TKO ĆE UOPĆE DOĆI LJETOVATI U HRVATSKU? Europske države svojim stanovnicima nude i do 500 eura, samo da ostanu u zemlji

Lijepoj našoj više konkurenciju ne predstavljaju samo Španjolska, Italija, Grčka i Turska nego i Njemačka, Poljska, Austrija, Češka…

Kada je u pitanju turistička sezona 2020., ona se može opisati jednom riječju: neizvjesna! Nakon pandemije koronavirusa brojni Europljani htjet će negdje otići na ljetovanje i ni malo ne kriju svoju veliku želju za putovanjima. Među strancima, Hrvatska dobro kotira, no nepoznanica ima puno.

Ono što je sigurno jest da će borba za svakog gosta bili nemilosrdna, a kako piše Večernji list, to neće biti samo zato što će svi domaćini s Mediterana upregnuti sve snage da rijetke turiste usmjere ka svojim plažama, nego zato što se u utrku za goste sada uključuju i same emitivne zemlje. Dakle, Lijepoj našoj više konkurenciju ne predstavljaju samo Španjolska, Italija, Grčka i Turska nego i Njemačka, Poljska, Austrija, Češka… Kada se malo razmisli, nije čudno što i druge države žele spasiti vlastito gospodarstvo i k sebi privući domaće turiste. Zato svoje stanovnike žele zadržati unutar svojih granica, a popis tih zemalja samo je duži, no sve vlade još nisu objavile planove za ljeto.

Domaće destinacije za domaće turiste

Nijemci su česti turisti Jadranske obale, a samo u Hrvatsku godišnje dođe oko tri milijuna Nijemaca. Kako doznaje Večernji list, sada odmor za Nijemce u Njemačkoj nikada nije bio aktualniji. Čak 35 posto Nijemaca bira odmor s unutarnje strane granice. Budući da su Nijemci osvješteni i disciplinirani, vjerojatno im se neće morati puno objašnjavati zašto bi im ljetovanje bilo idealno unutar njihove države. Ako ne bude eskalacije s epidemijom, tamošnji turistički domaćini očekuju da bi se neke njemačke destinacije mogle naći pred najezdom turista.

Iako Jadranski domaćini računaju na turiste iz Slovenije, tamo se također popularizira odmor u toj državi. Metka Bradetić, direktorica Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji, za Večernji list kaže da se priprema velika promotivna kampanja kako bi se Slovence zadržalo u domaćim destinacijama. Naši susjedi poduzimaju konkretne korake pa tako slovenska vlada priprema i turističke vaučere ne bi li potaknula domaći turistički promet. Kada su u pitanju Mađari, oni pak povećavaju iznose koje poslodavci mogu platiti na njihove SZÉP kartice te smanjuju doprinose koji se plaćaju na te iznose. Ta kartica je nešto kao CRO kartica u Hrvatskoj.

Direktorica HTZ-a u Mađarskoj, Ivana Herceg, za Večernji list otkriva da je prema istraživanju koje je naručila Mađarska turistička organizacija, u inozemstvo planira otputovati tek 12, a unutar države 51 posto ispitanika. Herceg kaže da su u tijeku kampanje kojima se građane snažno poziva na doprinos gospodarstvu odabirom nekog odredišta u Mađarskoj. Vlada u Austriji nema takve mjere no u medijima jasno ističe da je poželjnije godišnji odmor provesti u domaćim, a ne inozemnim destinacijama. Branimir Tončinović, čelnik HTZ-ova ureda u Austriji, kaže da su neke tamošnje putničke agencije koje su se dosad bavile tzv. outgoingom već preumjerile na domaće aranžmane. Čak ni Češka neće poticati na ljetovanje u inozemstvu.

Iznosi od 300 do 500 eura za obitelji

“Iako je sada teoretski moguće putovanje u inozemstvo, pa čak i na odmor, češko Ministarstvo vanjskih poslova poziva građane da ne putuju ako nije nužno. Očekuje se i podrška domaćem turizmu, a već sada se spominje mogućnost vaučera koji bi se davali zaposlenicima za korištenje godišnjeg odmora u Češkoj i koji se ne bi oporezivali. Vrijednost tog vaučera bila bi oko 400 eura”, rekao je za Večernji list direktor HTZ-a u Češkoj, Dubravko Miholić.

Talijani će do kraja mjeseca znati hoće li dobivati financijsku pomoć da provedu godišnji odmor u svojoj zemljie. Priča se o iznosima od 300 do 500 eura za aranžman s najmanje tri noćenja u nekoj destinaciji u Italiji. S obzirom na to da je Italija bila žarište koronavirusa, očekuje se da će talijanski turizam najduže oporavljati pa je realno očekivati da država uskoči i potakne putovanja unutar države. I iz Poljske stižu najave o uvođenju vaučera za domaće turiste, no jesen je u igri.

A kako će izgledati turistička sezona u Hrvatskoj ostaje tek vidjeti jer kada su u pitanju domaći turisti, Ministarstvo turizma objavilo je da će se u lipnju konačno uvesti CRO kartice o kojima se razgovara još od 2016. Podsjetimo, mnogi poduzetnici rekli su da su CRO kartice neuspjeli projekt i da ih poslodavci u privatnim firmama sigurno neće davati.

