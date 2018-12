TKO JE HDZ-OV ZASTUPNIK KOJI JE MIRU BULJA NAZVAO ‘ČOBANOM’? Inače je među najšutljivijim, ali i najrastrošnijima u Saboru

HDZ-ovac iz Splita Ante Bačić slovi za jednog od najšutljivijih, a najrastrošnijih zastupnika. U godinu i pol dana svoga mandata izgovorio je ukupno 38.163 riječi, što je trećina od prosjeka, ali je u isto vrijeme kao zastupnik potrošio 89.488 kuna i nakon Domagoja Hajdukovića (SDP) je najrastrošniji u Saboru

Jučer se u Hrvatskom saboru svašta događalo i bio je to jedan od onih dana kada svi koji najviše zakonodavno tijelo u državi nazivaju “cirkusom” ili “kokošinjcem” osjećaju da su u pravu. Galamilo se od jutra, potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ) SDP-ovom zastupiku Gordanu Marasu oduzeo je riječ na cijeli dan, netko je (kažu, HDZ-ovac Stevo Culej) preko razglasa pustio stari govor Franje Tuđmana o “crvenim, žutim i zelenim vragovima”, prijetilo se donošenjem oružja, a kada je Miro Bulj (Most) iz protesta odbio otići s govornice ako se rasprava o prijedlogu novog Zakona o poljoprivredi ne prebaci na sljedeći dan, Reiner je zatražio da ga saborska straža udalji iz dvorane.

Bulju je tada solidarno priskočilo desetak oporbenih zastupnika te su ga svojim tijelima čuvali do deložacije iz sabornice. U tom trenutku čulo se kako je HDZ-ov zastupnik Ante Bačić Bulju dobacio: “Pametan si za pop**dit, čobane!”.

Izgovorio 38.163 riječi i potrošio 89.488 kuna

Budući da je to bio jedan od rijetkih istupa tog HDZ-ovog zastupnika u Saboru, red je pobliže ga upoznati. Bačić je zastupnik od 19. lipnja 2017. godine kada je u Sabor ušao kao zamjenik Damira Krstičevića, koji je ministar obrane i potpredsjednik Vlade. No, Bačić se u tih godinu i pol dana poprilično štedio i suzdržavao (zlobnici bi rekli: do jučer). Prema Parlametru, koji prati zastupnike i broji njihove govore u Saboru, Bačić je tijekom saborskih sjednica izgovorio 38.163 riječi dok je prosjek po zastupniku 90.648. Usto je postavio dva zastupnička pitanja (za usporedbu, prosjek je devet, a Ivan Vilibor Sinčić postavio je 141) i to oba ministru Krstičeviću umjesto kojeg je sjeo u saborske klupe. Ukupno je govorio 15 puta, dok je prosjek po zastupniku 66.

Ante Bačić-Baćo bio je predsjednik Mladeži HDZ-a u Splitu te predsjednik Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a, županijski vijećnik i regionalni asistent zastupnika u Europskom parlamentu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, pišu Vijesti.hr. No, unatoč samozatajnosti u nastupima u Saboru, Bačić je javnosti poznat po tome što se našao u skupini najrastrošnijih saborskih zastupnika. Prema podacima iz srpnja ove godine, on je u šest mjeseci kao zastupnik potrošio 89.488 kuna, tek 425 kuna manje od najrastrošnijeg saborskog zastupnika, Domagoja Hajdukovića iz SDP-a.

