Grad Split izlazi na nove izbore nakon što je gradonačelnik Ivica Puljak, zajedno sa svojim zamjenicima Bojanom Ivoševićem i Antoniom Kuzmanićem podnio ostavke.

Kako doznaje u ponedjeljak Večernji list, splitski SDP će na novim izborima vjerojatno kandidirati 37-godišnjeg Davora Matijevića, dosadašnjeg gradskog vijećnika i tajnika splitske podružnice, a ne novoizabranog predsjednika splitskih socijaldemokrata, Damira Barbira.

Na lokalnoj, ali i nacionalnoj sceni Matijević ima veću vidljivost s obzirom da je aktualni gradski vijećnik, bivši potpredsjednik splitske organizacije i član Glavnog odbora SDP-a Hrvatske. Barbir se, kao predvodnik nove generacije socijaldemokrata, tek treba samoostvariti.

Najaktivniji vijećnik

Matijević je član SDP-a od 2008. godine te je zaposlen u splitskoj Stanoupravi u tehničkom sektoru i predsjednik je splitskog kotara Blatine dva mandata zaredom; splitskoj četvrti u kojoj je uspješno "razbio" dominaciju HDZ-a.

Na prošlogodišnjim lokalnim izborima Matijević je ušao u Gradsko vijeće zajedno s Goranom Koturom i Antom Franićem.

Statistički gledano, Matijević je bio najaktivniji vijećnik s najviše javljanja i predloženih inicijativa u splitskom parlamentu - zalagao se za izgradnju krematorija na Lovrincu, predlagao lokacije za izgradnju POS-ovih stanova, a zabilježeni su i njegovi prijedlozi za olakšavanje života osobama s invaliditetom.

"Matijević je mlad, radišan i ostvario je dobre rezultate te ga Splićani jako dobro poznaju. Izvrsno poznaje propise i komunalne probleme. Kod njega je važna i činjenica što je terenski čovjek s energijom, a to će u nadolazećoj kampanji biti od iznimne važnosti", kazao je izvor iz splitskog SDP-a Večernjem listu, dodajući da Matijević nije čovjek koji bi se primarno bavio ideologijom nego projektima.

'Neuspjeh s prošlih izbora ne smije se ponoviti'

"On je socijaldemokrat, ali može dobro zagrabiti u dio centra pa čak i jednog dijela desnice. Ideologija mu je potpuno sekundarna što je i poželjno kad je riječ o lokalnim izborima. SDP je bez obzira na sve ipak druga najveća stranka, a Split drugi najveći grad u Hrvatskoj. Neuspjeh s prošlih lokalnih izbora ne smije se ponoviti", dodao je izvor iz SDP-a koji je uvjeren da SDP sada može računati na barem četiri ili pet mandata u Gradskom vijeću.

"Naše tradicionalno biračko tijelo iz primorskih četvrti i šireg centra grada nam je vjerno, ali SDP mora vratiti birače koje je ljevici uzeo Ivica Puljak. To su mladi i urbani ljudi te razočarani socijaldemokrati koji bi sada trebali vidjeti da Ivica Puljak ipak nema snagu uskočiti na teren SDP-a. Podizanje nekoliko štandova i rezanje stupića po Splitu građanima ne jamči bolji i kvalitetniji život. Puljak u godinu dana nije realizirao niti jedan veliki projekt koji bi bio opipljiv građanima. U Splitu je gorući problem stambeno pitanje", poručio je izvor dnevniku, dodajući da je cijena kvadrata u Splitu probila 5000 eura.

"Ne želimo gledati kako naši mladi bježe u Solin ili Kaštela. Imamo gotov projekt za izgradnju POS-ovih stanova. Imamo i paket mjera socijalne politike koji bi se odnosio na najsiromašnije i na umirovljenike. Imamo rješenja za prometnu, turističku i zdravstvenu infrastrukturu. To su teme koje zanimaju birače. U Splitu se treba početi graditi i pretvoriti ga u istinski modernu i otvorenu mediteransku metropolu", kazao je.

SDP kao dio Puljkove većine

SDP-ovci su bili dio Puljkove većine sve dok ih on prije nekoliko mjeseci nije otjerao iz koalicije optuživši upravo Matijevića za političku trgovinu. Usprkos tome, SDP je Puljku nastavio pružati podršku od projekta do projekta. Izjava je to koju je Ivica Puljak ponovio više puta, kao i nedavno u emisiji Nedjeljom u 2. Zbog toga je Matijević najavio pravne korake.

"Podići ću tužbu protiv gradonačelnika Puljka za kazneno djelo klevete zbog izrečenog u emisiji Nedjeljom u 2 gdje me optužio da sam ga ucjenjivao tražeći direktorsko mjesto u splitskoj Stanoupravi. Također ću podići i privatnu tužbu za naknadu štete čiji ću iznos darovati u humanitarne svrhe. Kako ovo nije prvi put da Puljak kleveće nemam druge mogućnosti nego se zaštititi pravnim putem. Političari moraju pokazati ozbiljnost u kampanjama i preuzeti odgovornost za javno izrečene riječi", kazao je Matijević tom prilikom.