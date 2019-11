TKO JE BANKAR KOJI JE POKUPIO MILIJUNE I NESTAO? Mještani ga obožavaju: ‘Ma on je legenda i car, vraćao je tuđe kredite…’

Dvojica bankarevih prijatelja ispričala su da je Srđo nedavno saznao da ipak neće dobiti otpremninu od 400.000 kuna, a morao je vraćati dugove osobama kojima je bio jamac za kredite

Priča o bankaru iz Vrlike koji je ukrao 11,2 milijuna kuna pa nestao i dalje intrigira javnost, a mještani Vrlike i dalje u medijima hvale svog “Srđu“, odbjeglog Robin Hooda. Novinari Jutarnjeg lista otišli su u Vrliku provjeriti je li “Srđo” zbilja tolika “legenda” kao što njegovi susjedi i sumještani tvrde i je li istina da je vraćao tuđe kredite. Da se zaključiti da se mještani uglavnom zezaju i zafrkavaju na taj račun, no Srđana Djakovića (59) smatraju svojim dobrim prijateljem. Zbog toga novinare često zezaju, a kako kažu, drago im je da se sada piše o njihovom mjestu jer je Vrlika rijetko kada u novinama i na televiziji. Dakle, priče o Srđi, najvećem mangupu iz mjesta, o tome kako je zatvarao tuđe minuse i dijelio novac okolo su izmišljotina i zafrkancija. No, iza smijeha i pošalice krije se puno tužnija stvarnost koju je Srđan proživljavao.

“Ma ljudi pričaju gluposti, svak’ nešto nadoda i to su onda priče kojima nema kraja. Tako vam je i s onom pričom da je nekim ženama u Vrlici odnio na kućni prag, jednoj 230 tisuća eura stare štednje, a drugoj 100 tisuća švicarskih franaka, koje su držale u banci. Nema od toga ništa”, ispričao je za Jutarnji list najbolji Srđanov prijatelj Ante Mandarić. Ujo, također Srđanov prijatelj kaže da je “istina samo da je bankar kod kuće ostavio 175.000 kuna i 20.000 eura”, ali da je njegov sin te iznose predao policiji u ponedjeljak kada se saznalo što je njegov otac učinio. Inače, Srđan Djaković je bivši branitelj.

Dobro situiran

Premda o vrličkom Robinu Hoodu mještani nemaju ništa loše za reći, kažu da da je novca imao, ali da je imao financijske poteškoće. Bio je situiran, stalna primanja je imala njegova čitava obitelj, dakle supruga i četvero djece, a ima i kuću i stan. Dvojica njegovih prijatelja ispričala su da je Srđo nedavno saznao da ipak neće dobiti otpremninu od 400.000 kuna, a morao je vraćati dugove osobama kojima je bio jamac za kredite.

“Ma on je u toj banci počeo raditi i prije rata. Imao je novca, vozio je motore i skupe aute, a imao je žena koliko je htio. U ratu je bio izvidnica. Četiri ili pet puta tijekom rata on je sam došao u okupiranu Vrliku, znači 30 kilometara preko Svilaje ući duboko u njihovom teritoriju i u kući Čede Babića, brata Milana Babića, jesti pršut. On je radio za nas, ali što mislite da su ga uhvatili četnici, pa živog bi spekli. A on kamerom snimao centar Vrlike. Kolika čovjek mora imati muda za tako nešto? Znači, kao borac legenda i kao čovjek legenda. Imao je čin satnika i nudili su mu da bude zapovjednik vojarne u Sinju nakon rata, ali je tamo proveo dva dana i došao doma, rekavši da to nije za njega. Nagovarali smo ga da se kao nezavisni kandidira za gradonačelnika, sigurno bi dobio izbore, ali nije njega politika zanimala. Bio je i ranjen, znači mogao je komotno živjeti od 10 ili 12 tisuća kuna braniteljske mirovine, ali nije htio. E, sad on se jest spremao u mirovinu i koliko mi je pričao, pripadala ga je visoka otpremnina. No, u banci su se događale promjene, rekli su mu da nema pravo na toliku otpremninu, zatvarali mu poslovnicu u Vrlici i htjeli ga preseliti da radi kao šalterski službenik negdje, Sinju ili Splitu, ne znam više. Ja mislim da ni tada njemu nije bilo do novca, već da ga je to jako ljudski povrijedilo, jer je to smatrao vrlo nekorektnim odnosom svojih poslodavaca”, priča njegov prijatelj Ante.

Prijatelj shvatio da je u problemima kada je počeo predlagati odlazak u druge zemlje na ‘uživanje’

Kako opisuju bankarevi prijatelji, on nije bio čovjek koji se žalio i povjeravao, a osmijehom bi skrivao probleme. Ipak, Ante je shvatio da nešto nije u redu kod Srđe po njegovim izjavama koje je prvo smatrao zezancijom jer on nikada do kraja nije bio ozbiljan.

“Govorio bi da treba pustiti sve i uživati, kao hajmo Ante na Tajland, pa u Australiju, Afriku, koji bi mu kontinent pao na pamet. Ma rekao mi je to barem 20 puta u posljednja dva mjeseca. Ne bih se čudio da je tamo negdje i završio”, veli Vrličanin Ante.

Od Domovinskog rata sumještanima otplaćivao kredite

Kako govore njegovi prijatelji, Srđan je svojim sumještanima radio sve bankarske poslove u što spadaju i uplate i isplate, ali i krediti. Bio je poznat po tome što su kod njega kredite mogli dobiti svi, čak i oni koji za to nisu ispunjavali uvjete. Zato im je on vraćao dugove što ga je i uvalilo u nevolje.

“Došao bi čovjek po kredit, a Srđo bi radio dokumente, pa bi onda vidio da ovaj nema uvjete i da mu treba jamac. Srđo bi upisao sebe, samo da papiri prođu. I to ne jednom, dvaput, već svaki put kada bi nekom zaškripilo. S godinama se kupilo takvih. I što se događa? Ovaj ne vraća kredit, sjeda Srđi. Koliko je bilo takvih i koliko je Srđo vraćao tuđih novaca, to znaju samo on i dragi Bog”, prepričavaju Ujo i Ante.

Mogao je pitati prijatelje za pomoć, ali je bio preponosan

Srđanovi prijatelji pričaju da je on otkako se pročulo da se zatvara poslovnica u Vrlici, dakle posljednjih nekoliko tjedana, obilazio ljude čije je kredite plaćao. Među njima je i nekoliko tamošnjih obrtnika te ih je molio da podmire svoje obaveze prema njemu. Nije vjerojatno da je Srđan cijeli iznos od 11,2 milijuna kuna strpao u torbu pa pobjegao, ali je vjerojatno da je većinu novca pronevjerio tijekom godina plaćanja tuđih kredita te za svoj lagodni život. Kako pričaju mještani i njegovi prijatelji, ovaj odbjegli bankar je ponosan čovjek pa je kombinacija povrijeđenog ponosa i financijskih problema Srđana dovela za posezanjem za drastičnim mjerama. Kažu, on ima prijatelje koji bi mu pomogli i da su u pitanju milijuni.

“Zvao me je Biće Šarac iz Beograda, on je porijeklom Vrličanin koji je tamo uspio u poslu, ima neke diskoteke, uglavnom, čovjek je imućan. On me pita, Ante, je li Srđo u problemu, reci koliko treba, 100, 200 ili 300 tisuća eura? U kuću mu je došao prijatelj, poznati poduzetnik koji zapošljava 2000 ljudi, pa mu pita sina koliko milijuna treba, dva, pet ili deset da Srđu izbavi iz problema, ljuteći se pritom što mu se Srđan nije prije javio. Znači, za njega bi se skupilo, samo da je rekao, jer taj čovjek ima prijatelje po svuda, to ne možeš vjerovati”, ispričao je Ante Jutarnjem listu.

I drugi Vrličani pričaju da je Srđan osim kredita njima sređivao i druge stvari poput upisa u školu ili na fakultet te bi ih vozio na hitne preglede u Split ili Zagreb.

Bio dobar s Kotromanovićem, a doveo je i Milanovića u lov

Budući da je Srđo mještanima sređivao sve i svašta, postavlja se pitanje odakle mu “štela” i koga i kako sve poznaje. Štoviše, on je u lov doveo bivšeg premijera, sada predsjedničkog kandidata, Zorana Milanovića.

“Jednostavno je poznavao ljude. On jako lako sklapa prijateljstva. Evo, da je doma, mi sad dođemo do njega, i u drugoj minuti je na stolu spiza i vino. Da dođe ovdje u kafić, odmah je oko njega njih deset. I nije to samo u Vrlici, nego kamo kod došao. Evo, primjera. On je jako dobar prijatelj s Antom Kotromanovićem, koji nam je u ratu bio zapovjednik. I dok je Ante bio ministar, doveo tadašnjeg premijera Zorana Milanovića kod Srđe u lov ili tako nešto. I zove mene Srđo: Ajde Ante navrati, idemo malo u đir, došo Ante, doveo i Zokija, pa ćemo zajedno. Razumijete, nije on vodio brigu o nekim veličinama, za njega su svi isti, on je s njima pričao kao mi sada. Ma bio je legenda i car. Imao je tu neku karizmu, poput, recimo Sanadera, ne u tim okvirima, je li, ali znate na što mislim. Znao se držati i ponašati. A možda se vrati kad sva ta euforija malo splasne. Znate, svi mi iz rata ponekad imamo kratki fitilj, pa na nepravdu reagiramo impulzivno, a poslije se stvari slegnu. Tako će možda i kod njega”, kaže prijatelj Ante.

Njegova obitelj je još u šoku

Srđanovi prijatelji Ante i Ujo slažu se je on preponosan i da nije glup i da će se “prije ubiti nego završiti u zatvoru kao neki kriminalac”. No, ipak je najteže Srđanovoj obitelji, koji su, govori Ante još uvijek u šoku jer nisu mogli naslutiti što sprema njihov muž, otac i djed. Napominje da su to pošteni ljudi.

Njegov najstariji sin je policiji otišao predati novac, a upravo je na njega Srđan prepisao svoj sportski Mercedes coupe E klase. On radi u vojsci, a mlađi brat mu je na studiju, dok su obje sestre udane i imaju svoje obitelji. Osim što je otac, Srđan je i djed dvoje unučadi, a njegova supruga radi kao njegovateljica u Centru za rehabilitaciju osoba s intelektualnim poteškoćama. Premda se u javnosti pojavila informacija da je Srđan lociran u BiH, njegovi prijatelji i sumještani ne vjeruju da se tamo nalazi nego da mu je to bila možda usputna stanica. Uvjereni su da je otišao u neku od egzotičnih zemalja koje je u posljednje vrijeme spominjao jer za to sada ima novca.

