakladnik HDZ, a prvi je ravnatelj bio Ivić Pašalić.

Bivši šef HDZ-a, Tomislav Karamarko svojedobno je, prilikom posjeta županiji, ustvrdio: “Ernest Forjan najbolje je rješenje za Koprivnicu”.