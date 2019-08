Najave ministra zdravstva Milana Kujundžića kako bi cigarete mogle poskupjeti do 50 kuna, ideja je koju provode brojne europske zemlje, a služi odvraćanju od ovog poroka

Ministar zdravstva Milan Kujundžić je nakon predstavljanja četvrtog kruga porezne reforme u kojem je bilo riječi i o poskupljenju cigareta, alkohola i slatkih pića otkrio cijenu koju bi Hrvati uskoro trebali plaćati za duhanske proizvode. Naveo je kako bi cigarete trebale poskupjeti do, u prosjeku, 50 kuna, što je mnogo više od njegovih ranijih izjava o 50-postotnom poskupljenju. Time bi one postale teže dostupne pušačima u Hrvatskoj.

No, što se tiče zapadnoeuropskih zemalja, u njima je cijena na tom nivou ili čak i viša. Primjerice kutija cigareta u Irskoj košta 11,90 eura ili gotovo 88 kuna, u Švedskoj košta 55 kuna, s time da ondje ne sadrži 20 cigareta, već 19 ili 18, a kutija Marlbora u Njemačkoj košta 50 kuna.

Drugačije navike

“Svugdje se govori o štetnosti pušenja, posebice pasivnog, a u školi redovito. I zato se lako može dogoditi da pušača netko upozori da mu ne zagađuje zrak, jer svi su informirani da je pušenje opasno i za pasivne pušače. Djeci u školi to se otprilike uspoređuje sa situacijom da se netko želi trovati nekim otrovom u vodi. Znači li to da smije otrov staviti u vodovod pa da se svi truju zato što njemu to odgovara? To je jednako dimu cigarete”, za Večernji opisuje društvenu neprihvatljivost pušenja u Švedskoj dr. Mario Malnar koji tamo živi i radi.

Prema iskustvu Nine Loborčec, Hrvatice koja godinama živi u Njemačkoj, 50 kuna je iznos koji i mnogim Nijemcima cigaretu predstavlja kao luksuz, iako imaju daleko više plaće i standard u usporedbi s Hrvatskom. Ondje ne gledaju na pušenje tako strogo kao u Švedskoj, no u kafićima i restoranima je pušenje dopušteno samo na terasi, a Nijemci imaju i drugačije navike kod kuće.

“Kod njih se nigdje ne puši unutar doma, to ne dopuštaju nipošto. I kada dođu u goste gdje se puši unutra, oni uvijek izlaze na balkon. Kada se usporedi njemački i hrvatski standard, cijena cigareta zapravo je jednaka, a ovdje su mnogi počeli pušiti duhan posljednjih godina”, kaže Loborčec.

Rizik za zdravstveni sustav

“Zdravstveno osiguranje pušači plaćaju više. U restoranima i barovima ne smije se pušiti čak ni vani na terasama. Ovdje oni koji puše ne bi nikad negdje vani ili u društvu zapalili cigaretu jer smatraju i znaju da im to kvari ugled tako da većina pušača zapravo puši samo kod kuće”, kaže jedna Hrvatica koja živi u San Franciscu te dodaje kako ondje znaju zamoliti goste da odu dalje od restorana, iako puše na ulici, a cijene su toliko visoke da se duhanski proizvodi kupuju u duty-free shopovima.

Tamošnji zdravstveni sustav pušačima sve skuplje naplaćuje jer su oni rizična skupina. Poslodavac i u Njemačkoj pušače smatra većim rizikom, ali oni to, objašnjava Loborčec, na svojoj koži ili plaći ne osjete. Šokantne slike na kutijama cigareta, zakonske zabrane pušenja u krugu bolnica, u kafićima, restoranima i drugdje, uglavnom su posvuda jednake. No, za razliku od Hrvatske, takvi se prekršaji novčano kažnjavaju.