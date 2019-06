TKO JE BRANIMIR BUNJAC? Bivši vlasnik tarot linije poznat po provokacijama i histeričnim ispadima, ima čak 7 kredita

Branimir Bunjac u Sabor je ušao zahvaljujući Vladimiri Palfi koja mu je prepustila svoj mandat

Ovih dana u žiži javnosti i u centru medijskog izvještavanja našli su se Živi zid i nekoliko njihovih aktera: Vladimir Bunjac, Ivan Pernar, Ivan Vilibor Sinčić te Vladimira Palfi. Rat među članovima Živog zida zbio se između, na jednoj strani Bunjca i Pernara i na suprotnoj strani Sinčića i Palfi. Sve se zahuktalo zbog borbe oko toga tko od živozidaša ide u Europski parlament.

Bunjac je htio da to bude on, a stranka je željela Tihomira Lukanića poslati u briselsku stolicu. Sinčić je Bunjca suspendirao nakon okršaja u stranci. Poslije toga mediji su objavili video tog okršaja u kojem Bunjac skoro fizički nasrće na jednog od članova, Dominika Vuletića i vrijeđa druge. Međutim, to nije prvi puta da je zastupnik Živog zida nekoga vrijeđao i da je prijetio. Podsjećamo, nedavno je u Saboru Bunjac izgubio živce pa stražarima prijetio smrću, zbog čega je prijavljen DORH-u. Jučer je upravo on izišao pred novinare sa svojom stranom priče pa optužio Palfi za držanje uzdi iz sjene u Živom zidu. Od jučer traju medijski obračuni živozidaša, a danas je Pernar napustio stranku. Bunjac se još premišlja pa je najavio da će odluku donijeti u roku od 24 sata.

No, tko je zapravo Branimir Bunjac?

Povjesničar, bivši vlasnik tarot linije, ratni dragovoljac, čovjek sa sedam kredita…

Branimir Bunjac u Sabor je ušao zahvaljujući Vladimiri Palfi, koja mu je prepustila, prvo pola svog mandata, pa onda i cijeli. Sada mu je najveća neprijateljica. Kako piše Dnevnik.hr, rođen je u Mostaru 1972. godine, dragovoljac je Domovinskog rata i pripadnik HOS-a. 1994. godine dobio je Spomenicu od predsjednika Franje Tuđmana. Završio je studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao je na tom istom fakultetu 2012. godine. Radio je u više osnovnih škola kao učitelj povijesti.

Vrlo svestran i angažiran

Branimir Bunjac vrlo je svestran i angažiran. Od 2002. do 2016. godine bio je predsjednik Povijesnog društva međimurske županije (PODRUM). Od 2009. do 2013. godine vodio je tvrtku Sirius line za astrološko savjetovanje. U svojem historiografskom radu bavi se temama iz povijesti Međimurja, piše Dnevnik.hr. Objavio je nekoliko knjiga i velik broj članaka te uredio nekoliko zbornika. Osim toga, napravio je i kratki dokumentarni film naziva “Bitka za Podturen”. S Ivanom Pernarom sudjelovao je na brojnim deložacijama i vrlo je blizak sa sada već bivšim živozidašem.

Sa suprugom i djecom Bunjac živi u Mihovljanima, nedaleko Čakovca. Njegova mjesečna saborska primanja iznose gotovo 18.000 kuna, a primanja njegove supruge, koja radi u osnovnoj školi, na godišnjoj razini iznose oko 92 tisuće kuna. Iz podataka s njegove saborske kartice vidljivo je da supružnici Bunjac imaju čak sedam kredita. Najveći su zajedno dignuli 2006. u iznosu od sto tisuća eura i za koji mjesečno plaćaju 664 eura.

Poznat po govorima u Saboru

Za kredite supružnici Bunjac mjesečno izdvajaju oko 8000 kuna. Zajedno posjeduju kuću u Mihovljanu od 220 kvadrata u vrijednosti od 825.000 kuna. Supružnici posjeduju i jedan automobil Kia Rio iz 2017. godine vrijedan 90.000 kuna. Ono po čemu je Bunjac postao poznat u domaćoj javnosti jesu njegovi govori u Saboru kojima je često provocirao vladajuće tako što je nabrajao njihove grijehe. Zvijezda Živog zida je postao nakon što je isprovocirao premijera Andreja Plenkovića dok je ovaj u Saboru podnosio izvješće o sastanku Europskog vijeća. Tada ga je napao zbog njegove politike prema Ukrajini i Siriji i rekao da je njegova vanjska politika potpuni debakl.

