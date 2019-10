TKO JE DOSPIO NA POREZNU LISTU SRAMA? Podzetnici, političari, sportaši- među dužnicima našle se i neke dobro poznate face

Jednom godišnje lista srama se malo ‘pofriška’, a najnoviji podaci od 31. listopada pokazuju kako na samom vrhu nema novih imena, ali su se na popisu općenito pojavile neke nove, ali svima poznate face

Popis poreznih dužnika, poznatiji kao “lista srama” popunjen je najnovijim popisom dužnika, objavila je Porezna uprava. Jednom godišnje lista srama se malo “pofriška”, a najnoviji podaci od 31. listopada pokazuju kako na samom vrhu nema novih imena, ali su se na popisu općenito pojavile neke nove face. No, svima dobro poznate.

Jutarnji list piše da je najveći porezni dužnik i dalje uvjerljivo umirovljenik Marijan Kunina s dugom od 85 milijuna kuna. No, to nije ništa novo jer se on na vrhu dužnih građana nalazi već godinama. Radi se o čovjeku rođenom prije 83 godine koji javnosti nije poznat te nije imao svoju firmu ma da posjeduje (ili je posjedovao) poslovno-stambeni kompleks u samom centru hrvatske metropole, kuću u Vrapču, vilu na moru itd. U kategoriji poreznih dužnika koji obavljaju djelatnost je Splićanin Mirko Rapić s 45 milijuna kuna duga.

Hrvati iz javnog i političkog života

Nadan Vidošević je jedan od poznatijih Hrvata na ovoj listi srama pa se bivši šef HGK našao na 12. mjestu liste onih koji su državi dužni. Podaci porezne kažu da je Vidošević dužan 12,6 milijuna kuna, a od toga mu sve odlazi na dug poreza i pripreza na dohodak. Davor Šuker, čelnik Hrvatskog nogometnog saveza, dospio je na 14. mjesto liste srama, što znači da je “skočio” na ljestvici među fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost. Šuker je dužan 5,8 milijuna kuna poreza i prireza na dohodak.

Nedavno je portal 24sata otkrio da je Šuker bezuspješno pokušao dokazati podrijetlo svoje imovine pa si je u svibnju “natovario” državu na vrat. Naime, država mu je sjela i na luksuzni stan u Opatiji te upisala zabilježbu s mogućnošću ovrhe. U slučaju da bivši nogometaš ne podmiri dug, njegov stan može biti ovršen i prodan. Inače, Šukerov stan od 152 četvorna metra nalazi se u potkrovlju Vile Portheim u Opatiji.

Bivša Dinamova zvijezda, sada veznjak Lokomotive, Sammir, našao se na listi srama s dugom od 1,583 milijuna kuna. Od tog iznosa Sammir je dužan 1,46 milijuna kuna za porez i prirez na dohodak, dok je dužan 123.000 kuna za promet nekretninama. Prije tri mjeseca je portal 24sata otkrio da Sammir ima porezni dug, ali i raskošnu vilu u Demerju kraj Zagreba kupljenu 2017. Međutim, vilu je prodao Stipi Lijanoviću, inače unuku pokojnog Stipe Ivankovića Lijanovića, hercegovačkog kralja mesa.

