Kadrovi gustog crnog dima iznad postrojenja Drava Internationala u Osijeku svima su se urezali u pamćenje. "Oni što žive u blizini bojali su se za svoju djecu, za svoju familiju i tvrdili da je to ekološka katastrofa" govorio je Stanislav Hnatek iz Osijeka. Vlada s druge strane nije htjela proglasiti ekološku katastrofu, ali vatrogasci su plastiku gasili danima. Jedan je upao u rastaljene ostatke i završio u bolnici s katastrofalnim ozljedama, piše RTL.

Goran Ivković, zapovjednik JVP-a Grada Osijeka ustvrdio je tada da će posljedica biti sigurno. Ovakvu količinu požara, ovako brzo širenje požara nisu vidjeli ali tvrdio je – vatrogasci su odradili lavovski posao i ostavili svoje zdravlje na terenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tri mjeseca iza požara vlasnik Zvonko Bede je uhićen iako je iz prve izgledalo kako će se izvući s novčanom kaznom od 250 000 eura zbog utvrđenih nepravilnosti pri skladištenju plastike i gotovo milijun za zbrinjavanje otpada.

Dan nakon požara za kamere RTL-a tvrdio je da pretpostavlja da je to podmetnuto. "Jer to se u ovim uvjetima temperaturama koje su vile, a riječ je o 12 stupnjeva Celzijusovih nije moglo zapalit"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako tko bi podmetnuo ne zna. Na teret mu stavljaju teško kazneno djelo protiv okoliša ugrožavanjem kakvoće zraka tla i zdravlja ljudi te za dovođenje u opasnost života.

"Mislim da će biti istraga i on će biti vjerojatno privremeno zatvoren, ali će biti brzo pušten", kazala je za RTL Danas Osječanka Tanja dok njezin sugrađanin Dragomir tvrdi: "Sve zavisi kako će raditi i koliko će raditi ovi što istražuju to sve, jer uvijek je kod nas bilo – gurni, dodaj tamo, dodaj vamo i to se sve zamaže oči".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je ekološko katastrofa

Istjecanje nafte i nedopušteno paljenje otpada samo su neka od zagađenja kojima smo svjedočili, ali rijetki su odgovarali za ugrožavanje okoliša i zdravlja. Kazne su pravilu bile novčane. RTL-ova reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić razgovarala je s Marijom Miletom, članicom Zelene akcije, udruge koja se trudi spriječiti ekološke katastrofe.

Koje je vaše mišljenje o tome da Vlada situaciju u Osijeku nije proglasila ekološkom katastrofom, iako je bilo zahtjeva?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je ekološko katastrofa. Zapravo ne postoji formalni postupak po kojem se nešto može proglasiti ekološkom katastrofom. Više je problem u tome kako će se tretirati ova situacija i koje će biti posljedice, kazne i sankcije za odgovorne."

Zašto uglavnom svi plaćaju samo novčane kazne? Koji primjeri su po Vama trebali imati sudski epilog?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Problem je cijeli sustav koji ne funkcionira. Državni inspektorat je objedinjen, u njemu je sada i Inspekcija za zaštitu okoliša. Prije smo dobivali informacije o prijavama koje su bile šture. Sada ih rijetko dobivamo. Trenutni sustav odgovara firmama, onima koji su odgovorni za nesreće. Lakše im je platiti kaznu nego da se usuglase sa zakonima.

Tko je po Vama trebao završiti na sudu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo puno slučajeva. Od izljeva nafte na Jadranu i kontinuiranog zagađenja mora od nekoliko državnih i privatnih tvrtki. Isto tako, u Slavonskom Brodu dogodila se velika katastrofa 2018. kada su pitku vodu zagadili ugljikovodici, odnosno nafta. Cijeli grad je na nekoliko dana ostao bez pitke vode. Tada je grad podigao prijavu protiv nepoznatih počinitelja koja se odnosila na okoliš, ali je odbačena."

Imamo li u ovom trenutku tempirane bombe koje bi mogle završiti kao Drava International?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imamo ih puno. Znamo za crne točke po cijeloj Republici Hrvatskoj gdje su odbačeni otpadni materijali za koje nema tko odgovarati, recimo u Kutini. Druga stvar je što blizu Zagreba kod jezera postoje bačve s odbačenim opasnim otpadom koji su tamo od 60-ih godina prošlog stoljeća. Za njih također nitko ne odgovara. One su tempirane bombe ako bi ih se odlučilo micati. Prema procjenama, njihovo micanje moglo bi dovesti do puknuća."