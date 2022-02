U subotu u ranim jutarnjim satima na vrata obiteljske kuće bivšeg ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Darka Horvata pokucala policija. Darko Horvat je uhićen i priveden na ispitivanje u USKOK. Na teret mu se stavlja zlouporaba položaja i ovlasti 2018. godine u vrijeme kada je bio ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je Horvatu u subotu jednomjesečni istražni zatvor. Sumnja se, naime, da je 2018. zajedno s tadašnjom pomoćnicom na poticanje četvero suosumnjičenih nezakonito dijelio višemilijunske bespovratne poticaje.

Horvatu je određeno mjesec dana istražnog zatvora, a navodno je jako utučen i potresen. "U nedjelju nije ni jeo, zatekli su ga suznih očiju", rekao je izvor za 24 sata.

Darko Horvat rođen je 28. rujna 1970. u Čakovcu, a živi u Donjoj Dubravi u Međimurju s obitelji. U HDZ se učlanio 1999. godine, a bio je visoko pozicioniran, odnosno ministar čak tri puta - prvi puta kratko u Vladi Tihomira Oreškovića gdje je obnašao funkciju ministra poduzetništva i obrta. U Vladi Andreja Plenkovića, Horvat je bio na čelu dviju ministarstava - ministarstva gospodarstva u prvom mandatu, da bi nakon parlamentarnih izbora 2020. godine preuzeo resor graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, u kojem je prije njega bio HNS-ov Predrag Štromar.

Povratak u Karamarkovoj eri

Horvat je 2006. godine postao direktor HEP-Operator distribucijskog sustava, Elektra u Čakovcu, a dvije godine kasnije ravnatelj Uprave za obrt u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Nakon toga, imenovan je ravnateljem Uprave za energetiku u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. U periodu od 2009. do 2011. bio je i predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede te predsjednik Nadzornog odbora Plinacra.

Njegov uspon na hijerarhijskoj ljestvici HDZ-a započeo je u vrijeme vlasti Ive Sanadera, no, staje kada je na vlast došla Kukuriku koalicija. Tada je napustio Ministarstvo te postaje član uprave tvrtke EnergyPlus iz Ludbrega.

U politiku se vratio u eri Tomislava Karamarka, čijim je likom i djelom svojevremeno bio vrlo oduševljen, pa je 2014. godine uskliknuo: "HDZ se vratio korijenima, a pod vodstvom Tomislava Karamarka niže pobjedu za pobjedom!". Horvat se Karamarka nije odrekao niti 2018. godine, prije nego je trebao preuzeti ministarstvo u Vladi Andreja Plenkovića. Tada je u intervjuu za Večernji list kazao da ga "nikad nitko neće navesti na to da kažem bilo što protiv Karamarka ili da se srami bilo čega oko participacije u toj Vladi".

Dobri poznavatelji lokalne političke scene kažu da Darko Horvat svoj uspon u stranačkoj hijerarhiji duguje jednom lokalnom HDZ-ovcu, moćnom poduzetniku koji iza sebe ima veliko poslovno carstvo. Navodno je taj poduzetnik bio njegov "mecena" preko čijih je leđa postao jedan od najvažnijih HDZ-ovaca na sjeveru Hrvatske. Zbog svega toga, puno naših sugovornika s kojima smo razgovarali o Darku Horvatu tvrdi da je on bio - Karamarkov igrač.

Horvat se na ministarskim pozicijama i nije baš proslavio, a kuloari šuškaju da u zadnje vrijeme njime nije bio oduševljen niti premijer Plenković. Zbog trome obnove za koju je bilo zaduženo njegovo ministarstvo, Horvat je zadnjih mjeseci postao svojevrsni uteg Vlade Andreja Plenkovića, a saborska oporba čak je skupila potpise za njegov opoziv. .

Horvat je pod svjetlima reflektora bio i zbog svađa s Damirom Vanđelićem koji je obnašao dužnost ravnatelja Fonda za obnovu. Horvat je tvrdio da se on i ravnatelj Fonda ne svađaju, već se "koncepcijski razlikuju", prenio je tada N1.

Trzavice i na lokalnoj razini

Nisu ga, govore nam dalje dobro upućeni izvori, voljeli niti ministri u Vladi, a trzavica je navodno bilo i u županijskom HDZ-u koji je Horvat vodio. Šuška se već neko vrijeme o tome da u međimurskom HDZ-u postoje dvije frakcije - jedna je ona koju predvodi Darko Horvat, dok je druga frakcija ona koja je više okrenuta zastupnici u europskom parlamentu, Sunčani Glavak.

Priča o trzavicama dodatno se raspirila u studenom prošle godine, kada je u medijima greškom završio šalabahter međimurskog HDZ-a, koji je izazvao podsmjeh javnosti, pisao je tada Jutarnji list. U tom je šalabahretu pisalo kako Hrvatska, umjesto aviona Rafala, nabavlja "12 Rafaela". Iako se u redovima međimurskih HDZ-ovaca odmah počelo tražiti krivca koji je smjestio Horvatu, ispostavilo se da je papir s natuknicama medijima proslijedio glavom i bradom ministar Horvat.

Iako je bio visokopozicioniran na nacionalnoj sceni, Horvat i njegov HDZ nikako se nisu mogli probiti u svojem Međimurju, gdje je već godinama na vlasti Matija Posavec. Posavcu nije naštetilo niti uhićenje u rujnu, jer je na izvanrednim izborima s vrlo visokim postotkom ponovo pobijedio u prvom krugu. Zanimljivo, u izvanrednim izborima nije sudjelovao međimurski HDZ.

"Hrvatska demokratska zajednica Međimurske županije ne želi ulaziti u izbornu utrku s okrivljenicima koji su priznali svoje djelo", rekao je Horvat na konferenciji za medije. No, upućeni kažu da je na tim izborima međimurski HDZ imao prešutni dogovor s Reformistima, čija je kandidatkinja bila aktualna državna tajnica u ministarstvu turizma i sporta Sandra Herman. Navodno je postojao dogovor da će ako Herman uđe u drugi krug, HDZ podržati nju za županicu, no do drugog kruga nije došlo.