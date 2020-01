TKO JE BRANKO ŠERIĆ? Odvjetnik Filipa Zavadlova zabranio je gašenje Ferala, branio je Kruljca, Klemma… Definitivno voli izazove

Odvjetnik Filipa Zavadlava diplomirao je na Pravnom Fakultetu u Splitu, radio je kao sudac, a onda i kao odvjetnik koji je zastupao u Haagu

Tko je zagrebački Branko Šerić, prvi odvjetnik u Hrvatskoj kojeg je angažirala jedna Facebook grupa koji će braniti trostrukog ubojicu iz Splita, Filipa Zavadlava? Rođen je 22. prosinca 1951. godine u Splitu. Pohađao je gimnaziju, te diplomirao na Pravnom Fakultetu u Splitu 1975. godine, pišu Vijesti.hr.

Nakon diplome radio je kao sudac Općinskog suda u Splitu do 1983. godine, pa kao sudac Županijskog suda u Splitu do 1989. godine, da bi iste godine postao sudac Županijskog suda u Zagrebu koju dužnost je obnašao do 1995. godine. Iste godine postaje odvjetnik, te u toj funkciji zastupa pred Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu od 1998. do 2004. godine. Nakon toga, zastupa i brani u čitavom nizu osobito teških i složenih predmeta iz područja gospodarskog kriminala.

‘Dijeli godine zatvora kao bombone’

Radeći kao sudac u Splitu, Šerića je pratio glas da “dijeli godine zatvora kao bombone”, a ostao je upamćen i po tome što je odbacio prijedlog tužiteljstva da se zabrani legendarno izdanje Ferala koji je u to vrijeme bio tiskan u sklopu Nedjeljne Dalmacije. Sve je proglasio satirom te je uz opasku “Neka ljudi čitaju, neka se smiju” i odbio zabraniti tiskanje Ferala.

Klijenti su mu bili Vinko Martinović Štela, general Mladen Kruljac (branio ga je u aferi Sibinj), sin generala David Kruljac te bivši šef HEP-a Ivana Mravak koji je progovorio o malverzacijama unutar tvrtke. Brani i zadarskog policajca suspendiranog zbog sumnje da je medijima dostavio snimku jurnjave bivšeg zamjenika ravnatelja policije Josipa Ćelića. Bio je odvjetnik i Josipa Klemma.

U odvjetničkom uredu u Zagrebu rade i njegova djeca, Aljoša Šerić, koji je diplomirao pravo 2001. godine te mu je specijalnost autorsko pravo, i Nina Šerić Cesar, koja se bavi građanskim, radnim i obiteljskim pravom.

