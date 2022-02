Saborski zastupnici Peđa Grbin i Arsen Bauk našli su se pod povećalom medija nakon što je Jutarnji list objavio priču koje je sve povlastice ovo dvoje političara koristilo. Niti Grbin niti Bauk po pisanju lista nikada nisu odjavili svoja prebivališta iako dugi niz godina praktički žive u Zagrebu, pa sukladno tome mogu koristiti razne benefite koje političari imaju na raspolaganju. Sporno je prema pisanju Jutarnjeg bilo i to što je Grbin do prije mjesec dana koristio i naknadu za odvojeni život koje se sada odrekao da bi mogao upisati dijete u vrtić u Zagrebu.

Zbog svega je šef SDP-a danas stao pred novinare kako bi pojasnio situaciju. "Meni se danas stavlja na teret da koristim nešto što je moje pravo koje proizlazi iz zakona. Podsjetit ću da je SDP-ova vlada ukinula brojna prava koja su pripadala državni dužnosnicima. SDP je smanjivao prava, ograničavao, a danas ja kao zastupnik ona koja su ostala koristim. Ako je to problem, ajmo urediti ta prava na način koji neće otvarati nekakva pitanja, stvarati nikakve smetnje", rekao je okupljenim novinarima Grbin.

Na pitanje o naknadi za odvojen život, Grbin kaže da ako imamo određeno pravo koje proizlazi iz određene odluke koja očito otvara ovakve prijepore, onda je vrijeme da tu odluku konačno reguliramo. "Moje imovinsko stanje je poznato. Na pitanje o naknadi za odvojeni život, do sada sam odgovarao barem 10 puta, nemam problema još 10 ili 20. Odlukom Sabora propisano je tko prima naknadu. Ona nije vezana za obiteljski status, gdje ti obitelj živi, nego za to odakle zastupnik dolazi", kazao je Grbin.

Naknada iznosi 1000 kuna

Što je točno naknada za odvojeni život i tko je od saborskih zastupnika ima pravo koristiti? Pitali smo Hrvatski sabor, iz kojeg su nam odgovorili kako u skladu s Odlukom o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika, pravo na naknadu za odvojeni život pripada zastupnicima koji imaju prebivalište udaljeno više od 50 km od Zagreba, a u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika koriste smještaj u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima pod jednakim uvjetima kao i u stanovima za službene potrebe te zastupnicima koji imaju osiguran smještaj u Zagrebu u stanu koji je u njihovom vlasništvu ili vlasništvu člana njihove uže obitelji.

Naknada za odvojeni život na koju zastupnici imaju pravo iznosi 1.000,00 kuna mjesečno. Naknada se, dodaju iz Hrvatskog sabora, ne isplaćuje tijekom ustavne stanke u radu Sabora od 15. srpnja do 15. rujna i od 15. prosinca do 15. siječnja tekuće godine, te u razdoblju od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Sabora.

Još jedna stvar na koju zastupnici imaju pravo je i zastupnički paušal. U skladu sa Zakonom o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, zastupnici imaju pravo na zastupnički paušal za povećane materijalne troškove u obnašanju zastupničke dužnosti u mjesečnoj svoti od deset dnevnica za službeno putovanje u Republici Hrvatskoj. Zastupnički paušal iznosi 1.500,00 kuna mjesečno, pojasnili su nam iz Hrvatskog sabora.

Dva puta godišnje objavljuju troškove zastupnika

Hrvatski sabor dva puta godišnje objavljuje troškove nastale u okviru obavljanja zastupničke dužnosti, a pregled troškova javno je dostupan na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora u rubrici Press/Javnost rada. Troškovi koji se objavljuju odnose se na dnevnice, automobil, cestarinu, avion, javni prijevoz, troškove hotela, stanarinu, režije, naknadu za odvojen život, službeni stan, a postoji i rubrika ostalo.

Na naš upit što spad pod "ostalo", iz Hrvatskog sabora pojasnili su nam da se ta stavka odnosi na izvanredne troškove koji mogu nastati. Kao primjer navode nam troškove testova na covid, ako zastupnici putuju negdje u drugu zemlju, koja zahtijeva i negativan test pri ulasku.